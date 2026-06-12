SpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учди
Бугун, 11-июн куни SpaceX компанияси Starlink сунъий йўлдошларининг навбатдаги туркумини орбитага чиқариш учун Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учирди. Старт Калифорниядаги Ванденберг космик кучлари базасининг СЛК-4E мажмуасидан маҳаллий вақт билан амалга оширилди. Starlink 17-44 миссияси доирасида Ер орбитасига 24 та интернет сунъий йўлдоши олиб чиқилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парвоз штат режимида ўтди ва барча қурилмалар ракетанинг иккинчи поғонасидан муваффақиятли ажралди. Ушбу миссиянинг асосий жиҳати шундаки, Б1071 рақамли биринчи поғона ўз эксплуатацияси давомида 34-марта коинотга парвоз қилди. Бу кўп марта фойдаланиш технологияси бўйича жаҳон рекордига жуда яқин натижадир.
Вазифасини бажаргандан сўнг, ракета поғонаси Ерга қайтди ва Тинч океанида жойлашган “Оф Коурсе И Стилл Лове Ёу” (ОСИСЛЙ) автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди. Бу SpaceX компаниясининг кўп марта фойдаланиш дастури қанчалик самарали эканлигини яна бир бор исботлади.
Ракета поғоналаридан қайта фойдаланиш компанияга парвозлар таннархини сезиларли даражада камайтириш ва Starlink орбитал гуруҳини шакллантириш суръатини юқори даражада ушлаб туриш имконини беради. Ҳозирги вақтда мутлоқ рекорд Б1067 тезлаткичига тегишли бўлиб, у 35-марта коинотга учган. Шуниси эътиборлики, ушбу рекорд парвоз атиги уч кун аввал амалга оширилган эди.
…