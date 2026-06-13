Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқарди
Пайшанба куни Хитой янги авлод орбитал алоқа тизимларининг тезлиги ва ишончлилигини текширишга мўлжалланган янги синов сунъий йўлдошини муваффақиятли учирди. Лонг Марч 5 ракета-ташувчиси мамлакат жанубидаги Хайнан провинциясида жойлашган Венчан космодромидан кўтарилиб, 25-сонли синов алоқа сунъий йўлдошини белгиланган орбитага олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ККТВ давлат телекомпаниясининг хабар беришича, мазкур аппарат асосан кўп диапазонли ва юқори тезликдаги сунъий йўлдош алоқа технологияларини синовдан ўтказиш учун хизмат қилади. Бу миссия Лонг Марч 5 сериясидаги 11-парвоз ва жорий йилдаги биринчи старт бўлди. Ушбу ракета ўзининг юк кўтариш қуввати билан Хитой космик дастурида муҳим ўрин тутади.
Лонг Марч 5 паст ер орбитасига 25 тонна, геостационар орбитага 14 тонна ва Ой миссиялари учун 8,25 тонна юк етказиб бериш имкониятига эга. Икки босқичли криоген ракета бўлган ушбу қурилма суюқ водород, суюқ кислород ва керосин билан ишлайдиган тўртта тезлатгич билан жиҳозланган. Ракетанинг баландлиги 63,2 метрни, диаметри эса 5 метрни ташкил этади.
Дастурчиларнинг сўзларига кўра, ушбу миссия давомида эксплуатация ишончлилигини ошириш учун тўққизта техник такомиллаштириш ишлари амалга оширилган. Текшириш ва учириш жараёнларининг оптималлаштирилиши натижасида ракетанинг старт майдончасида бўлиш вақти олти кундан тўрт кунга қисқартирилди. Бу эса қурилманинг Хайнандаги иссиқ ва нам иқлим ҳамда экстремал об-ҳаво хатарларига чидамлилигини оширади.
…