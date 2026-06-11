Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилди
Росстандарт сунъий интеллект технологияларига эга ўйинчоқлар учун дунёда ўхшаши бўлмаган илк миллий стандартни (ГОСТ Р) тасдиқлади. Мазкур ҳужжат ушбу тоифадаги товарлар учун хавфсизлик қоидаларини тизимлаштириб, “электрон ўйинчоқ” тушунчасидан “интеллектуал ўйин муҳити” тушунчасига ўтишни белгилаб беради. Эндиликда хавфсизлик нафақат жисмоний параметрлар, балки алгоритмларнинг ишлаши ва маълумотларга ишлов бериш жараёнлари билан ҳам ўлчанади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги стандарт 1 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган маҳсулотларга, жумладан, нутқни танийдиган интерактив қўғирчоқлардан тортиб, ақлли ўйин консолларигача бўлган кенг турдаги буюмларга амал қилади. Бироқ, ушбу қоидалар оддий дастурий таъминотлар, тиббий қурилмалар ва моҳиятан ўйинчоқ ҳисобланмайдиган маҳсулотларга нисбатан татбиқ этилмайди.
Ҳужжатда шахсий маълумотлар хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратилган. Стандартга кўра, маълумотларни йиғишни минималлаштириш, ота-оналарнинг розилигини олиш, маълумотларни учинчи шахсларга беришни чеклаш ва уларнинг хавфсиз сақланишини таъминлаш мажбурий этиб белгиланди. Бу ишлаб чиқарувчилар учун масъулиятли лойиҳалаш бўйича йўриқнома бўлиб хизмат қилади.
Болалар товарлари саноати корхоналари ассоциацияси президенти Антонина Сисулинанинг таъкидлашича, агар ўйинчоқ боланинг нутқини таниб, унга жавоб қайтарса ва ўйин сценарийларини эслаб қолса, унга оддий электрон буюм сифатида қараш мумкин эмас. Технологик ўйинчоқ назоратсиз рақамли сервисга айланиб қолмаслиги, балки хавфсиз муҳит бўлиб қолиши шарт.
…