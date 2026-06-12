Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этади
Истеъмолчи даражасидаги антропоморф роботлар ишлаб чиқарувчи Убтеч компанияси дунёдаги биринчи тўлиқ ўлчамли гиперреалистик гуманоид роботлар учун олдиндан буюртма бериш жараёни бошланишини эълон қилди. Ушбу инновацион маҳсулот ҳам эркак, ҳам аёл кўринишидаги версияларда ишлаб чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник хусусиятларига кўра, аёл роботнинг бўйи 168 см, эркак версиясининг бўйи эса 183 смни ташкил этади. Ҳар икки модел 88 даражали эркинликка эга бўлиб, асосан инсон билан ҳиссий мулоқот қилишга мослаштирилган. Ҳозирча қурилмаларнинг бошқа техник тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, сотувлар 30-июн санасидан бошланиши маълум қилинган.
Шу билан бирга, Хитойнинг яна бир технологик гиганти Оригин Течнологй ўзининг Оригин F1 деб номланган роботини намойиш этди. Расмий маълумотларга кўра, F1 модели юз микромимикаларини бошқариш учун 200 дан ортиқ нуқтага эга ва махсус ҳиссиётлар модели билан жиҳозланган.
Ушбу тизим роботга автоматик равишда ҳиссий тескари алоқа ҳосил қилиш имконини беради. Яни, робот нафақат гапиради, балки ўзини ҳақиқий "ҳиссиётларга эга инсон" каби тутишга ва инсоний туйғуларни имитация қилишга ҳаракат қилади. Бу каби ишланмалар сунъий интеллект ва робототехника соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.
…