Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирда
АҚШнинг Anthropic стартапи ҳукумат кўрсатмасига биноан ўзининг энг сўнгги сунъий интеллект моделларига киришни тўхтатгани глобал технология бозорида катта шов-шувга сабаб бўлди. Ушбу кутилмаган қарор, айниқса, дунёнинг энг йирик рақамли бозорларидан бири бўлган Ҳиндистонда қизғин баҳсларни келтириб чиқарди. Маҳаллий экспертлар ва тадбиркорлар хорижий технологияларга ҳаддан ташқари боғланиб қолиш миллий хавфсизлик ва иқтисодий барқарорликка таҳдид солиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch ва Те Информатион нашрлари хабарига кўра, Anthropic компанияси ўзининг янги тақдим этилган Fable 5 ва Мйтос 5 моделларидан фойдаланишни чеклаш ҳақида кўрсатма олган. Чекловлар нафақат хорижий фойдаланувчиларга, балки компаниянинг ўзида ишлайдиган чет эл фуқаролигига эга ходимларга ҳам тегишли экани айтилмоқда. Бу воқеа Anthropic Ҳиндистоннинг Тата Консультанкй Сервисес (ТКС) гиганти билан ҳамкорликни эълон қилганидан кўп ўтмай юз бергани вазиятни янада мураккаблаштирди.
Геосиёсий босим ва хавфсизлик масалалариДастлабки маълумотларга кўра, ушбу хавфсизлик хавотирлари ҳақида ҳукуматга Amazon раҳбари Энди Жассй хабар берган бўлиши мумкин. Оқ уй вакиллари эса Anthropic моделларидаги заифликлар ва тизимни бузиб кириш (жаилбреак) эҳтимоли юқорилигини таъкидламоқда. Anthropic раҳбарияти ҳукуматнинг бу қарорига эътироз билдирган бўлса-да, чекловлар амалда қолмоқда. Бу эса сунъий интеллект каби стратегик соҳалар геосиёсий қарорлар қурбонига айланиши мумкинлигини кўрсатиб берди.
Ҳиндистон ҳозирда Anthropic ва OpenAI каби компаниялар учун АҚШдан кейинги иккинчи энг йирик бозор ҳисобланади. Охирги ойларда ушбу компаниялар мамлакатда ўз офисларини очиш, маҳаллий мутахассисларни ишга олиш ва йирик корпорациялар билан ҳамкорликни кенгайтиришга катта сармоя киритаётган эди. Бироқ сўнгги тақиқлар ҳинд стартаплари ва дастурчилари ўртасида "суверен сунъий интеллект" яратиш ғоясини яна кун тартибига чиқарди.
Маҳаллий ечимларга эҳтиёж ортмоқдаАктивате венчур платформаси асосчиси Аакрит Ваишнинг сўзларига кўра, ушбу воқеа Ҳиндистоннинг сунъий интеллект стратегиясини тубдан ўзгартириши керак. Унинг фикрича, мамлакат эндиликда бир нечта хорижий провайдерларга қарам бўлиб қолмасдан, очиқ кодли (опен-соурсе) моделларга ва ўзининг миллий ишланмаларига кўпроқ эътибор қаратиши лозим. Бу нафақат технологик мустақилликни таъминлайди, балки кутилмаган сиёсий чекловлардан ҳимоя қилади.
Атомикворк стартапи раҳбари Вижай Раяпати ҳам ушбу фикрларни қўллаб-қувватлаб, глобал жамоаларга эга компаниялар учун бу жиддий хавф эканини таъкидлади. Масалан, унинг жамоаси ҳам АҚШда, ҳам Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида фаолият юритади. Агар энг илғор технологияларга кириш фуқаролик ёки географик жойлашувга қараб чекланса, бу глобал рақобатбардошликка салбий таъсир кўрсатиши муқаррар.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Anthropic атрофидаги вазият бошқа давлатлар, жумладан, Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам сабоқ бўлиши лозим. Сунъий интеллект шунчаки қулай восита эмас, балки стратегик ресурсга айланиб бораётган бир пайтда, фақат хорижий платформаларга таяниб қолиш келажакда кутилмаган технологик блокадаларга олиб келиши мумкин.
…