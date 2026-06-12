Россия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратди

·0·Техно
Россия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратди

Россия Саноат ва савдо вазирлиги микроэлектроника ҳамда СВЧ-компонентлар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган электрон-нурли ва портловчи литография материалларини ишлаб чиқиш учун қарийб 2 миллиард рубл маблағ ажратди. Лойиҳа доирасида ўтказилган икки танловнинг умумий қиймати ушбу соҳадаги импорт ўрнини босиш дастурининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Биринчи танлов доирасида 1,017 миллиард рубл электрон-нурли литография материалларини яратишга йўналтирилса, иккинчи танлов бўйича 889,5 миллион рубл портловчи литография учун ашёлар тайёрлашга сарфланади. Барча ишлар 2029-йилнинг ноябрь ойига қадар якунланиши белгиланган.

“СВЧ Резист-1” лойиҳаси доирасида Германиянинг Аллресист ва Микроресист, Япониянинг ЗEОН ҳамда АҚШнинг МикроЧем компаниялари маҳсулотларига аналог бўладиган 12 турдаги электрон-нурли резистлар яратилади. “СВЧ Резист-2” лойиҳаси эса Американинг ЛОР ва ПМГИ серияли резистларини алмаштирувчи етти турдаги материални ишлаб чиқишни кўзда тутади.

Ҳужжатларга кўра, ҳозирда Россияда бундай материалларнинг шахсий ишлаб чиқариш базаси мавжуд эмас ва илгари саноат эҳтиёжлари тўлиқ хорижий етказиб берувчилар ҳисобидан қопланган. Электрон-нурли литография бир неча нанометргача бўлган ўта аниқ тузилмаларни яратишда, портловчи литография эса металл конструкцияларни шакллантиришда қўлланилади.

Ушбу янги тендерлар микроэлектроника учун кимёвий материаллар, махсус газлар ва фоторезистлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришга қаратилган кенг кўламли дастурнинг давомидир. Бу қадам интеграл схемалар ва яримўтказгичлар ишлаб чиқаришда хорижий технологияларга қарамликни камайтиришга хизмат қилади.

РоссияМикроэлектроникаТехнологияЧипЛитография
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиБугун, 20:55SpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаSpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаБугун, 20:27Oracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиOracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиБугун, 20:20Bluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиBluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиБугун, 19:55Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинCoinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинКеча, 18:23Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус