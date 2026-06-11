Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилди

·23·Техно
Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилди

Росстандарт сунъий интеллект технологияларига эга ўйинчоқлар учун дунёда ўхшаши бўлмаган илк миллий стандартни (ГОСТ Р) тасдиқлади. Мазкур ҳужжат ушбу тоифадаги товарлар учун хавфсизлик қоидаларини тизимлаштириб, “электрон ўйинчоқ” тушунчасидан “интеллектуал ўйин муҳити” тушунчасига ўтишни белгилаб беради. Эндиликда хавфсизлик нафақат жисмоний параметрлар, балки алгоритмларнинг ишлаши ва маълумотларга ишлов бериш жараёнлари билан ҳам ўлчанади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги стандарт 1 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган маҳсулотларга, жумладан, нутқни танийдиган интерактив қўғирчоқлардан тортиб, ақлли ўйин консолларигача бўлган кенг турдаги буюмларга амал қилади. Бироқ, ушбу қоидалар оддий дастурий таъминотлар, тиббий қурилмалар ва моҳиятан ўйинчоқ ҳисобланмайдиган маҳсулотларга нисбатан татбиқ этилмайди.

Ҳужжатда шахсий маълумотлар хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратилган. Стандартга кўра, маълумотларни йиғишни минималлаштириш, ота-оналарнинг розилигини олиш, маълумотларни учинчи шахсларга беришни чеклаш ва уларнинг хавфсиз сақланишини таъминлаш мажбурий этиб белгиланди. Бу ишлаб чиқарувчилар учун масъулиятли лойиҳалаш бўйича йўриқнома бўлиб хизмат қилади.

Болалар товарлари саноати корхоналари ассоциацияси президенти Антонина Сисулинанинг таъкидлашича, агар ўйинчоқ боланинг нутқини таниб, унга жавоб қайтарса ва ўйин сценарийларини эслаб қолса, унга оддий электрон буюм сифатида қараш мумкин эмас. Технологик ўйинчоқ назоратсиз рақамли сервисга айланиб қолмаслиги, балки хавфсиз муҳит бўлиб қолиши шарт.

Сунъий IntelлектТехнологияЎйинчоқларХавфсизликРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25Россияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиРоссияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайдиБугун, 16:25Ваймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиВаймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиБугун, 16:24Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиТрампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиБугун, 15:58Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиПоол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиБугун, 15:51Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиMicrosoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус