SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси жаҳон молия бозорида тарихий натижани қайд этди. Биржа савдоларининг дастлабки кунларида компания акциялари нархи кескин кўтарилиши натижасида унинг бозор қиймати 2,7 триллион доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич билан коинот гиганти электрон тижорат етакчиси Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёдаги энг қиммат бешинчи компанияга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, душанба куни SpaceX акциялари 20 фоизга, сешанба кунги савдоларда эса яна 8 фоиздан кўпроққа қимматлашган. Эътиборлиси, компаниянинг бундай юқори баҳоланиши унинг молиявий ҳисоботларидаги кўрсаткичларга бироз зид келади. Масалан, Amazon ўтган йили 717 миллиард доллар тушумдан 78 миллиард доллар соф фойда кўрган бўлса, SpaceX 18,7 миллиард доллар даромад билан бирга 4,9 миллиард доллар зарар кўрганини маълум қилган эди.
Сунъий интеллект ва янги даромад манбалариИнвесторларнинг SpaceX келажагига бўлган ишончи компаниянинг янги йўналишларда кенгаяётгани билан изоҳланмоқда. Хусусан, компания Anthropic ва Google каби технологик гигантлар билан ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича шартномалар имзолаган. Бу эса коинот саноатидан ташқари янги ва истиқболли даромад оқимларини яратмоқда.
Шунингдек, сешанба кунги ўсишга SpaceX компаниясининг Cursor деб номланган сунъий интеллектга асосланган код ёзиш стартапини сотиб олиши ҳақидаги хабар кучли туртки берди. Ушбу келишув 60 миллиард долларга баҳоланган бўлиб, у тўлиқлигича акциялар алмашинуви орқали амалга оширилади. Илон Маск аввалроқ ўзининг xAI лойиҳасини қайтадан пойдевордан бошлаб қураётганини ва Cursor билан ҳамкорлик бу жараёнда муҳим эканини таъкидлаган эди.
Тарихий IPO ва бозор ўзгарувчанлигиSpaceX ўтган жума куни ўзининг тарихий IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини ўтказди ва бозорга 1,7 триллион доллар қиймат билан чиқди. Ушбу транзакция орқали компания қарийб 86 миллиард доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Бир неча кун ичида компания капиталлашуви яна 1 триллион долларга кўпайгани мутахассислар диққат марказида турибди.
Бироқ, таҳлилчилар акциялар нархидаги бундай кескин сакрашлар борасида эҳтиёткорлик билан муносабат билдирмоқдалар. Гап шундаки, SpaceX ўз акцияларининг умумий миқдоридан атиги 4 фоизини эркин савдога чиқарган. Бундай кам миқдордаги акциялар бозорда таклифнинг чекланганлиги сабабли нархларнинг жуда тез ўзгаришига ва кутилмаган тебранишларга мойил бўлишига олиб келади.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал коинот иқтисодиётининг нақадар тез ўсаётганини кўрсатади. SpaceX нафақат ракета ташувчи, балки йирик сунъий интеллект ва булутли ҳисоблаш марказига айланиб бораётгани унинг келажакдаги мавқеини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…