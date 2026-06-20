Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланади
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг оммабоп Nova туркумини янгилаш устида фаол иш олиб бормоқда. Тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, бўлажак Huawei Nova 17 смартфони ўзининг техник хусусиятлари, айниқса, энергия сиғими ва камера имкониятлари билан ўрта сегментдаги рақобатчиларини сезиларли даражада ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
СмартПикачу тахаллуси остидаги таниқли инсайдернинг хабар беришича, Huawei айни пайтда бозорда ноёб бўлган конфигурация устида тажриба ўтказмоқда. Маълумотларга кўра, янги модел кенг форматли текис экран, уч объективли перископик камера ва камида 7000 мА•соат сиғимга эга аккумулятор билан таъминланади. Бу каби хусусиятлар одатда фақат флагман қурилмаларда учраши ҳисобга олинса, Nova 17 бозорда катта шов-шувга сабаб бўлиши мумкин.
Техник имкониятлар ва инновацияларixbt.com нашри таъкидлашича, ҳозирда фақат битта ишлаб чиқарувчи бир вақтнинг ўзида ҳам ўта сиғимли батарея, ҳам илғор перископик оптикани битта корпусга жойлаш устида ишламоқда. Huawei Nova 17 модели ушбу тавсифга тўлиқ мос келади. Перископик объектив смартфонга тасвир сифатини йўқотмаган ҳолда узоқдаги объектларни яқинлаштириш (оптик зум) имконини беради, бу эса ҳаваскор сураткашлар учун катта қулайликдир.
Аккумулятор масаласи ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Замонавий смартфонларнинг аксарияти 5000 мА•соатли батареялар билан чекланган бир пайтда, 7000 мА•соат кўрсаткичи қурилманинг фаол фойдаланиш режимида икки кундан ортиқ ишлашини кафолатлаши мумкин. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби мобил интернет ва ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланиладиган ҳудудларда истеъмолчилар учун муҳим омил ҳисобланади.
Олдинги авлод тажрибасиЭслатиб ўтамиз, июн ойи бошида компания Хитойда Nova 16 Ultra моделини тақдим этган эди. Ушбу қурилма ҳам 7000 мА•соатли батарея билан жиҳозланган бўлиб, у 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ва чангдан ҳимояланган корпусга эга эди. Nova 17 ушбу ютуқларни давом эттирган ҳолда, янада такомиллашган камера тизимини таклиф этиши кутилмоқда.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, мазкур хабарларни тарқатган СмартПикачу инсайдери аввал ҳам Xiaomi 13 Ultra смартфони ва Xiaomi Пад 6 планшети ҳақидаги аниқ прогнозлари билан ишонч қозонган. Шунга қарамай, Huawei ҳозирча расмий техник хусусиятларни очиқлагани йўқ. Янги моделнинг тақдимот санаси ва нархи ҳақидаги тафсилотлар яқин ойларда маълум бўлиши кутилмоқда.
…