SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor V3 двигатели нусхасини сотувга чиқарди

·54·Техно
SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor V3 двигатели нусхасини сотувга чиқарди

SpaceX компанияси биржага чиқиш муносабати билан махсус бренд маҳсулотлари коллекциясини тақдим этди. Компаниянинг интернет-дўконида IPO рамзлари ва СПКХ биржа тикери туширилган янги сувенирлар пайдо бўлди. Ушбу қадам компаниянинг молия бозоридаги муваффақиятли дебютини нишонлаш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги линиядан 35 долларлик “Те Футуре ис Публик” ва “СПКХ Лифтофф” футболкалари, 45 долларлик “И Ҳеарт СПКХ” сумкаси, 40 долларлик кепка ҳамда 15 долларлик махсус нишон ўрин олган. Тўпламнинг энг қиммат ва эътиборга молик сувенири эса Raptor V3 двигатели кўринишида ишланган декоратив қўнғироқ бўлиб, у 125 долларга баҳоланди.

Коллекциянинг чиқарилиши SpaceX тарихидаги энг муваффақиятли IPO билан боғлиқ. Биржага чиққанидан сўнг компания акциялари нархи сезиларли даражада кўтарилди ва унинг капиталлашуви 2,1 триллион доллардан ошиб кетди. Бу натижа Elon Musk компаниясига дунёдаги энг қиммат корхоналар рейтингида еттинчи ўринни эгаллаш имконини берди.

Муваффақиятли IPO нафақат инвесторлар ва Elon Musk, балки компаниянинг оддий ходимлари учун ҳам катта фойда келтирди. Масалан, акцияларнинг қимматлашиши натижасида SpaceX таркибидаги оддий пайвандчи ҳам миллионерга айлангани жамоатчилик эътиборини тортди.

SpaceXElon MuskRaptor V3IPOТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус