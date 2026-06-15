Япония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқда

·15·Техно
Япония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқда

Япония глобал энергетика инқирози ва импорт қилинадиган ресурсларга қарамликни камайтириш стратегияси доирасида дунёдаги энг йирик атом электр станцияси ҳисобланган Кашивазаки-Карива объектининг 6-реакторини қайта ишга туширди. Ушбу қадам мамлакат иқтисодиёти учун муҳим бўлса-да, соҳа мутахассислари ядровий чиқиндиларни сақлаш масаласида жиддий хавотир билдирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, станциянинг қайта фаоллашиши Япония атом саноатидаги энг нозик муаммо — ишлатилган ёқилғини утилизация қилиш масаласини яна кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кашивазаки-Карива станциясининг оператори Токё Электрик Повер Компани Ҳолдингс (ТEПКО) компанияси 2011-йилдаги Фукусима-1 фожиасидан сўнг жорий этилган миллий мораторий сабабли объект фаолиятини тўхтатган эди. Эндиликда 6-реакторда филтрация тизимлари ва водород портлашидан ҳимоя қилувчи қўшимча хавфсизлик чоралари ўрнатилди. Шунга қарамай, станция бош менежери Такеюки Инагаки ёқилғи билан ишлашнинг барқарор режаси бўлмаса, электр энергияси ишлаб чиқариш эртами-кечми барибир тўхтаб қолишидан огоҳлантирди.

Чиқинди омборларининг тўлиб бориши

Япония электр энергетика компаниялари федерацияси маълумотларига кўра, мамлакатдаги камида учта атом станциясининг ёқилғи сақлаш ҳавзалари яқин беш йил ичида тўлиқ тўлиб бўлади. Кашивазаки-Карива станциясининг ўзида 6-реактор ҳавзасининг тўлиш даражаси аллақачон 88 фоизга етган. Бу эса янги ёқилғи элементларини жойлаштириш учун жой қолмаётганидан далолат беради.

Япония ҳукумати ҳозирда ушбу муаммони ҳал қилишнинг икки йўлини кўриб чиқмоқда: ишлатилган ёқилғини қайта ишлаб, ундан плутоний ва уранни қайта ажратиб олиш ёки уларни тўғридан-тўғри чиқинди сифатида кўмиш. Расмий Токио ресурслар чекланганлиги сабабли қайта ишлаш вариантига урғу бермоқда, бироқ бу технология ҳали тўлиқ йўлга қўйилмаган. Натижада мамлакатда минглаб ядровий каллаклар ясашга етадиган катта миқдордаги плутоний захираси тўпланиб қолган.

Тинч океанидаги узоқ орол варианти

Вазиятдан чиқиш учун Япония ҳукумати Токиодан қарийб 2000 километр жанубда жойлашган, доимий аҳолиси бўлмаган Минамиторишима оролида доимий чиқиндихонасини ташкил этиш имкониятини ўрганмоқда. Бироқ, бу ташаббус экспертлар ва маҳаллий ҳокимият органлари томонидан кескин танқид қилинмоқда. Уларнинг фикрича, бундай узоқ ва бориш қийин бўлган ҳудудни танлаш техник эмас, балки кўпроқ сиёсий қарордир.

Япония Иқтисодиёт, савдо ва саноат вазирлиги тақдим этган рақамлар соҳадаги инқироз кўламини яққол кўрсатади:

  • 2025-йил декабрь ҳолатига кўра, 17 та атом станциясида 17 минг тоннадан ортиқ ишлатилган ёқилғи тўпланган;
  • Мавжуд омборларнинг умумий сиғими 80 фоиздан ортиқ даражада банд қилинган;
  • Мамлакатдаги 54 та реактордан ҳозирча фақат 15 таси ўз фаолиятини тиклаган.
Ўзбекистон каби атом энергетикасини ривожлантиришни режалаштираётган давлатлар учун Япониянинг ушбу тажрибаси ва чиқиндилар билан боғлиқ муаммолари муҳим дарс бўлиши мумкин. Технологик жиҳатдан энг илғор давлатлардан бири ҳам ядровий чиқиндиларни узоқ муддатли хавфсиз сақлаш масаласида ҳали ҳам якуний ва самарали ечимга эга эмаслиги соҳанинг нақадар мураккаблигини кўрсатади.

ЯпонияAESЭнергетикаЯдро ЧиқиндилариТEПКО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаФранк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаБугун, 22:00SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиSpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 20:59Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиБугун, 20:53Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБуюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБугун, 20:28Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиҲаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиБугун, 19:54Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус