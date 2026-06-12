Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилди

·0·Техно
Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилди

Россиянинг интернет сунъий йўлдошлари гуруҳи яна 16 та янги аппарат билан тўлдирилди. Бу ҳақда мамлакат раҳбарияти маълум қилди. Гарчи лойиҳанинг аниқ номи очиқланмаган бўлса-да, гап катта эҳтимол билан “Рассвет” тизими ҳақида бормоқда. Ушбу тизимнинг дастлабки 16 та аппаратдан иборат партияси шу йилнинг март ойида орбитага чиқарилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда сунъий йўлдошлар гуруҳини кенгайтириш масаласи устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Расмий маълумотларга кўра, мавжуд аппаратлар сони бутун мамлакатни сифатли алоқа билан таъминлаш учун мутлақо етарли эмас. Шу сабабли, асосий эътибор коинотдаги сунъий йўлдошлар туркумини янада кўпайтиришга қаратилади.

Режага кўра, орбитада “Рассвет” тизимининг 30 тадан ортиқ сунъий йўлдоши бўлиши керак. Ўтган ҳафтада биринчи гуруҳга тегишли аппаратлардан бири атмосферада ёниб кетгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Агар иккинчи гуруҳ аппаратлари билан боғлиқ кўнгилсизликлар юз бермаса, тизим жами 31 та сунъий йўлдошдан иборат бўлади.

Ушбу лойиҳа Россия ҳудудида юқори тезликдаги гигабит интернетни жорий этиш стратегиясининг бир қисмидир. Келажакда бундай сунъий йўлдошлар тармоғи чекка ҳудудларда ҳам барқарор алоқани таъминлаши кутилмоқда.

РоссияИнтернетСунъий ЙўлдошТехнологияРассвет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиSpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиБугун, 17:22SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиSpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиБугун, 17:22Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиGoogle фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиБугун, 17:20Сунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиСунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиБугун, 16:50SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаSpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 16:22Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиAsus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди