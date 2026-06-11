Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этди

·27·Техно
Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этди

Интернетда сунъий интеллект агентлари трафиги инсонлар трафигидан ошиб бораётган бир пайтда, Coinbase платформаси фойдаланувчилар номидан мустақил савдо қила оладиган ва пуллик тадқиқотлар учун ҳақ тўлайдиган янги агентни ишга туширди. Ушбу янгилик Robinhood платформаси шунга ўхшаш воситани тақдим этганидан бир неча кун ўтиб эълон қилинди. Фойдаланувчилар агентни ўзларининг асосий ҳисобларига интеграция қилишлари ёки уни алоҳида хавфсиз муҳитда (сандбох) синаб кўришлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Coinbase маълумотларига кўра, янги агент Coinbase Адвансед воситаларидан, жумладан ТрадингВиев графикларидан фойдаланган ҳолда бозорни таҳлил қилади. Фойдаланувчилар агентга портфелни қайта мувозанатлаш, маълум бир инвестиция стратегиясига амал қилиш ёки криптовалюта савдоси бўйича бир марталик маслаҳат беришни буюришлари мумкин. Ҳозирда агент крипто-спот ва деривативлар бўзорида ишламоқда, келажакда акциялар ва башорат бозорлари ҳам қўшилиши режалаштирилган.

Мазкур агент AWS, Anthropic, Circle ва Неар билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган очиқ х402 тўлов протоколидан фойдаланади. Бу стандарт агентга ҳеч қандай логин ёки обунага эҳтиёж сезмасдан пуллик тадқиқот маълумотлари ва ҳисоблаш қувватлари учун ҳақ тўлаш имконини беради. Шунингдек, Coinbase яқин орада савдонинг максимал ҳажми ва агент фойдаланиши мумкин бўлган сервислар бўйича махсус чекловларни жорий этишини маълум қилди.

Компаниянинг сунъий интеллект маҳсулотлари бўлими раҳбари Линколн Муррнинг сўзларига кўра, Coinbase фор Агентс лойиҳасининг мақсади транзакцияларни амалга ошира оладиган агентларни яратишдир. Янги восита ChatGPT ва Claude каби платформаларда МКП сервери орқали ҳам ишлаши мумкин. Шу билан бирга, Visa ва OpenAI каби гигантлар ҳам агентли тўловлар устида ишламоқда, бу эса глобал молиявий регуляторларни (ФСБ) хавфсизлик чораларини кучайтиришга ундамоқда.

CoinbaseAIКриптовалютаChatGPTТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаБугун, 17:54Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиБугун, 17:26Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиҚуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиБугун, 16:58Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиSamsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиБугун, 16:56TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиTSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиБугун, 16:55Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиДеэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус