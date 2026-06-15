Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчи
Жанубий Корея ҳукумати глобал чип бозоридаги етакчилигини мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги стратегик қадамни ташламоқда. Мамлакатнинг янги авлод қувват яримўтказгичларини ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг кўламли дастури доирасида қарийб ярим миллиард доллар маблағ ажратилиши кутилмоқда. Бу ташаббус нафақат иқтисодий ўсиш, балки технологик мустақилликни таъминлаш йўлидаги муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ultra-Инноватион Экономй Прожект лойиҳаси доирасида умумий ҳисобда 750 миллиард вон (тахминан 494 миллион доллар) йўналтирилиши режалаштирилган. Шундан 500 миллиард вони бевосита илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига (R&D) сарфланади. Бош вазир ўринбосари ва иқтисодиёт вазири Ку Юн Чхол бошчилигида ўтган йиғилишда ушбу дастурнинг асосий вазифалари белгилаб олинди.
Сунъий интеллект ва энергия самарадорлигиҲукуматнинг асосий эътибори маълумотлар марказлари (дата-сентерс) ва сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси учун мўлжалланган яримўтказгичларга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, бундай компонентлар электр энергиясини қайта ишлаш ва тақсимлаш учун жавобгар бўлиб, сервер тизимларининг энергия самарадорлиги ва ишончлилигига бевосита таъсир кўрсатади. Бу эса ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларини ишлатишда сарфланадиган улкан ресурсларни тежаш имконини беради.
Дастурнинг марказида кремний карбиди (СиК) ва галлий нитриди (GaN) асосидаги технологиялар турибди. Анъанавий кремний ечимлари билан солиштирганда, ушбу материаллар юқори кучланиш, ҳарорат ва частоталарда ишлашга қодир бўлган самаралироқ қурилмаларни яратишга имкон беради. Бу технологиялар келажакда DRAM хотира чиплари каби мамлакат иқтисодиётининг асосий таянчига айланиши мақсад қилинган.
Саноатнинг янги йўналишлариЯнги авлод қувват яримўтказгичлари фақатгина IT соҳасида эмас, балки бошқа стратегик тармоқларда ҳам кенг қўлланилади. Жумладан, улар қуйидаги соҳаларда инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда:
- Энергетика ва қайта тикланувчи манбалар;
- Электромобиллар ва замонавий транспорт тизимлари;
- Робототехника ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш;
- Авиация ва мудофаа саноати.
Ҳозирда Жанубий Корея DRAM хотира чиплари бозорида дунёда етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Янги дастур орқали мамлакат хорижий етказиб берувчиларга боғлиқликни камайтириб, глобал чип бозорида ўзининг мутлақ устунлигини сақлаб қолишни кўзламоқда. Ушбу сармоялар келажакда NVIDIA ёки Apple каби гигантлар учун зарур бўлган муҳим компонентларни етказиб беришда корейс компанияларининг позициясини янада мустаҳкамлайди.
…