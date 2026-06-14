Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирда

·27·Техно
Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирда

АҚШнинг Anthropic стартапи ҳукумат кўрсатмасига биноан ўзининг энг сўнгги сунъий интеллект моделларига киришни тўхтатгани глобал технология бозорида катта шов-шувга сабаб бўлди. Ушбу кутилмаган қарор, айниқса, дунёнинг энг йирик рақамли бозорларидан бири бўлган Ҳиндистонда қизғин баҳсларни келтириб чиқарди. Маҳаллий экспертлар ва тадбиркорлар хорижий технологияларга ҳаддан ташқари боғланиб қолиш миллий хавфсизлик ва иқтисодий барқарорликка таҳдид солиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch ва Те Информатион нашрлари хабарига кўра, Anthropic компанияси ўзининг янги тақдим этилган Fable 5 ва Мйтос 5 моделларидан фойдаланишни чеклаш ҳақида кўрсатма олган. Чекловлар нафақат хорижий фойдаланувчиларга, балки компаниянинг ўзида ишлайдиган чет эл фуқаролигига эга ходимларга ҳам тегишли экани айтилмоқда. Бу воқеа Anthropic Ҳиндистоннинг Тата Консультанкй Сервисес (ТКС) гиганти билан ҳамкорликни эълон қилганидан кўп ўтмай юз бергани вазиятни янада мураккаблаштирди.

Геосиёсий босим ва хавфсизлик масалалари

Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу хавфсизлик хавотирлари ҳақида ҳукуматга Amazon раҳбари Энди Жассй хабар берган бўлиши мумкин. Оқ уй вакиллари эса Anthropic моделларидаги заифликлар ва тизимни бузиб кириш (жаилбреак) эҳтимоли юқорилигини таъкидламоқда. Anthropic раҳбарияти ҳукуматнинг бу қарорига эътироз билдирган бўлса-да, чекловлар амалда қолмоқда. Бу эса сунъий интеллект каби стратегик соҳалар геосиёсий қарорлар қурбонига айланиши мумкинлигини кўрсатиб берди.

Ҳиндистон ҳозирда Anthropic ва OpenAI каби компаниялар учун АҚШдан кейинги иккинчи энг йирик бозор ҳисобланади. Охирги ойларда ушбу компаниялар мамлакатда ўз офисларини очиш, маҳаллий мутахассисларни ишга олиш ва йирик корпорациялар билан ҳамкорликни кенгайтиришга катта сармоя киритаётган эди. Бироқ сўнгги тақиқлар ҳинд стартаплари ва дастурчилари ўртасида "суверен сунъий интеллект" яратиш ғоясини яна кун тартибига чиқарди.

Маҳаллий ечимларга эҳтиёж ортмоқда

Активате венчур платформаси асосчиси Аакрит Ваишнинг сўзларига кўра, ушбу воқеа Ҳиндистоннинг сунъий интеллект стратегиясини тубдан ўзгартириши керак. Унинг фикрича, мамлакат эндиликда бир нечта хорижий провайдерларга қарам бўлиб қолмасдан, очиқ кодли (опен-соурсе) моделларга ва ўзининг миллий ишланмаларига кўпроқ эътибор қаратиши лозим. Бу нафақат технологик мустақилликни таъминлайди, балки кутилмаган сиёсий чекловлардан ҳимоя қилади.

Атомикворк стартапи раҳбари Вижай Раяпати ҳам ушбу фикрларни қўллаб-қувватлаб, глобал жамоаларга эга компаниялар учун бу жиддий хавф эканини таъкидлади. Масалан, унинг жамоаси ҳам АҚШда, ҳам Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида фаолият юритади. Агар энг илғор технологияларга кириш фуқаролик ёки географик жойлашувга қараб чекланса, бу глобал рақобатбардошликка салбий таъсир кўрсатиши муқаррар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Anthropic атрофидаги вазият бошқа давлатлар, жумладан, Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам сабоқ бўлиши лозим. Сунъий интеллект шунчаки қулай восита эмас, балки стратегик ресурсга айланиб бораётган бир пайтда, фақат хорижий платформаларга таяниб қолиш келажакда кутилмаган технологик блокадаларга олиб келиши мумкин.

AnthropicСунъий IntelлектҲиндистонАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурMeta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурБугун, 00:27КПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиКПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиБугун, 20:53Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиCorsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиБугун, 20:21Amazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаAmazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаБугун, 19:26OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиOpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиКеча, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус