Microsoft ҳар бир сотилган Хбох Сериес консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқда
Microsoft корпорацияси ўйин приставкалари бозорида жиддий молиявий қийинчиликларга дуч келмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компания ҳар бир сотилган Хбох Сериес консоли учун юзлаб доллар зарар кўрмоқда. Бу ҳолат технология гигантининг ўйин бўлинмаси стратегиясига нисбатан хавотирларни кучайтирмоқда, чунки одатда консоллар ишлаб чиқариш харажатлари вақт ўтиши билан камайиши керак эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Windows Централ нашрининг хабар беришича, гап ҳар бир қурилмадан камида 200 доллар ва ундан кўпроқ миқдордаги зарар ҳақида бормоқда. Консоллар нархи оширилганига қарамай, ишлаб чиқариш ва бутловчи қисмлар таннархи ҳамон сотув нархидан сезиларли даражада юқорилигича қолмоқда. Бу Microsoft учун кутилмаган зарба бўлди, чунки ўйин саноатида аппарат таъминоти (ҳардваре) одатда бир неча йилдан сўнг фойдага кириши лозим.
Хотира нархлари ва ишлаб чиқариш муаммолариХбох бўлинмасининг янги раҳбари Аша Шарма яқинда берган баёнотида вазиятнинг мураккаблигига эътибор қаратди. Маълум қилинишича, консоллар учун зарур бўлган хотира модуллари нархи кескин ошиб кетган. Айрим ҳисоб-китобларга кўра, бутловчи қисмлар таннархи ҳозирги кунда 700 фоизгача қимматлашган. Бу эса Microsoft компаниясини ўз маҳсулотини ўз таннархидан анча арзон сотишга мажбур қилмоқда.
Ҳозирги вақтда Хбох бутун бўлинмасининг умумий маржаси (фойда кўрсаткичи) бор-йўғи 3 фоизгача тушиб кетган. Бу рақам Microsoft каби гигант компания учун ўта паст кўрсаткич ҳисобланади. Компания ўз даромадларини асосан Гаме Пасс обунаси ва ўйинлар савдоси орқали қоплашга ҳаракат қилмоқда, бироқ аппарат қисмидаги катта йўқотишлар умумий балансга салбий таъсир ўтказмоқда.
Эксклюзив ўйинлар ва кутилмаган натижаларВазиятни компаниянинг йирик ўйин лойиҳалари ҳам қийинлаштирмоқда. Microsoft катта умид боғлаган бир қатор эксклюзив ва муҳим ўйинлар савдоси ҳамда машҳурлиги кутилган натижаларни бермади. Қуйидаги лойиҳалар компания кутган даромад даражасига чиқа олмади:
- Авовед ва Ҳеллбладе 2;
- Форза Моторспорт;
- Те Оутер Ворлдс 2;
- Соут оф Миднигҳт ва Кеепер.
Экспертларнинг фикрича, Microsoft эндиликда асосий эътиборни аппарат таъминотидан кўра дастурий хизматлар ва булутли ўйин технологияларига қаратиши мумкин. Агар аппарат қисмидаги зарарлар камаймаса, компания келажакда консоллар ишлаб чиқариш моделини қайта кўриб чиқишига тўғри келади.
…