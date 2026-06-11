“Экологик” алдовга қарши кураш: Россияда янги онлайн сервис ишга тушди
Роскачество миллий компетенсия маркази “гринвошинг” — маҳсулотларни сохта равишда экологик тоза деб тақдим этиш ҳолатларига қарши курашиш учун янги онлайн воситани тақдим этди. Эндиликда истеъмолчилар идора сайтидаги махсус шакл орқали ноҳалол маркетинг ҳолатлари бўйича шикоят юборишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мурожаат келиб тушгач, Роскачество мутахассислари вазиятни тартибга солиш учун савдо нуқтаси ва ишлаб чиқарувчига сўров юборади. Агар бу чора натижа бермаса, ишга Россия Fedерал монополияга қарши хизмати (ФАС) жалб қилинади. Мазкур хизмат 2024-йилда бундай амалиётларга қарши курашиш бўйича ўз тавсияларини эълон қилган эди.
Маҳсулотнинг ҳақиқий органик мақомини текшириш учун харидорларга унинг Россия Қишлоқ хўжалиги вазирлиги реестрига киритилганига ва сертификати амал қилишига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади. Ҳақиқийликни қадоқдаги давлат белгиси (яшил фондаги оқ барг) ва реестрга йўналтирувчи махсус QR-код ҳам тасдиқлайди.
Янги сервиснинг яратилишига ўтказилган мониторинг натижалари сабаб бўлди. Текширув давомида 16 та йирик савдо тармоғи ва маркетплейсларда 450 дан ортиқ “гринвошинг” белгиларига эга маҳсулотлар аниқланган. Уларнинг аксарияти инглиз тилидаги маркировка билан сотилаётган импорт товарлардир. Эслатиб ўтамиз, 2025-йилдан бошлаб Россияда “органик”, “эко” ва “био” терминларининг тенг ҳуқуқлилиги тўғрисидаги қонун кучга киради.
…