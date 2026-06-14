NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга оширилади

·37·Техно
NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга оширилади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) инсониятнинг Ойга қайтишини тезлаштириш мақсадида Artemis дастури доирасидаги парвозлар схемасини тубдан қайта кўриб чиқди. SpaceX ва Blue Origin компаниялари билан ҳамкорликда амалга оширилаётган янги режа ярим асрдан кўпроқ вақт ўтиб амалга ошириладиган илк қўниш миссиясини хавфсизроқ ва самаралироқ қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий ўзгаришлар Artemis 3 миссиясига тегишли бўлиб, унда Орион космик кемаси Ернинг паст орбитасида SpaceX компаниясининг Starship ва Blue Origin компаниясининг Блуе Моон Марк 2 аппаратлари билан синов тариқасида яқинлашиш ва туташиш амалиётларини бажаради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу синовлардан олинган натижалар 2028-йилга режалаштирилган Artemis 4 миссияси — яни янги дастур доирасидаги илк бошқариладиган қўниш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

SpaceX стратегиясидаги кескин бурилиш

Энг жиддий ўзгаришлар Elon Muskнинг SpaceX компанияси томонидан таклиф этилган архитектурада кузатилди. Дастлабки режага кўра, Орион кемаси Starship билан Ой орбитасида (НРҲО) туташиши керак эди. Бироқ янги схемага биноан, ушбу мураккаб жараён Ерга яқин орбитага кўчирилди. Эндиликда Starship ва Орион Ер орбитасида бирлашади ва шундан сўнггина яхлит тизим сифатида Ойга томон йўл олади.

SpaceX вице-президенти Жессика Женсеннинг таъкидлашича, туташув жараёнини Ер яқинида амалга ошириш экипаж хавфсизлигини сезиларли даражада оширади. Чунки энг мураккаб техник босқичларни Ер атрофида, фавқулодда вазиятларда тезкор чоралар кўриш имконияти мавжуд бўлган ҳудудда синовдан ўтказиш мумкин бўлади. Шунингдек, бу усул экипаж учун Ойдан қайтишда қўшимча имкониятларни яратади.

Янги ёндашув ёқилғи сарфини ҳам камайтиришга хизмат қилади. Ойга тўғридан-тўғри парвоз қилиш Starship кемаларини орбитада ёнилғи билан тўлдириш учун талаб қилинадиган парвозлар сонини қисқартиради. NASA вакили Стеве Креэчнинг сўзларига кўра, ушбу маршрут ёқилғини узоқ вақт сақлаш билан боғлиқ мураккаб техник талаблардан воз кечишга имкон берган, бу эса Starship конструкциясини соддалаштиради.

Blue Origin ва хавфларни камайтириш

Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси ҳам ўз стратегиясини соддалаштирди. Компания ёқилғи ташувчи алоҳида транспорт аппаратидан воз кечиб, унинг ўрнига Блуе Моон Марк 1 учувчисиз аппарати асосидаги тезлатгич босқичларидан фойдаланишга қарор қилди. NASA мутахассислари ушбу қарорни дастурнинг техник жиҳатдан энг хавфли элементларидан бирини бартараф этиш деб баҳоламоқда.

Гарчи яқинда Blue Origin компаниясининг New Glenn ракетаси синовлари пайтида портлаш юз берган бўлса-да, компания Ой аппаратларини тайёрлаш ишлари жадвалга мувофиқ давом этаётганини билдирди. NASA ва унинг хусусий ҳамкорлари ушбу янгиланган схемалар орқали нафақат вақтни тежашни, балки коинотни тадқиқ қилишда янги стандартларни ўрнатишни мақсад қилган.

NASASpaceXStarshipОйArtemis
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59Убтеч компанияси ўта реалистик U1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларУбтеч компанияси ўта реалистик U1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларБугун, 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус