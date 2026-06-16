Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Мижозлар билан мулоқотни бошқариш платформаси ҳисобланган Respond.io Б серияли инвестиция босқичида 62,5 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Камбер Партнерс бошчилигидаги ушбу молиялаштириш раунди компанияга ўзининг сунъий интеллектга асосланган хизматларини кенгайтириш ва янги бозорларни эгаллаш имконини беради. Мазкур муваффақият Малайзия технология экотизими учун муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Куала-Лумпурда жойлашган Respond.io компанияси 2017-йилда ташкил этилган бўлиб, у бизнес субъектларининг турли мессенжерлар орқали мижозлар билан алоқа ўрнатиш муаммосини ҳал қилади. TechCrunch хабарига кўра, компаниянинг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 35 миллион долларга етган ва ўтган йилга нисбатан 169 фоизга ўсган. Шуниси эътиборлики, компания 30 фоизлик соф фойда маржаси билан ишламоқда, бу эса замонавий СааС (дастурий таъминот хизмат сифатида) бозорида камдан-кам учрайдиган кўрсаткичдир.
Сунъий интеллект ва мессенжерлар интеграциясиRespond.io платформаси WhatsApp, Instagram, TikTok, Мессенгер, Лине, Telegram ва WeChat каби оммабоп иловаларни ягона тизимга бирлаштиради. Бу, айниқса, мижоз билан узоқ мулоқот талаб қилинадиган соҳалар — тиббиёт, автомобил савдоси, таълим ва туризм учун жуда қулай. Компания асосчиси Герардо Саландра таъкидлаганидек, одамлар автомобил ёки қимматбаҳо хизматларни шунчаки сайтга кириб, банк картасини киритиш орқали сотиб олмайди; улар аввал суҳбатлашишни ва саволларига жавоб олишни исташади.
Платформанинг асосий устунлиги унинг AI агентларидир. Ушбу сунъий интеллект ёрдамчилари инсон аралашувисиз кўп сонли сўровларни қайта ишлайди, потенциал мижозларни саралайди ва ҳатто савдоларни якунлайди. Ҳозирда тизим ҳар чоракда 2 миллиарддан ортиқ хабарларни қайта ишламоқда. ChatGPT каби технологиялар пайдо бўлиши компания учун хавф эмас, балки ўсиш драйвери бўлиб хизмат қилмоқда.
Бизнес моделидаги янгича ёндашувRespond.io ўз рақобатчиларидан нарх сиёсати билан ҳам ажралиб туради. Кўплаб Ғарб компаниялари ҳар бир фойдаланувчи (ишчи ўрни) учун ҳақ олса, Малайзия стартапи мулоқотлар ҳажмидан келиб чиқиб ҳақ олади. Бу эса компанияларга ходимларни қисқартириб, сунъий интеллектга ўтганда ҳам харажатларни оптималлаштириш имконини беради. Саландра сўзларига кўра, анъанавий платформалар электрон почта ва қўнғироқларга мослашган, мессенжерлар эса улар учун шунчаки қўшимча функция, холос.
Янги жалб қилинган инвестициялар қуйидаги мақсадларга йўналтирилиши кўзда тутилган:
- Бошқа технологик стартапларни сотиб олиш орқали экотизимни кенгайтириш;
- Сунъий интеллект алгоритмларини янада такомиллаштириш;
- Йирик корпоратив мижозлар (200 дан 10 000 гача ходими бор компаниялар) сегментида ўрнини мустаҳкамлаш;
- Халқаро бозорларда, хусусан, Осиё ва Яқин Шарқ минтақаларида кенгайиш.
…