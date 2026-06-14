Microsoft ҳар бир сотилган Хбох Сериес консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқда

·0·Техно
Microsoft ҳар бир сотилган Хбох Сериес консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқда

Microsoft корпорацияси ўйин приставкалари бозорида жиддий молиявий қийинчиликларга дуч келмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компания ҳар бир сотилган Хбох Сериес консоли учун юзлаб доллар зарар кўрмоқда. Бу ҳолат технология гигантининг ўйин бўлинмаси стратегиясига нисбатан хавотирларни кучайтирмоқда, чунки одатда консоллар ишлаб чиқариш харажатлари вақт ўтиши билан камайиши керак эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Windows Централ нашрининг хабар беришича, гап ҳар бир қурилмадан камида 200 доллар ва ундан кўпроқ миқдордаги зарар ҳақида бормоқда. Консоллар нархи оширилганига қарамай, ишлаб чиқариш ва бутловчи қисмлар таннархи ҳамон сотув нархидан сезиларли даражада юқорилигича қолмоқда. Бу Microsoft учун кутилмаган зарба бўлди, чунки ўйин саноатида аппарат таъминоти (ҳардваре) одатда бир неча йилдан сўнг фойдага кириши лозим.

Хотира нархлари ва ишлаб чиқариш муаммолари

Хбох бўлинмасининг янги раҳбари Аша Шарма яқинда берган баёнотида вазиятнинг мураккаблигига эътибор қаратди. Маълум қилинишича, консоллар учун зарур бўлган хотира модуллари нархи кескин ошиб кетган. Айрим ҳисоб-китобларга кўра, бутловчи қисмлар таннархи ҳозирги кунда 700 фоизгача қимматлашган. Бу эса Microsoft компаниясини ўз маҳсулотини ўз таннархидан анча арзон сотишга мажбур қилмоқда.

Ҳозирги вақтда Хбох бутун бўлинмасининг умумий маржаси (фойда кўрсаткичи) бор-йўғи 3 фоизгача тушиб кетган. Бу рақам Microsoft каби гигант компания учун ўта паст кўрсаткич ҳисобланади. Компания ўз даромадларини асосан Гаме Пасс обунаси ва ўйинлар савдоси орқали қоплашга ҳаракат қилмоқда, бироқ аппарат қисмидаги катта йўқотишлар умумий балансга салбий таъсир ўтказмоқда.

Эксклюзив ўйинлар ва кутилмаган натижалар

Вазиятни компаниянинг йирик ўйин лойиҳалари ҳам қийинлаштирмоқда. Microsoft катта умид боғлаган бир қатор эксклюзив ва муҳим ўйинлар савдоси ҳамда машҳурлиги кутилган натижаларни бермади. Қуйидаги лойиҳалар компания кутган даромад даражасига чиқа олмади:

  • Авовед ва Ҳеллбладе 2;
  • Форза Моторспорт;
  • Те Оутер Ворлдс 2;
  • Соут оф Миднигҳт ва Кеепер.
Ўзбекистон бозорида ҳам Хбох Сериес консоллари ўзининг рақобатчиси ПлайСтатион 5 билан фаол кураш олиб бормоқда. Маҳаллий фойдаланувчилар учун Хбох кўпинча Гаме Пасс хизмати туфайли ҳамёнбоп танлов бўлиб қолаётган эди. Бироқ глобал миқёсдаги ушбу молиявий муаммолар келажакда консоллар нархининг янада ошишига ёки Microsoft стратегиясининг тубдан ўзгаришига олиб келиши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, Microsoft эндиликда асосий эътиборни аппарат таъминотидан кўра дастурий хизматлар ва булутли ўйин технологияларига қаратиши мумкин. Агар аппарат қисмидаги зарарлар камаймаса, компания келажакда консоллар ишлаб чиқариш моделини қайта кўриб чиқишига тўғри келади.

MicrosoftХбохТехнологияЎйинларБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59Убтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларУбтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларБугун, 07:22Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус