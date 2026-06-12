SpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учди

·29·Техно
SpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учди

Бугун, 11-июн куни SpaceX компанияси Starlink сунъий йўлдошларининг навбатдаги туркумини орбитага чиқариш учун Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учирди. Старт Калифорниядаги Ванденберг космик кучлари базасининг СЛК-4E мажмуасидан маҳаллий вақт билан амалга оширилди. Starlink 17-44 миссияси доирасида Ер орбитасига 24 та интернет сунъий йўлдоши олиб чиқилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз штат режимида ўтди ва барча қурилмалар ракетанинг иккинчи поғонасидан муваффақиятли ажралди. Ушбу миссиянинг асосий жиҳати шундаки, Б1071 рақамли биринчи поғона ўз эксплуатацияси давомида 34-марта коинотга парвоз қилди. Бу кўп марта фойдаланиш технологияси бўйича жаҳон рекордига жуда яқин натижадир.

Вазифасини бажаргандан сўнг, ракета поғонаси Ерга қайтди ва Тинч океанида жойлашган “Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу” (ОСИСЛЙ) автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди. Бу SpaceX компаниясининг кўп марта фойдаланиш дастури қанчалик самарали эканлигини яна бир бор исботлади.

Ракета поғоналаридан қайта фойдаланиш компанияга парвозлар таннархини сезиларли даражада камайтириш ва Starlink орбитал гуруҳини шакллантириш суръатини юқори даражада ушлаб туриш имконини беради. Ҳозирги вақтда мутлоқ рекорд Б1067 тезлаткичига тегишли бўлиб, у 35-марта коинотга учган. Шуниси эътиборлики, ушбу рекорд парвоз атиги уч кун аввал амалга оширилган эди.

SpaceXFalcon 9StarlinkКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиАватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиБугун, 05:51OpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаOpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаБугун, 05:23Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиЭқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиБугун, 04:53SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаSpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаБугун, 02:52Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиТекер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:53Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиJeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди