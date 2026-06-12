Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтади
2026-йил 27-августдан бошлаб, 152-версиядан эътиборан Microsoft Edge браузери янгиланишларнинг янги ва тезкор жадвалига ўтади. Компания барча асосий платформалар, жумладан Windows, macOS, Линух ва мобил қурилмалар учун патчларни чиқаришнинг икки ҳафталик сиклини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ўзгариш Microsoft компаниясига хавфсизлик янгиланишлари ва платформа такомиллашувларини фойдаланувчиларга тезроқ етказиб бериш имконини беради. Шу билан бирга, ҳар бир алоҳида янгиланишнинг ҳажми ва мураккаблиги сезиларли даражада камаяди.
Секинроқ ва барқарор суръатни афзал кўрадиган корпоратив мижозлар учун Эхтендед Стабле канали сақлаб қолинади. Унинг янгиланишлари аввалги жадвал бўйича — ҳар саккиз ҳафтада, яни ҳар тўртинчи барқарор релизда (масалан, 152, 156, 160-версиялар) чиқишда давом этади.
Экспертларнинг таъкидлашича, бундай тезлашув браузерга сунъий интеллект технологияларининг фаол жорий этилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Тез-тез чиқариладиган релизлар Microsoft'га Edge браузерига янги AI имкониятларини тезкор интеграция қилишга ёрдам беради.
Шунингдек, янги тизим хавфсизлик таҳдидларига, айниқса AI тизимлари ёрдамида амалга оширилаётган ҳужумлар сони ортиб бораётган шароитда, тезкор муносабат билдириш имконини беради.
…