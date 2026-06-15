Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчи

·11·Техно
Samsung ва СК Ҳйних Жанубий Кореяда янги йирик яримўтказгич заводини қурмоқчи

Дунё миқёсида сунъий интеллект ва юқори технологияларга бўлган талаб кескин ортиб бораётган бир пайтда, Жанубий Кореянинг технологик гигантлари Samsung Electronикс ва СК Ҳйних ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш бўйича янги стратегик қадамни ташламоқда. Маълумотларга кўра, компаниялар мамлакатнинг Хонам минтақасида яримўтказгич бутловчи қисмларини ишлаб чиқарадиган илк қўшма завод мажмуасини барпо этиш имкониятларини муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда янги саноат объекти учун бир нечта потенциал майдонлар, жумладан, Квангжу, Семангим ва Муан шаҳарлари кўриб чиқилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, лойиҳанинг якуний манзили ҳали расман тасдиқланмаган, бироқ бу борадаги аниқ қарор ва расмий эълон жорий ойнинг охирига қадар кутилмоқда. Ушбу ташаббус минтақавий иқтисодиётни ривожлантириш ва глобал чип бозоридаги етакчиликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Ишлаб чиқариш қувватларини ошириш стратегияси

Samsung компанияси юқори ўтказувчанликка эга хотира чиплари (ҲБМ) сегментида ўз позициясини сезиларли даражада мустаҳкамламоқда. Компания 2025-йилга нисбатан ҲБМ ишлаб чиқариш ҳажмини қарийб 50 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Стратегик режаларга кўра, 2026-йил якунига бориб, Samsung ҳар ойда 250 000 дона яримўтказгич пластиналарини ишлаб чиқариш даражасига чиқишни мақсад қилган.

Параллел равишда СК Ҳйних ҳам фаол кенгайиш босқичида турибди. Компаниянинг Чхонжу шаҳридаги илғор қадоқлаш ва синов компонентларини ишлаб чиқарувчи П&Т7 заводи ҳозирда қурилиш жараёнида. Режага кўра, ушбу юқори технологик мажмуа 2027-йилда тўлиқ ишга туширилади ва жаҳон бозорига сифатли компонентлар етказиб беришни бошлайди.

Шунингдек, Samsung Электро-Мечаникс шоъба корхонаси ҳам четда қолаётгани йўқ. Компания Сежон шаҳридаги мавжуд заводига қўшимча инвестициялар киритиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу чора Шимолий Америка бозоридаги йирик мижозлар томонидан ФК-БГА қадоқлаш субстратларига бўлган талабнинг кескин ўсиши билан изоҳланади.

Ушбу кенг кўламли лойиҳалар нафақат Жанубий Корея, балки бутун дунё технология саноати учун муҳим аҳамиятга эга. Замонавий смартфонлар, серверлар ва сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган хотира чиплари танқислигини бартараф этишда ушбу янги қувватлар асосий драйвер бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгиликлар билвосита муҳим, чунки глобал ишлаб чиқаришнинг ортиши гаджетлар ва компьютер техникаси нархларининг барқарорлашишига ёрдам беради.

SamsungСК ҲйнихЯримўтказгичТехнологияЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КHonor ўта чидамли X70 Pro Max моделини тақдим этди: 8560 мА·соат аккумулятор ва IP69КБугун, 10:28Самолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиСамолёт бортида ташқи аккумулятор тутаб кетди: Авиакомпания йўловчиларни огоҳлантирдиБугун, 10:27 Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилди Орбитадаги “ахлат”ни ютувчи робот яратилдиБугун, 10:18Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус