Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам беради

·29·Техно
Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам беради

Кўпчилик инсонлар каби сурункали уйқусизликдан азият чекувчилар учун ухлашдан олдин подкастлар ёки ёмғир овози каби тинчлантирувчи товушларни тинглаш катта ёрдам беради. Бироқ, қулоқчинлар билан ухлаш ноқулайлик туғдириши, карнайдан баланд овозда фойдаланиш эса атрофдагиларга халақит бериши мумкин. Жабеес компанияси томонидан тақдим этилган янги Пеасе Дуо қурилмаси айнан шу муаммога ечим сифатида ишлаб чиқилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пеасе Дуо — бу ёстиқ остига жойлаштириладиган ўта юпқа динамик бўлиб, у суяк ўтказувчанлиги (боне кондуктион) технологияси асосида ишлайди. Бу технология тебранишларни тўғридан-тўғри ички қулоққа узатади ва товушни фақат фойдаланувчининг ўзи эшитишини таъминлайди. Қурилма шунчалик юпқаки, у ёстиқ остида деярли сезилмайди ва ухлаш вақтида ҳеч қандай ноқулайлик туғдирмайди.

Қурилма махсус микро СД карта билан жиҳозланган бўлиб, унга тўрт соатлик тинчлантирувчи табиат товушлари — майин тўлқинлар, ёмғир ва шамол овозлари олдиндан юкланган. Шунингдек, Bluetooth орқали смартфонга уланиб, исталган аудио контентни тинглаш имконияти ҳам мавжуд. Аккумулятор қуввати эса ҳар куни бир соатдан фойдаланилганда ўн кечага етади, бу эса уни тез-тез қувватлаш заруратини йўқотади.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу гаджет қалин "меморй фоам" (хотира эффектига эга) ёстиқлар билан яхши ишламаслиги мумкин, чунки зич материал товуш тебранишларини тўсиб қўяди. Оддий пахта ёки юпқароқ ёстиқлар билан эса овоз жуда тиниқ эшитилади. Букланадиган дизайн ва махсус саёҳат ғилофи уни ўзингиз билан олиб юриш учун қулай қилади.

Ҳозирда Пеасе Дуо 59.99 доллар нархда икки хил рангда сотувга чиқарилган. Шунингдек, фойдаланувчилар қурилманинг магнитли рамкаларини ўз хоҳишларига кўра алмаштиришлари ёки исмларини ёздиришлари мумкин. Гарчи бу гаджет уйқусизликни бутунлай даволамаса-да, у тинч ва сифатли уйқуга эришиш учун амалий ва ҳамёнбоп ечим бўла олади.

ТехнологияГаджетларЖабеесПеасе ДуоУйқу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиOpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиБугун, 16:51Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиРоссия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиБугун, 15:54Платина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиПлатина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиБугун, 15:51ФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиБугун, 11:20АҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиАҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиБугун, 10:54Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаSnapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус