SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor V3 двигатели нусхасини сотувга чиқарди
SpaceX компанияси биржага чиқиш муносабати билан махсус бренд маҳсулотлари коллекциясини тақдим этди. Компаниянинг интернет-дўконида IPO рамзлари ва СПКХ биржа тикери туширилган янги сувенирлар пайдо бўлди. Ушбу қадам компаниянинг молия бозоридаги муваффақиятли дебютини нишонлаш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги линиядан 35 долларлик “Те Футуре ис Публик” ва “СПКХ Лифтофф” футболкалари, 45 долларлик “И Ҳеарт СПКХ” сумкаси, 40 долларлик кепка ҳамда 15 долларлик махсус нишон ўрин олган. Тўпламнинг энг қиммат ва эътиборга молик сувенири эса Raptor V3 двигатели кўринишида ишланган декоратив қўнғироқ бўлиб, у 125 долларга баҳоланди.
Коллекциянинг чиқарилиши SpaceX тарихидаги энг муваффақиятли IPO билан боғлиқ. Биржага чиққанидан сўнг компания акциялари нархи сезиларли даражада кўтарилди ва унинг капиталлашуви 2,1 триллион доллардан ошиб кетди. Бу натижа Elon Musk компаниясига дунёдаги энг қиммат корхоналар рейтингида еттинчи ўринни эгаллаш имконини берди.
Муваффақиятли IPO нафақат инвесторлар ва Elon Musk, балки компаниянинг оддий ходимлари учун ҳам катта фойда келтирди. Масалан, акцияларнинг қимматлашиши натижасида SpaceX таркибидаги оддий пайвандчи ҳам миллионерга айлангани жамоатчилик эътиборини тортди.
…