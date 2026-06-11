“Экологик” алдовга қарши кураш: Россияда янги онлайн сервис ишга тушди

·24·Техно
“Экологик” алдовга қарши кураш: Россияда янги онлайн сервис ишга тушди

Роскачество миллий компетенсия маркази “гринвошинг” — маҳсулотларни сохта равишда экологик тоза деб тақдим этиш ҳолатларига қарши курашиш учун янги онлайн воситани тақдим этди. Эндиликда истеъмолчилар идора сайтидаги махсус шакл орқали ноҳалол маркетинг ҳолатлари бўйича шикоят юборишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мурожаат келиб тушгач, Роскачество мутахассислари вазиятни тартибга солиш учун савдо нуқтаси ва ишлаб чиқарувчига сўров юборади. Агар бу чора натижа бермаса, ишга Россия Fedерал монополияга қарши хизмати (ФАС) жалб қилинади. Мазкур хизмат 2024-йилда бундай амалиётларга қарши курашиш бўйича ўз тавсияларини эълон қилган эди.

Маҳсулотнинг ҳақиқий органик мақомини текшириш учун харидорларга унинг Россия Қишлоқ хўжалиги вазирлиги реестрига киритилганига ва сертификати амал қилишига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади. Ҳақиқийликни қадоқдаги давлат белгиси (яшил фондаги оқ барг) ва реестрга йўналтирувчи махсус QR-код ҳам тасдиқлайди.

Янги сервиснинг яратилишига ўтказилган мониторинг натижалари сабаб бўлди. Текширув давомида 16 та йирик савдо тармоғи ва маркетплейсларда 450 дан ортиқ “гринвошинг” белгиларига эга маҳсулотлар аниқланган. Уларнинг аксарияти инглиз тилидаги маркировка билан сотилаётган импорт товарлардир. Эслатиб ўтамиз, 2025-йилдан бошлаб Россияда “органик”, “эко” ва “био” терминларининг тенг ҳуқуқлилиги тўғрисидаги қонун кучга киради.

ЭкологияГринвошингРоскачествоОнлайн СервисТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиТрампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиБугун, 15:58Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиРоссияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиБугун, 15:56Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиПоол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиБугун, 15:51Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиMicrosoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиБугун, 15:28Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиIntel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгалладиБугун, 14:59Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиМобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус