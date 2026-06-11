Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этди
Интернетда сунъий интеллект агентлари трафиги инсонлар трафигидан ошиб бораётган бир пайтда, Coinbase платформаси фойдаланувчилар номидан мустақил савдо қила оладиган ва пуллик тадқиқотлар учун ҳақ тўлайдиган янги агентни ишга туширди. Ушбу янгилик Robinhood платформаси шунга ўхшаш воситани тақдим этганидан бир неча кун ўтиб эълон қилинди. Фойдаланувчилар агентни ўзларининг асосий ҳисобларига интеграция қилишлари ёки уни алоҳида хавфсиз муҳитда (сандбох) синаб кўришлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Coinbase маълумотларига кўра, янги агент Coinbase Адвансед воситаларидан, жумладан ТрадингВиев графикларидан фойдаланган ҳолда бозорни таҳлил қилади. Фойдаланувчилар агентга портфелни қайта мувозанатлаш, маълум бир инвестиция стратегиясига амал қилиш ёки криптовалюта савдоси бўйича бир марталик маслаҳат беришни буюришлари мумкин. Ҳозирда агент крипто-спот ва деривативлар бўзорида ишламоқда, келажакда акциялар ва башорат бозорлари ҳам қўшилиши режалаштирилган.
Мазкур агент AWS, Anthropic, Circle ва Неар билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган очиқ х402 тўлов протоколидан фойдаланади. Бу стандарт агентга ҳеч қандай логин ёки обунага эҳтиёж сезмасдан пуллик тадқиқот маълумотлари ва ҳисоблаш қувватлари учун ҳақ тўлаш имконини беради. Шунингдек, Coinbase яқин орада савдонинг максимал ҳажми ва агент фойдаланиши мумкин бўлган сервислар бўйича махсус чекловларни жорий этишини маълум қилди.
Компаниянинг сунъий интеллект маҳсулотлари бўлими раҳбари Линколн Муррнинг сўзларига кўра, Coinbase фор Агентс лойиҳасининг мақсади транзакцияларни амалга ошира оладиган агентларни яратишдир. Янги восита ChatGPT ва Claude каби платформаларда МКП сервери орқали ҳам ишлаши мумкин. Шу билан бирга, Visa ва OpenAI каби гигантлар ҳам агентли тўловлар устида ишламоқда, бу эса глобал молиявий регуляторларни (ФСБ) хавфсизлик чораларини кучайтиришга ундамоқда.
…