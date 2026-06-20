Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердами

·0·Техно
Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердами

График карталар бозорида 16-контактли қувват коннекторлари билан боғлиқ муаммолар яна кун тартибига чиқди. Бу сафар NVIDIA маҳсулотлари эмас, балки Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ Нитро+ ОК модели фойдаланувчиси қувват адаптерининг эриб кетиши ҳолати ҳақида хабар берди. Бу воқеа янги авлод қувват улагичлари хавфсизлиги борасидаги баҳсларни қайтадан аланга олдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чехиянинг ПК Тунинг форуми фойдаланувчиси ГаГй лақаби остида маълум қилишича, у дастлаб Баттлефиелд 6 ўйинида тизимнинг беқарор ишлаши ва кутилмаган узилишларга (краш) дуч келган. Текширувлар натижасида видео картага қувват етказиб берувчи 12В-2х6 комплект адаптери эриб кетгани маълум бўлган. Воқеа содир бўлган вақтда компьютер AMD Ryzen 7 9800X3D процессори ва 750 ваттли ХПГ Коре Реактор ИИ ВE қувват блоки билан ишлаётган эди.

Фойдаланувчининг таъкидлашича, видео картанинг қувват истеъмоли тахминан 280 ваттни ташкил қилган ва бу кўрсаткич қурилманинг максимал имкониятларидан юқори эмас. Энг муҳими, Саппҳире томонидан тақдим этилган кўк рангли учликка эга оригинал адаптер коннекторга охиригача, маҳкам ўрнатилган бўлган. Бу эса фойдаланувчи хатоси эҳтимолини камайтиради.

Хизмат кўрсатиш маркази хулосаси ва кутилмаган қарор

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳолат юзасидан кафолат хизматига мурожаат қилинган ва видео карта батафсил текширув учун юборилган. Бироқ, сервис маркази мутахассислари 48 соатлик интенсив тестлардан сўнг видео картанинг ўзида ҳеч қандай носозлик аниқланмаганини билдиришган. Уларнинг хулосасига кўра, фақатгина ташқи адаптер шикастланган, қурилманинг ўзи эса тўлиқ ишчи ҳолатда қолган.

Натижада, сервис маркази видео картани янгисига алмаштириш ҳақидаги талабни рад этди ва қурилмани эгасига қайтариб берди. Эндиликда фойдаланувчи видео картани адаптерларсиз, тўғридан-тўғри қувват блокидан чиқувчи натив 12В-2х6 кабели орқали ишлатишни режалаштирмоқда. Бу ҳолат технология ихлосмандлари ўртасида турли қарашларни келтириб чиқарди.

Баъзи мутахассислар адаптер эриган тақдирда видео картанинг контакт қисмида ҳам микроскопик шикастланишлар қолиши мумкинлигини айтиб, қурилмани алмаштириш зарурлигини таъкидлашмоқда. Бошқалар эса, агар карта узоқ муддатли тестлардан муваффақиятли ўтган бўлса, уни алмаштиришга ҳуқуқий асос йўқлигини қайд этишди. Ҳозирча ҳаддан ташқари қизиб кетишнинг аниқ сабаби очиқланмаган.

Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга видео карталарга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, фойдаланувчиларга қувват кабелларини улашда ўта эҳтиёткор бўлиш ва имкон қадар ўтиш адаптерларидан воз кечиб, замонавий қувват блокларидан фойдаланиш тавсия этилади.

СаппҳиреRadeonВидео КартаТехнологияҚувват Блоки
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиComputex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиБугун, 14:55Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиДоналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиБугун, 14:28Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларMicrosoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларБугун, 13:22Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиAsus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиБугун, 12:55Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиКиберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиБугун, 12:28Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиGoogle Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди