Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчи

·0·Техно
Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчи

Жанубий Корея ҳукумати глобал чип бозоридаги етакчилигини мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги стратегик қадамни ташламоқда. Мамлакатнинг янги авлод қувват яримўтказгичларини ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг кўламли дастури доирасида қарийб ярим миллиард доллар маблағ ажратилиши кутилмоқда. Бу ташаббус нафақат иқтисодий ўсиш, балки технологик мустақилликни таъминлаш йўлидаги муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ultra-Инноватион Экономй Прожект лойиҳаси доирасида умумий ҳисобда 750 миллиард вон (тахминан 494 миллион доллар) йўналтирилиши режалаштирилган. Шундан 500 миллиард вони бевосита илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига (R&D) сарфланади. Бош вазир ўринбосари ва иқтисодиёт вазири Ку Юн Чхол бошчилигида ўтган йиғилишда ушбу дастурнинг асосий вазифалари белгилаб олинди.

Сунъий интеллект ва энергия самарадорлиги

Ҳукуматнинг асосий эътибори маълумотлар марказлари (дата-сентерс) ва сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси учун мўлжалланган яримўтказгичларга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, бундай компонентлар электр энергиясини қайта ишлаш ва тақсимлаш учун жавобгар бўлиб, сервер тизимларининг энергия самарадорлиги ва ишончлилигига бевосита таъсир кўрсатади. Бу эса ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларини ишлатишда сарфланадиган улкан ресурсларни тежаш имконини беради.

Дастурнинг марказида кремний карбиди (СиК) ва галлий нитриди (GaN) асосидаги технологиялар турибди. Анъанавий кремний ечимлари билан солиштирганда, ушбу материаллар юқори кучланиш, ҳарорат ва частоталарда ишлашга қодир бўлган самаралироқ қурилмаларни яратишга имкон беради. Бу технологиялар келажакда DRAM хотира чиплари каби мамлакат иқтисодиётининг асосий таянчига айланиши мақсад қилинган.

Саноатнинг янги йўналишлари

Янги авлод қувват яримўтказгичлари фақатгина IT соҳасида эмас, балки бошқа стратегик тармоқларда ҳам кенг қўлланилади. Жумладан, улар қуйидаги соҳаларда инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда:

  • Энергетика ва қайта тикланувчи манбалар;
  • Электромобиллар ва замонавий транспорт тизимлари;
  • Робототехника ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш;
  • Авиация ва мудофаа саноати.
Жанубий Корея расмийлари мамлакат ичида тўлиқ ишлаб чиқариш сиклини яратишни ният қилган. Бу материаллар ва бутловчи қисмларни ишлаб чиқишдан тортиб, тайёр модулларни йиғишгача бўлган жараённи ўз ичига олади. Бундай ёндашув илмий ишланмаларни серияли ишлаб чиқаришга тезроқ жорий этиш ва маҳаллий саноатнинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Ҳозирда Жанубий Корея DRAM хотира чиплари бозорида дунёда етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Янги дастур орқали мамлакат хорижий етказиб берувчиларга боғлиқликни камайтириб, глобал чип бозорида ўзининг мутлақ устунлигини сақлаб қолишни кўзламоқда. Ушбу сармоялар келажакда NVIDIA ёки Apple каби гигантлар учун зарур бўлган муҳим компонентларни етказиб беришда корейс компанияларининг позициясини янада мустаҳкамлайди.

Жанубий КореяЯримўтказгичларТехнологияСунъий IntelлектИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можароБугун, 22:53Belkin компанияси автоматик йиғилувчи кабелли 45 ваттли GaN-қувватлагични тақдим этдиBelkin компанияси автоматик йиғилувчи кабелли 45 ваттли GaN-қувватлагични тақдим этдиБугун, 22:28Франк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаФранк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаБугун, 22:00Япония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаЯпония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаБугун, 21:23SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиSpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 20:59Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус