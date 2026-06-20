Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердами
График карталар бозорида 16-контактли қувват коннекторлари билан боғлиқ муаммолар яна кун тартибига чиқди. Бу сафар NVIDIA маҳсулотлари эмас, балки Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ Нитро+ ОК модели фойдаланувчиси қувват адаптерининг эриб кетиши ҳолати ҳақида хабар берди. Бу воқеа янги авлод қувват улагичлари хавфсизлиги борасидаги баҳсларни қайтадан аланга олдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чехиянинг ПК Тунинг форуми фойдаланувчиси ГаГй лақаби остида маълум қилишича, у дастлаб Баттлефиелд 6 ўйинида тизимнинг беқарор ишлаши ва кутилмаган узилишларга (краш) дуч келган. Текширувлар натижасида видео картага қувват етказиб берувчи 12В-2х6 комплект адаптери эриб кетгани маълум бўлган. Воқеа содир бўлган вақтда компьютер AMD Ryzen 7 9800X3D процессори ва 750 ваттли ХПГ Коре Реактор ИИ ВE қувват блоки билан ишлаётган эди.
Фойдаланувчининг таъкидлашича, видео картанинг қувват истеъмоли тахминан 280 ваттни ташкил қилган ва бу кўрсаткич қурилманинг максимал имкониятларидан юқори эмас. Энг муҳими, Саппҳире томонидан тақдим этилган кўк рангли учликка эга оригинал адаптер коннекторга охиригача, маҳкам ўрнатилган бўлган. Бу эса фойдаланувчи хатоси эҳтимолини камайтиради.
Хизмат кўрсатиш маркази хулосаси ва кутилмаган қарорixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳолат юзасидан кафолат хизматига мурожаат қилинган ва видео карта батафсил текширув учун юборилган. Бироқ, сервис маркази мутахассислари 48 соатлик интенсив тестлардан сўнг видео картанинг ўзида ҳеч қандай носозлик аниқланмаганини билдиришган. Уларнинг хулосасига кўра, фақатгина ташқи адаптер шикастланган, қурилманинг ўзи эса тўлиқ ишчи ҳолатда қолган.
Натижада, сервис маркази видео картани янгисига алмаштириш ҳақидаги талабни рад этди ва қурилмани эгасига қайтариб берди. Эндиликда фойдаланувчи видео картани адаптерларсиз, тўғридан-тўғри қувват блокидан чиқувчи натив 12В-2х6 кабели орқали ишлатишни режалаштирмоқда. Бу ҳолат технология ихлосмандлари ўртасида турли қарашларни келтириб чиқарди.
Баъзи мутахассислар адаптер эриган тақдирда видео картанинг контакт қисмида ҳам микроскопик шикастланишлар қолиши мумкинлигини айтиб, қурилмани алмаштириш зарурлигини таъкидлашмоқда. Бошқалар эса, агар карта узоқ муддатли тестлардан муваффақиятли ўтган бўлса, уни алмаштиришга ҳуқуқий асос йўқлигини қайд этишди. Ҳозирча ҳаддан ташқари қизиб кетишнинг аниқ сабаби очиқланмаган.
Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга видео карталарга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, фойдаланувчиларга қувват кабелларини улашда ўта эҳтиёткор бўлиш ва имкон қадар ўтиш адаптерларидан воз кечиб, замонавий қувват блокларидан фойдаланиш тавсия этилади.
…