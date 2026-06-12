Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтади

·21·Техно
Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтади

2026-йил 27-августдан бошлаб, 152-версиядан эътиборан Microsoft Edge браузери янгиланишларнинг янги ва тезкор жадвалига ўтади. Компания барча асосий платформалар, жумладан Windows, macOS, Линух ва мобил қурилмалар учун патчларни чиқаришнинг икки ҳафталик сиклини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ўзгариш Microsoft компаниясига хавфсизлик янгиланишлари ва платформа такомиллашувларини фойдаланувчиларга тезроқ етказиб бериш имконини беради. Шу билан бирга, ҳар бир алоҳида янгиланишнинг ҳажми ва мураккаблиги сезиларли даражада камаяди.

Секинроқ ва барқарор суръатни афзал кўрадиган корпоратив мижозлар учун Эхтендед Стабле канали сақлаб қолинади. Унинг янгиланишлари аввалги жадвал бўйича — ҳар саккиз ҳафтада, яни ҳар тўртинчи барқарор релизда (масалан, 152, 156, 160-версиялар) чиқишда давом этади.

Экспертларнинг таъкидлашича, бундай тезлашув браузерга сунъий интеллект технологияларининг фаол жорий этилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Тез-тез чиқариладиган релизлар Microsoft'га Edge браузерига янги AI имкониятларини тезкор интеграция қилишга ёрдам беради.

Шунингдек, янги тизим хавфсизлик таҳдидларига, айниқса AI тизимлари ёрдамида амалга оширилаётган ҳужумлар сони ортиб бораётган шароитда, тезкор муносабат билдириш имконини беради.

MicrosoftЭдгеБраузерТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиТитан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиБугун, 11:56АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаАҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаБугун, 11:50Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиVivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиБугун, 11:26Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиElon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиБугун, 10:53Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиКоммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиБугун, 10:50СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди