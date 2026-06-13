AMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортди

·21·Техно
AMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортди

AMD компанияси драйверларни автоматик янгилаш тизимидаги жиддий нуқсонни аниқлаган хавфсизлик тадқиқотчисига вада қилинган мукофотни тўлашдан бош тортиши ортидан можаро марказида қолди. Мутахассис дастурий таъминотда "Ман Ин Те Миддле" (МITМ) ҳужуми орқали масофадан кодни ишга тушириш (РСE) имконини берувчи заифликни топган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

МITМ — бу ҳужум тури бўлиб, унда кибержиноятчи тармоқдаги икки қурилма ўртасидаги алоқага яширинча суқулиб киради. Тадқиқотчи ушбу хато ҳақида AMD компаниясининг махсус мукофот дастури орқали ҳисобот берган ва РСE даражасидаги заифлик учун белгиланган 10 000 доллар миқдоридаги тўловни кутган эди.

Бироқ компания МITМ сценарийлари унинг тўлов сиёсатига кирмаслигини важ қилиб, аризани рад этди. Шунга қарамай, AMD ушбу муаммони тан олиб, уни бартараф этиш устида иш бошлади. Қизиғи шундаки, хатоликни тўлиқ тузатиш учун компанияга 124 кун вақт керак бўлди.

Маълум бўлишича, тузатиш жараёни бир неча бор ортга сурилган ва муаммо қамрови дастлаб тахмин қилинганидан кенгроқ экани аниқланган. Тадқиқотчи маълумотларни ошкор қилмаслик шартига рози бўлиб, хато ҳақидаги постини вақтинча ўчириб турган бўлса-да, якунда барибир ҳеч қандай компенсация олмади.

AMDКиберхавфсизликРСEМITМТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Specialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиБугун, 08:56Зуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиЗуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиБугун, 08:22SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиSpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиБугун, 07:25Паркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиПаркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиБугун, 07:217900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёрБугун, 06:562026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учирилади2026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учириладиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди