Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқарди

·63·Техно
Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқарди

Пайшанба куни Хитой янги авлод орбитал алоқа тизимларининг тезлиги ва ишончлилигини текширишга мўлжалланган янги синов сунъий йўлдошини муваффақиятли учирди. Лонг Марч 5 ракета-ташувчиси мамлакат жанубидаги Хайнан провинциясида жойлашган Венчан космодромидан кўтарилиб, 25-сонли синов алоқа сунъий йўлдошини белгиланган орбитага олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ККТВ давлат телекомпаниясининг хабар беришича, мазкур аппарат асосан кўп диапазонли ва юқори тезликдаги сунъий йўлдош алоқа технологияларини синовдан ўтказиш учун хизмат қилади. Бу миссия Лонг Марч 5 сериясидаги 11-парвоз ва жорий йилдаги биринчи старт бўлди. Ушбу ракета ўзининг юк кўтариш қуввати билан Хитой космик дастурида муҳим ўрин тутади.

Лонг Марч 5 паст ер орбитасига 25 тонна, геостационар орбитага 14 тонна ва Ой миссиялари учун 8,25 тонна юк етказиб бериш имкониятига эга. Икки босқичли криоген ракета бўлган ушбу қурилма суюқ водород, суюқ кислород ва керосин билан ишлайдиган тўртта тезлатгич билан жиҳозланган. Ракетанинг баландлиги 63,2 метрни, диаметри эса 5 метрни ташкил этади.

Дастурчиларнинг сўзларига кўра, ушбу миссия давомида эксплуатация ишончлилигини ошириш учун тўққизта техник такомиллаштириш ишлари амалга оширилган. Текшириш ва учириш жараёнларининг оптималлаштирилиши натижасида ракетанинг старт майдончасида бўлиш вақти олти кундан тўрт кунга қисқартирилди. Бу эса қурилманинг Хайнандаги иссиқ ва нам иқлим ҳамда экстремал об-ҳаво хатарларига чидамлилигини оширади.

ХитойКосмосЛонг Марч 5Сунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус