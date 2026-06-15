Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилди

·27·Техно
Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилди

Сунъий интеллект технологиялари нафақат офис ходимлари, балки хизмат кўрсатиш соҳасидаги "фронтлайн" ишчилар фаолиятини бошқаришда ҳам инқилобий ўзгаришларни бошламоқда. Amazon ва Колвин каби йирик компанияларда ўн йиллик тажрибага эга бўлган Серги Бастардас томонидан асос солинган Орбио стартапи айнан шу йўналишда янги босқичга чиқди. Компания Давн Капитал бошчилигидаги инвестиция раундида 21 миллион доллар маблағ жалб қилганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Орбио лойиҳаси асосан чакана савдо, логистика ва соғлиқни сақлаш каби соҳаларда меҳнат қиладиган, кўпинча корпоратив электрон почтага ҳам эга бўлмаган ишчиларни ёллаш ва уларни ишга мослаштириш (онбоардинг) жараёнларини автоматлаштиришга ихтисослашган. Стартап ўз фаолиятида махсус AI агентларидан фойдаланади, бу эса инсон ресурсларини бошқаришдаги бюрократияни кескин камайтиради.

AI агентлари: Мария, Даниел ва Клер

Орбио платформасида Мариа, Даниел ва Клаире каби номлар билан аталувчи рақамли агентлар фаолият юритади. Бу агентлар шунчаки дастурий таъминот эмас, балки номзодлар билан суҳбат ўтказадиган, уларнинг кўникмаларини баҳолайдиган ва ишга қабул қилингандан сўнг кундалик мониторингни амалга оширадиган ақлли тизимлардир. Маълумотларга кўра, мазкур тизим ёрдамида Те Степпинг Стоунз Груп каби компанияларда ишга қабул қилинган номзодлар сони 20 фоизга ошган.

Ушбу агентларнинг ўзига хослиги шундаки, улар бир-бири билан маълумот алмашади. Масалан, ходимнинг ишдан бўшаш сабаблари таҳлил қилиниб, кейинги сафар номзодларни танлаш мезонларига ўзгартириш киритилади. Бу эса кадрлар алмашинуви юқори бўлган соҳаларда барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Эски усулларга чек қўйиш

Серги Бастардаснинг сўзларига кўра, уларнинг асосий рақобатчиси бошқа стартаплар эмас, балки ҳали ҳам Эхсел жадваллари ва телефон қўнғироқлари орқали иш юритаётган эскирган бошқарув тизимидир. Ҳозирда Орбио хизматларидан Поке ҳамда Пизза Ҳут, Тако Белл ва КФК брендларига эгалик қилувчи ЮМ! Брандс каби йирик корпорациялар фойдаланмоқда.

Янги жалб қилинган 21 миллион доллар маблағ кўпроқ AI агентларини яратиш ва дастурий таъминотни такомиллаштиришга йўналтирилади. Бугунги кунда дунё бўйлаб 2,7 миллиард киши хизмат кўрсатиш соҳасида меҳнат қилади ва Орбио асосчиси бу қатлам учун "сунъий интеллект даври" энди бошланаётганини таъкидламоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, компания шу вақтга қадар жами 26 миллион доллар инвестиция тўплашга муваффақ бўлган. Бу каби технологияларнинг Ўзбекистон бозорига кириб келиши ҳам кутилмоқда, чунки мамлакатимизда ҳам умумий овқатланиш ва логистика тармоқлари жадал ривожланиб, кадрлар бошқарувини автоматлаштиришга эҳтиёж ортиб бормоқда.

ОрбиоСунъий IntelлектСтартапИнвестицияHR Теч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиSamsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчиБугун, 10:00Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56Совутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиСовутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиБугун, 08:54Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиЖанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус