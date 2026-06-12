Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этади

·24·Техно
Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этади

Истеъмолчи даражасидаги антропоморф роботлар ишлаб чиқарувчи Убтеч компанияси дунёдаги биринчи тўлиқ ўлчамли гиперреалистик гуманоид роботлар учун олдиндан буюртма бериш жараёни бошланишини эълон қилди. Ушбу инновацион маҳсулот ҳам эркак, ҳам аёл кўринишидаги версияларда ишлаб чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник хусусиятларига кўра, аёл роботнинг бўйи 168 см, эркак версиясининг бўйи эса 183 смни ташкил этади. Ҳар икки модел 88 даражали эркинликка эга бўлиб, асосан инсон билан ҳиссий мулоқот қилишга мослаштирилган. Ҳозирча қурилмаларнинг бошқа техник тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, сотувлар 30-июн санасидан бошланиши маълум қилинган.

Шу билан бирга, Хитойнинг яна бир технологик гиганти Оригин Течнологй ўзининг Оригин F1 деб номланган роботини намойиш этди. Расмий маълумотларга кўра, F1 модели юз микромимикаларини бошқариш учун 200 дан ортиқ нуқтага эга ва махсус ҳиссиётлар модели билан жиҳозланган.

Ушбу тизим роботга автоматик равишда ҳиссий тескари алоқа ҳосил қилиш имконини беради. Яни, робот нафақат гапиради, балки ўзини ҳақиқий "ҳиссиётларга эга инсон" каби тутишга ва инсоний туйғуларни имитация қилишга ҳаракат қилади. Бу каби ишланмалар сунъий интеллект ва робототехника соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.

УбтечРобототехникаСунъий IntelлектТехнологияОригин F1
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55Elon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимElon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимКеча, 18:52SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаSpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаКеча, 18:29Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиЎткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиКеча, 18:26Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинMistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди