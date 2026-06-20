Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланади

·19·Техно
Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланади

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг оммабоп Nova туркумини янгилаш устида фаол иш олиб бормоқда. Тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, бўлажак Huawei Nova 17 смартфони ўзининг техник хусусиятлари, айниқса, энергия сиғими ва камера имкониятлари билан ўрта сегментдаги рақобатчиларини сезиларли даражада ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СмартПикачу тахаллуси остидаги таниқли инсайдернинг хабар беришича, Huawei айни пайтда бозорда ноёб бўлган конфигурация устида тажриба ўтказмоқда. Маълумотларга кўра, янги модел кенг форматли текис экран, уч объективли перископик камера ва камида 7000 мА•соат сиғимга эга аккумулятор билан таъминланади. Бу каби хусусиятлар одатда фақат флагман қурилмаларда учраши ҳисобга олинса, Nova 17 бозорда катта шов-шувга сабаб бўлиши мумкин.

Техник имкониятлар ва инновациялар

ixbt.com нашри таъкидлашича, ҳозирда фақат битта ишлаб чиқарувчи бир вақтнинг ўзида ҳам ўта сиғимли батарея, ҳам илғор перископик оптикани битта корпусга жойлаш устида ишламоқда. Huawei Nova 17 модели ушбу тавсифга тўлиқ мос келади. Перископик объектив смартфонга тасвир сифатини йўқотмаган ҳолда узоқдаги объектларни яқинлаштириш (оптик зум) имконини беради, бу эса ҳаваскор сураткашлар учун катта қулайликдир.

Аккумулятор масаласи ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Замонавий смартфонларнинг аксарияти 5000 мА•соатли батареялар билан чекланган бир пайтда, 7000 мА•соат кўрсаткичи қурилманинг фаол фойдаланиш режимида икки кундан ортиқ ишлашини кафолатлаши мумкин. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби мобил интернет ва ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланиладиган ҳудудларда истеъмолчилар учун муҳим омил ҳисобланади.

Олдинги авлод тажрибаси

Эслатиб ўтамиз, июн ойи бошида компания Хитойда Nova 16 Ultra моделини тақдим этган эди. Ушбу қурилма ҳам 7000 мА•соатли батарея билан жиҳозланган бўлиб, у 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ва чангдан ҳимояланган корпусга эга эди. Nova 17 ушбу ютуқларни давом эттирган ҳолда, янада такомиллашган камера тизимини таклиф этиши кутилмоқда.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, мазкур хабарларни тарқатган СмартПикачу инсайдери аввал ҳам Xiaomi 13 Ultra смартфони ва Xiaomi Пад 6 планшети ҳақидаги аниқ прогнозлари билан ишонч қозонган. Шунга қарамай, Huawei ҳозирча расмий техник хусусиятларни очиқлагани йўқ. Янги моделнинг тақдимот санаси ва нархи ҳақидаги тафсилотлар яқин ойларда маълум бўлиши кутилмоқда.

HuaweiNova 17СмартфонТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиAndroid тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиБугун, 18:24Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаHonda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаБугун, 17:26Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиGoogle ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиБугун, 16:54Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиPlaymatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиБугун, 16:33Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларЕр Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларБугун, 16:28Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиКосмик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди