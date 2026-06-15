Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчи
Дунё миқёсида сунъий интеллект ва юқори технологияларга бўлган талаб кескин ортиб бораётган бир пайтда, Жанубий Кореянинг технологик гигантлари Samsung Electronикс ва СК Ҳйних ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш бўйича янги стратегик қадамни ташламоқда. Маълумотларга кўра, компаниялар мамлакатнинг Хонам минтақасида яримўтказгич бутловчи қисмларини ишлаб чиқарадиган илк қўшма завод мажмуасини барпо этиш имкониятларини муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда янги саноат объекти учун бир нечта потенциал майдонлар, жумладан, Квангжу, Семангим ва Муан шаҳарлари кўриб чиқилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, лойиҳанинг якуний манзили ҳали расман тасдиқланмаган, бироқ бу борадаги аниқ қарор ва расмий эълон жорий ойнинг охирига қадар кутилмоқда. Ушбу ташаббус минтақавий иқтисодиётни ривожлантириш ва глобал чип бозоридаги етакчиликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Ишлаб чиқариш қувватларини ошириш стратегиясиSamsung компанияси юқори ўтказувчанликка эга хотира чиплари (ҲБМ) сегментида ўз позициясини сезиларли даражада мустаҳкамламоқда. Компания 2025-йилга нисбатан ҲБМ ишлаб чиқариш ҳажмини қарийб 50 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Стратегик режаларга кўра, 2026-йил якунига бориб, Samsung ҳар ойда 250 000 дона яримўтказгич пластиналарини ишлаб чиқариш даражасига чиқишни мақсад қилган.
Параллел равишда СК Ҳйних ҳам фаол кенгайиш босқичида турибди. Компаниянинг Чхонжу шаҳридаги илғор қадоқлаш ва синов компонентларини ишлаб чиқарувчи П&Т7 заводи ҳозирда қурилиш жараёнида. Режага кўра, ушбу юқори технологик мажмуа 2027-йилда тўлиқ ишга туширилади ва жаҳон бозорига сифатли компонентлар етказиб беришни бошлайди.
Шунингдек, Samsung Электро-Мечаникс шоъба корхонаси ҳам четда қолаётгани йўқ. Компания Сежон шаҳридаги мавжуд заводига қўшимча инвестициялар киритиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу чора Шимолий Америка бозоридаги йирик мижозлар томонидан ФК-БГА қадоқлаш субстратларига бўлган талабнинг кескин ўсиши билан изоҳланади.
Ушбу кенг кўламли лойиҳалар нафақат Жанубий Корея, балки бутун дунё технология саноати учун муҳим аҳамиятга эга. Замонавий смартфонлар, серверлар ва сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган хотира чиплари танқислигини бартараф этишда ушбу янги қувватлар асосий драйвер бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгиликлар билвосита муҳим, чунки глобал ишлаб чиқаришнинг ортиши гаджетлар ва компьютер техникаси нархларининг барқарорлашишига ёрдам беради.
…