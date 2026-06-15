Ҳиндистоннинг Сарвам стартапи 234 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришди

·23·Техно
Ҳиндистоннинг Сарвам стартапи 234 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришди

Ҳиндистоннинг Бенгалуру шаҳрида жойлашган Сарвам сунъий интеллект стартапи янги молиялаштириш босқичида 234 миллион доллар сармоя жалб қилди ва компаниянинг умумий бозор қиймати 1,5 миллиард долларга етди. Бу муваффақият компанияни Ҳиндистоннинг сунъий интеллект соҳасидаги энг янги “уникорн”ига айлантирди. Мазкур инвестиция раунди дунё миқёсида давлатлар ва йирик корпорациялар муҳим технологиялар ҳамда ҳисоблаш инфратузилмаси устидан назоратни ўз қўлига олишга интилаётган бир пайтда амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сармоядорлар орасида асосий ролни ҲКЛ Груп конгломератининг шоъба корхонаси бўлган ҲКЛТеч компанияси ўйнади ва у лойиҳага 150 миллион доллар йўналтирди. Шунингдек, Бессемер Вентуре Партнерс, Хосла Вентурес ва Пеак ХВ Партнерс каби нуфузли венчур жамғармалари ҳам ушбу босқичда иштирок этди. Сарвам эндиликда ўзининг “Б” серияли молиялаштириш босқичида жами 300 миллион доллар йиғишни мақсад қилган.

Суверен сунъий интеллект ва миллий манфаатлар

Ушбу йирик инвестиция ортида нафақат тижорий фойда, балки “суверен сунъий интеллект” концепцияси ҳам ётибди. Кўплаб давлатлар каби Ҳиндистон ҳам илғор моделлар ва уларни ҳаракатга келтирувчи ҳисоблаш қувватларига ташқи боғлиқликни камайтиришни истайди. Сарвам айнан маҳаллий тиллар ва Ҳиндистоннинг ўзига хос эҳтиёжларига мослаштирилган моделларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

Ҳозирда компаниянинг маҳсулотлари банк иши, суғурта, давлат хизматлари ва ҳатто мудофаа каби стратегик соҳаларда қўлланилмоқда. ҲКЛТеч билан ҳамкорлик Сарвам учун улкан имкониятлар очади: стартап ўзининг интеллектуал моделларини ҲКЛТечнинг кенг қамровли мижозлар базаси, муҳандислик ресурслари ва дастурий таъминот активлари билан бирлаштириб, бозорга кенгроқ кириб боришни режалаштирмоқда.

Глобал рақобат ва геосиёсий чекловлар

ixbt.com маълумотига кўра, Ҳиндистон OpenAI ва Anthropic каби гигантлар учун АҚШдан кейинги иккинчи йирик бозор ҳисобланса-да, мамлакатда ўзининг кучли фундаментал моделларини яратадиган компаниялар бармоқ билан санарли. Юқори ҳисоблаш харажатлари ва капиталга кириш имконияти чеклангани сабабли, ҳинд стартаплари АҚШ ва Хитойнинг бой рақобатчилари билан курашишда қийинчиликка дуч келмоқда.

Яқинда Anthropic компанияси АҚШ ҳукумати талаби билан ўзининг энг янги Fable 5 ва Мйтос 5 моделларига хорижликлар учун киришни ёпиб қўйгани ушбу соҳадаги геосиёсий хавфларни яна бир бор тасдиқлади. Бундай чекловлар маҳаллий ва мустақил технологияларни ривожлантириш қанчалик муҳимлигини кўрсатиб берди. Сарвам каби лойиҳалар айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.

Янги жалб қилинган маблағлар агентли сунъий интеллект, дастурлаш ва киберхавфсизлик йўналишидаги тадқиқотларни молиялаштиришга йўналтирилади. Шунингдек, компания ўзининг ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтириб, турли саноат тармоқларида технологияларни жорий этиш кўламини оширишни кўзламоқда.

СарвамСунъий IntelлектҲиндистонҲКЛТечСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБуюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБугун, 14:50Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиТ-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиБугун, 14:24Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиМиних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус