Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади

·469·Авто
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Қисқача

Нархи 500 000 долларга (тахминан 410 000 фунт стерлинг) етувчи Range Rover модели ҳашаматли автомобиллар бозорида оммага тақдим этилди. Кенг қамровли шахсийлаштириш дастурлари, индивидуал ёндашув ва ноёб дизайн ечимлари унинг қийматини ошириб, Rolls-Royce билан рақобатлашишига имкон беради.

Ҳашаматли автомобиллар бозорида янги давр бошланмоқда: нархи 500 000 долларга (тахминан 410 000 фунт стерлинг) етувчи Range Rover модели оммага тақдим этилди. Ушбу қадам бренднинг юқори табақадаги автомобиллар сегментига янада чуқурроқ кириб боришига ва харидорларнинг шахсий эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда нархларни янада оширишига кенг йўл очмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай улкан нарх сиёсати ва ўта юқори даражадаги эксклюзивликка интилиш автомобил бозорида муваффақият қозониши мумкинми деган ҳақли саволни туғдиради. Бироқ, автомобилсозлик тарихи ва бренднинг ўтмишдаги йўли бу каби дадил қадамлар ўзини оқлашидан яққол дарак бермоқда.

Шахсийлаштириш имкониятлари ва бозор стратегияси

ixbt.com маълумотига кўра, Range Rover модели ўзининг кенг қамровли шахсийлаштириш дастурлари эвазига нарх борасида Rolls-Royce каби афсонавий люкс брендлар билан бемалол рақобат қила олади. Харидорларга таклиф этилаётган индивидуал ёндашув ва ноёб дизайн ечимлари машинанинг қийматини кескин ошириб, уни оддий йўлтанламасдан чинакам эксклюзив санъат асарига айлантиради.

Бугунги кунда бой мижозлар фақат қулайлик эмас, балки ўзига хосликни ҳам қадрлашади. Range Rover ўзининг бой тарихи давомида айнан шу аудитория эҳтиёжларини чуқур ўрганиб келгани боис, юқори нарх сегментида мустаҳкам ўрин эгаллаш учун барча имкониятларга эга.

Келажакдаги истиқболлар ва рақобат муҳити

Олий тоифадаги автомобиллар бозорида нархларнинг бунчалик юқори чўққиларга кўтарилиши бренднинг молиявий барқарорлигини таъминлабгина қолмай, унинг нуфузини ҳам янги босқичга олиб чиқади. Машинанинг техник мукаммаллиги ва қимматбаҳо безак материаллари биргаликда унинг қийматини тўла оқлайди.

Умуман олганда, Range Rover модели ўзининг тарихий меросига таянган ҳолда Rolls-Royce даражасидаги ультра-ҳашаматли автомобиллар билан рақобатлашишга қодирлигини амалда кўрсатмоқда. Бу эса келгусида люкс сегментидаги рақобатни янада қиздириши шубҳасиз.

Range RoverRolls-RoyceАвтомобилҲашаматЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин