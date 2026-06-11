Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантиради

·21·Техно
Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантиради

Йиллар давомида смартфонингиздаги галерея нафақат шахсий хотиралар, балки интернетда кўрилган рецептлар, мода ғоялари, қизиқарли иқтибослар ва маҳсулот тавсияларининг тартибсиз архивига айланиб қолган. Бугун тақдим этилган Поол номли янги илова ушбу рақамли тартибсизликни тизимлаштиришга ёрдам беради. Иловага расмларингизга кириш рухсатини беришингиз билан у барча скриншотларни “поолс” деб номланган махсус тоифаларга ажратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Поол иловаси AI даврида хатчўплар (боокмаркинг) тизимини қайта кашф этаётган мйминд, Фабрик ва Раиндроп каби стартаплар қаторига қўшилди. Бироқ Поол айнан скриншотларга эътибор қаратиши билан ажралиб туради. Сунъий интеллект ёрдамида у нафақат расмни сақлайди, балки фойдаланувчига ўша маълумотни қайта топиш ва у бўйича ҳаракат қилиш имконини беради. Масалан, маҳсулот скриншоти бўлса, илова сотувчининг сайтига ҳавола топиб беради, Instagram'даги рецепт бўлса, унинг таркиби ва тайёрланиш усулини чиқаради.

Илова асосчилари Махиме Жуниқуе ва Пиет Терҳейден ушбу ғоя устида уч йил аввал иш бошлашган, бироқ лойиҳа ўша пайтда вақтинча тўхтатилган эди. Лойиҳанинг қайта жонланишига AI технологияларининг ривожланиши сабаб бўлди. Жуниқуенинг сўзларига кўра, кўплаб компаниялар электрон почта ёки банк транзакциялари каби маълумотлар билан ишлаётган бир пайтда, скриншотлар каби “ҳиссий маълумотлар тўплами” ҳали ўрганилмаган соҳа бўлиб қолмоқда.

Ҳозирда Поол фойдаланувчиларга ўзлари унутиб юборган ғоялар, дизайн намуналари ва харид қилишни режалаштирган буюмларини қайта кашф этишда кўмаклашмоқда. Бу шунчаки архив эмас, балки сунъий интеллект ёрдамида бошқариладиган шахсий ёрдамчига айланмоқда.

ПоолAIСкриншотТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25Россияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиРоссияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиБугун, 16:25Ваймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиВаймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиБугун, 16:24Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиТрампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиБугун, 15:58Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиРоссияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиБугун, 15:56Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиMicrosoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус