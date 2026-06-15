Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлинди

·0·Техно
Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлинди

Ню-Жерси технология институти тадқиқотчилари Қуёш фаоллигини прогноз қилиш соҳасида улкан ютуққа эришганликларини маълум қилишди. Олимлар тарихда илк бор ўта кучли чақнашнинг илк белгиларини у содир бўлишидан бир неча соат олдин аниқлашга муваффақ бўлишди. Бу кашфиёт коинот об-ҳавосини башорат қилиш ва Ер юзидаги технологик инфратузилмани ҳимоя қилишда янги даврни очиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот объекти сифатида 2024-йил 3-октябрда юз берган Х9 синфидаги чақнаш танлаб олинди. Маълумот учун, Х даражасидаги ҳодисалар Қуёшдаги энг кучли портлашлар ҳисобланиб, улар радиоалоқада узилишлар келтириб чиқариши, сунъий йўлдошлар ишига салбий таъсир кўрсатиши ва Ерда кучли геомагнит бўронларини уйғотиши билан хавфлидир.

Ушбу илмий муваффақиятда NASA агентлигининг ИРИС космик аппарати ҳал қилувчи рол ўйнади. Чақнашга тайёргарлик кўрилаётган паллада қурилма Қуёш юзасидаги фаол ҳудудни синчковлик билан кузатаётган эди. Натижада олимлар ҳодиса бошланишидан олдин қарийб беш соатлик узлуксиз кузатув маълумотларига эга бўлишди. ixbt.com хабарига кўра, таҳлиллар чақнашдан уч соат олдин фаол ҳудудда сезиларли ўзгаришлар бошланганини кўрсатган.

Чақнашдан олдинги сирли сигналлар

Олимлар нурланиш ёрқинлигининг ортиши, плазма ҳаракати тезлашиши ва турбулентликнинг кучайишини қайд этишди. Энг қизиқарлиси, тадқиқотчилар ғайритабиий даврий тебранишларни аниқлашган. Айрим сигналлар ҳар 7–10 дақиқада, бошқалари эса ҳар 18–21 дақиқада такрорланиб турган. Бу сигналларнинг барчаси қарама-қарши йўналтирилган магнит майдонлари тўқнашган нуқтада — келажакдаги чақнаш энергияси тўпланадиган жойда кузатилган.

Тадқиқот раҳбари Луис Сейфритснинг сўзларига кўра, энг кутилмаган натижа ушбу белгиларнинг қанчалик эрта пайдо бўлгани ва узоқ вақт давом этганидир. Аввалари бундай жараёнларни фақат бўлак-бўлак ҳолда кузатиш имкони бўлган. Айниқса, портлашдан 15–20 дақиқа олдин плазма турбулентлиги кескин ортиб, моддаларнинг ташқарига отилиб чиқиши фаоллашган. Айнан шу паллада улкан магнит энергиясининг ажралиб чиқиш жараёни ишга тушиши тахмин қилинмоқда.

Келажакдаги хавфсизлик учун муҳим қадам

Ҳозирча ушбу хулосалар фақат битта ҳодиса таҳлилига асосланган. Олимлар гипотезани тасдиқлаш учун бошқа йирик Қуёш чақнашлари ҳақидаги маълумотларни ҳам ўрганиб чиқишлари лозим. Агар ушбу қонуният ўз тасдиғини топса, келажакда Қуёш бўронлари ҳақида эрта огоҳлантириш тизимларини яратиш имконияти туғилади.

Коинот об-ҳавосини аниқроқ башорат қилиш қуйидаги йўналишларда ҳаётий аҳамиятга эга:

  • Орбитал сунъий йўлдошлар ва алоқа тизимларини ҳимоя қилиш;
  • Энергетика инфратузилмасини кутилмаган кучланишлардан асраш;
  • Авиация ва навигация хизматлари хавфсизлигини таъминлаш;
  • Космонавтларнинг очиқ коинотдаги фаолиятини режалаштириш.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай тадқиқотлар муҳим, чунки кучли геомагнит бўронлари нафақат техник қурилмаларга, балки аҳолининг умумий саломатлигига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Замонавий технологиялар асрида қуёш фаоллигини бир неча соат олдиндан билиш, юзага келиши мумкин бўлган иқтисодий талафотларнинг олдини олишга хизмат қилади.

ҚуёшNASAИРИСКоинотТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаДунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаБугун, 17:59Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиНефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиБугун, 16:56Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКоинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаБугун, 16:52Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус