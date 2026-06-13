Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам беради
Кўпчилик инсонлар каби сурункали уйқусизликдан азият чекувчилар учун ухлашдан олдин подкастлар ёки ёмғир овози каби тинчлантирувчи товушларни тинглаш катта ёрдам беради. Бироқ, қулоқчинлар билан ухлаш ноқулайлик туғдириши, карнайдан баланд овозда фойдаланиш эса атрофдагиларга халақит бериши мумкин. Жабеес компанияси томонидан тақдим этилган янги Пеасе Дуо қурилмаси айнан шу муаммога ечим сифатида ишлаб чиқилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пеасе Дуо — бу ёстиқ остига жойлаштириладиган ўта юпқа динамик бўлиб, у суяк ўтказувчанлиги (боне кондуктион) технологияси асосида ишлайди. Бу технология тебранишларни тўғридан-тўғри ички қулоққа узатади ва товушни фақат фойдаланувчининг ўзи эшитишини таъминлайди. Қурилма шунчалик юпқаки, у ёстиқ остида деярли сезилмайди ва ухлаш вақтида ҳеч қандай ноқулайлик туғдирмайди.
Қурилма махсус микро СД карта билан жиҳозланган бўлиб, унга тўрт соатлик тинчлантирувчи табиат товушлари — майин тўлқинлар, ёмғир ва шамол овозлари олдиндан юкланган. Шунингдек, Bluetooth орқали смартфонга уланиб, исталган аудио контентни тинглаш имконияти ҳам мавжуд. Аккумулятор қуввати эса ҳар куни бир соатдан фойдаланилганда ўн кечага етади, бу эса уни тез-тез қувватлаш заруратини йўқотади.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу гаджет қалин "меморй фоам" (хотира эффектига эга) ёстиқлар билан яхши ишламаслиги мумкин, чунки зич материал товуш тебранишларини тўсиб қўяди. Оддий пахта ёки юпқароқ ёстиқлар билан эса овоз жуда тиниқ эшитилади. Букланадиган дизайн ва махсус саёҳат ғилофи уни ўзингиз билан олиб юриш учун қулай қилади.
Ҳозирда Пеасе Дуо 59.99 доллар нархда икки хил рангда сотувга чиқарилган. Шунингдек, фойдаланувчилар қурилманинг магнитли рамкаларини ўз хоҳишларига кўра алмаштиришлари ёки исмларини ёздиришлари мумкин. Гарчи бу гаджет уйқусизликни бутунлай даволамаса-да, у тинч ва сифатли уйқуга эришиш учун амалий ва ҳамёнбоп ечим бўла олади.
…