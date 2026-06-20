Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғи

·0·Техно
Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғи

Хитойнинг Юанхин Сателлите компанияси алоқа технологиялари соҳасида улкан бурилиш ясади. Компания муҳандислари ҳеч қандай қўшимча қурилмаларсиз, оддий серияли смартфон ёрдамида илк бор сунъий йўлдош орқали муваффақиятли қўнғироқни амалга оширишди. Ушбу ютуқ анъанавий мобил алоқа ва коинот технологиялари ўртасидаги чегарани йўқотиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнида 2026-йилнинг 9-июн куни орбитага чиқарилган тажрибавий сунъий йўлдошдан фойдаланилди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, қўнғироқ сифати замонавий 5G тармоқлари даражасида бўлиб, фойдаланувчидан махсус сунъий йўлдош телефони ёки ташқи антенналар талаб этилмаган. Бу технология ҳатто энг чекка ва мобил қамров мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам алоқада қолиш имконини беради.

Технологик ечим ва муаммоларнинг бартараф этилиши

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳанинг асосини Л-диапазонидаги рақамли фазали антенна панжарасига эга янги авлод сунъий йўлдоши ташкил этади. Муҳандислар сунъий йўлдош алоқасидаги энг катта тўсиқ бўлган сигнал кечикиши ва бузилиши муаммосини ҳал қилишга муваффақ бўлишди. Бунинг учун маълумотларни узатиш параметрларини динамик созлаш ва компенсация қилишнинг хусусий тизими ишлаб чиқилди.

Янги технологиянинг асосий устунлиги унинг мавжуд мобил инфратузилма билан тўлиқ мос келишидир. Яни, фойдаланувчилар ўзларининг кундалик ишлатиб юрган смартфонлари орқали тўғридан-тўғри коинотдаги аппаратларга уланишлари мумкин бўлади. Бу эса Starlink каби глобал лойиҳалар билан рақобатда Хитойнинг позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.

“Минг елкан” дастури ва келажак режалари

Мазкур синовлар Хитойнинг улкан “Минг елкан” (Тоусанд Саилс) дастурининг бир қисми ҳисобланади. Синов жараёнида Юанхин Сателлите аппарати билан бирга Чина Мобиле 02/КМКК-02 сунъий йўлдоши ҳам иштирок этди. Иккала қурилма ҳам Жуқуе-2E Й6 ракетаси ёрдамида орбитага етказилган бўлиб, улар келажакдаги ерусти ва коинот алоқа тармоқларини интеграция қилиш учун хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда орбитада компаниянинг 200 га яқин сунъий йўлдоши фаолият кўрсатмоқда. Режалар эса жуда улкан:

  • 2027-йилга келиб коинотдаги аппаратлар сонини 1296 тага етказиш;
  • Узоқ муддатли истиқболда 15 мингдан ортиқ сунъий йўлдошдан иборат глобал тармоқ яратиш;
  • Бутун дунё бўйлаб узлуксиз ва юқори тезликдаги мобил интернет ҳамда овозли алоқани таъминлаш.
Ушбу лойиҳа нафақат технологик намойиш, балки глобал телекоммуникация бозорида янги стандартларни ўрнатишга қаратилган ҳаракатдир. Агар Хитой ушбу технологияни кенг кўламда жорий этса, смартфон ишлаб чиқарувчилари ва алоқа операторлари учун мутлақо янги давр бошланиши тайин.

ХитойСмартфонСунъий ЙўлдошТехнологияАлоқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаIntel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаБугун, 09:21Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиStarlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиБугун, 08:58ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиБугун, 05:59Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиIntel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиБугун, 05:518849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфонБугун, 04:58Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди