Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантиради
Йиллар давомида смартфонингиздаги галерея нафақат шахсий хотиралар, балки интернетда кўрилган рецептлар, мода ғоялари, қизиқарли иқтибослар ва маҳсулот тавсияларининг тартибсиз архивига айланиб қолган. Бугун тақдим этилган Поол номли янги илова ушбу рақамли тартибсизликни тизимлаштиришга ёрдам беради. Иловага расмларингизга кириш рухсатини беришингиз билан у барча скриншотларни “поолс” деб номланган махсус тоифаларга ажратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Поол иловаси AI даврида хатчўплар (боокмаркинг) тизимини қайта кашф этаётган мйминд, Фабрик ва Раиндроп каби стартаплар қаторига қўшилди. Бироқ Поол айнан скриншотларга эътибор қаратиши билан ажралиб туради. Сунъий интеллект ёрдамида у нафақат расмни сақлайди, балки фойдаланувчига ўша маълумотни қайта топиш ва у бўйича ҳаракат қилиш имконини беради. Масалан, маҳсулот скриншоти бўлса, илова сотувчининг сайтига ҳавола топиб беради, Instagram'даги рецепт бўлса, унинг таркиби ва тайёрланиш усулини чиқаради.
Илова асосчилари Махиме Жуниқуе ва Пиет Терҳейден ушбу ғоя устида уч йил аввал иш бошлашган, бироқ лойиҳа ўша пайтда вақтинча тўхтатилган эди. Лойиҳанинг қайта жонланишига AI технологияларининг ривожланиши сабаб бўлди. Жуниқуенинг сўзларига кўра, кўплаб компаниялар электрон почта ёки банк транзакциялари каби маълумотлар билан ишлаётган бир пайтда, скриншотлар каби “ҳиссий маълумотлар тўплами” ҳали ўрганилмаган соҳа бўлиб қолмоқда.
Ҳозирда Поол фойдаланувчиларга ўзлари унутиб юборган ғоялар, дизайн намуналари ва харид қилишни режалаштирган буюмларини қайта кашф этишда кўмаклашмоқда. Бу шунчаки архив эмас, балки сунъий интеллект ёрдамида бошқариладиган шахсий ёрдамчига айланмоқда.
…