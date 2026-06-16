SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолди

·34·Техно
SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси жаҳон молия бозорида тарихий натижани қайд этди. Биржа савдоларининг дастлабки кунларида компания акциялари нархи кескин кўтарилиши натижасида унинг бозор қиймати 2,7 триллион доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич билан коинот гиганти электрон тижорат етакчиси Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёдаги энг қиммат бешинчи компанияга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, душанба куни SpaceX акциялари 20 фоизга, сешанба кунги савдоларда эса яна 8 фоиздан кўпроққа қимматлашган. Эътиборлиси, компаниянинг бундай юқори баҳоланиши унинг молиявий ҳисоботларидаги кўрсаткичларга бироз зид келади. Масалан, Amazon ўтган йили 717 миллиард доллар тушумдан 78 миллиард доллар соф фойда кўрган бўлса, SpaceX 18,7 миллиард доллар даромад билан бирга 4,9 миллиард доллар зарар кўрганини маълум қилган эди.

Сунъий интеллект ва янги даромад манбалари

Инвесторларнинг SpaceX келажагига бўлган ишончи компаниянинг янги йўналишларда кенгаяётгани билан изоҳланмоқда. Хусусан, компания Anthropic ва Google каби технологик гигантлар билан ҳисоблаш қувватларини ижарага бериш бўйича шартномалар имзолаган. Бу эса коинот саноатидан ташқари янги ва истиқболли даромад оқимларини яратмоқда.

Шунингдек, сешанба кунги ўсишга SpaceX компаниясининг Cursor деб номланган сунъий интеллектга асосланган код ёзиш стартапини сотиб олиши ҳақидаги хабар кучли туртки берди. Ушбу келишув 60 миллиард долларга баҳоланган бўлиб, у тўлиқлигича акциялар алмашинуви орқали амалга оширилади. Илон Маск аввалроқ ўзининг xAI лойиҳасини қайтадан пойдевордан бошлаб қураётганини ва Cursor билан ҳамкорлик бу жараёнда муҳим эканини таъкидлаган эди.

Тарихий IPO ва бозор ўзгарувчанлиги

SpaceX ўтган жума куни ўзининг тарихий IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини ўтказди ва бозорга 1,7 триллион доллар қиймат билан чиқди. Ушбу транзакция орқали компания қарийб 86 миллиард доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Бир неча кун ичида компания капиталлашуви яна 1 триллион долларга кўпайгани мутахассислар диққат марказида турибди.

Бироқ, таҳлилчилар акциялар нархидаги бундай кескин сакрашлар борасида эҳтиёткорлик билан муносабат билдирмоқдалар. Гап шундаки, SpaceX ўз акцияларининг умумий миқдоридан атиги 4 фоизини эркин савдога чиқарган. Бундай кам миқдордаги акциялар бозорда таклифнинг чекланганлиги сабабли нархларнинг жуда тез ўзгаришига ва кутилмаган тебранишларга мойил бўлишига олиб келади.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал коинот иқтисодиётининг нақадар тез ўсаётганини кўрсатади. SpaceX нафақат ракета ташувчи, балки йирик сунъий интеллект ва булутли ҳисоблаш марказига айланиб бораётгани унинг келажакдаги мавқеини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

SpaceXИлон МаскAmazonIPOСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиРоссияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилдиБугун, 13:51OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди