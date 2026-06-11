Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхати
Сўнгги ойларда кўплаб мамлакатлар болалар ва ўсмирлар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни чеклаш режаларини эълон қилди. Австралия ўтган йилнинг охирида бундай чораларни жорий этган биринчи давлат бўлди ва бошқа мамлакатлар учун намуна вазифасини ўтади. Ушбу қоидалар ёш фойдаланувчилар дуч келиши мумкин бўлган кибербуллинг, қарамлик, руҳий саломатлик муаммолари ва хавфли шахслар билан мулоқот қилиш каби хатарларни камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Австралия 2025-йил декабрь ойидан бошлаб 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни расман тақиқлади. Тақиқ Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Х, YouTube, Reddit, Twitch ва Кикк платформаларини қамраб олади, бироқ WhatsApp ва YouTube Кидс хизматларига дахл қилмайди. Қоидаларни бузган компаниялар 49,5 миллион Австралия доллари миқдорида жаримага тортилиши мумкин.
Австрия ҳукумати ҳам март ойи охирида 14 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини маълум қилди. Тегишли қонун лойиҳаси июн ойигача якунланиши кутилмоқда. Канада эса июн ойида рақамли хавфсизлик тўғрисидаги қонун лойиҳасини тақдим этди. Унга кўра, 16 ёшга тўлмаганлар учун чеклов ўрнатилади, бироқ ижтимоий тармоқ гигантлари ёшларни ҳимоя қилиш сиёсатини исботлай олса, ушбу тақиқдан четлаб ўтишлари мумкин.
Дания ҳам 15 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий платформаларни тақиқлашга тайёрланмоқда. Дания ҳукумати 2025-йил ноябрь ойида парламентдаги бир қатор партиялар ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлаганини эълон қилди. Шунга қарамай, Амнестй Теч каби танқидчилар бундай тақиқлар самарасиз эканини ва ёш авлоднинг реал ҳаётини инобатга олмаётганини таъкидламоқда.
…