Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайди

·0·Техно
Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайди

Google компанияси Android операцион тизими фойдаланувчиларини киберҳужумлар ва зарарли дастурлардан ҳимоя қилиш мақсадида илова ишлаб чиқувчилар учун мажбурий верификация тизимини жорий этиш муддатларини эълон қилди. Ушбу ташаббус смартфонларга учинчи томон манбаларидан шубҳали дастурларни ўрнатиш жараёнини тубдан ўзгартириб, тизим хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қоидалар биринчи навбатда фойдаланувчиларни номаълум манбалардан юклаб олинадиган хавфли иловалардан ҳимоя қилишга қаратилган. Аввалроқ Google текширилмаган дастурчиларнинг маҳсулотларини ўрнатишдан олдин фойдаланувчиларни 24 соат кутишга мажбур қиладиган тартибни эълон қилган эди. Эндиликда эса ушбу жараён янада тизимли кўриниш олади.

Ислоҳотлар босқичи ва муддатлари

Янги тизимни жорий этиш бир неча босқичда амалга оширилади. 2026-йилнинг июн ойидан бошлаб Android қурилмаларида илованинг рўйхатдан ўтган ишлаб чиқувчига тегишли эканлигини текширувчи махсус хизмат ишга тушади. Ушбу янгиланиш Google тизим янгиланишлари орқали автоматик тарзда смартфонларга юкланади, бироқ дастлабки ойларда иловаларни ўрнатиш жараёнига сезиларли таъсир кўрсатмайди.

Асосий ўзгаришлар 2026-йил 30-сентябрдан кучга киради. Дастлабки босқичда верификация талаблари Бразилия, Индонезия, Сингапур ва Таиланд каби давлатларда жорий этилади. Шунингдек, ушбу талаблар нафақат Google Play, балки Samsung Galaxy Сторе, Xiaomi ГетАппс, Honor Апп Маркет, Oppo Апп Маркет ҳамда В-иво В-Appstore каби йирик дўконлар орқали тарқатиладиган иловаларга ҳам тааллуқли бўлади.

Талабалар ва ҳаваскорлар учун имкониятлар

Google янги қоидаларни жорий этишда ёш дастурчилар ва ҳаваскорларни ҳам унутгани йўқ. Компания "чекланган тарқатиш ҳисоб қайдномаси" (лимитед дистрибутион аккоунт) деб номланган янги турдаги аккаунтларни тақдим этади. Бу турдаги ҳисоб қайдномалари талабалар ва эндигина ўрганаётганлар учун мўлжалланган бўлиб, уларга давлат томонидан берилган шахсни тасдиқловчи ҳужжатларсиз ҳам ўз иловаларини 20 тагача қурилмага бепул тарқатиш имконини беради. Бундай аккаунтларга кириш имконияти жорий йилнинг июль ойидан очилади.

Тажрибали фойдаланувчилар учун эса Google "кенгайтирилган оқим" (адвансед флов) тартибини сақлаб қолади. Бу тартиб орқали текширилмаган манбалардан илова ўрнатиш имконияти қолади, бироқ тизим қўшимча хавфсизлик текширувларини амалга оширади. Бу фирибгарликнинг олдини олиш билан бирга, Android тизимининг очиқлик тамойилини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Глобал миқёсда ушбу янгилик 2027-йилда барча сертификатланган Android қурилмаларига татбиқ этилиши режалаштирилган. Бу Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам иловалар хавфсизлигини кафолатлашда муҳим қадам бўлади. Натижада, фойдаланувчилар ўз смартфонларига ўрнатаётган ҳар бир дастур аниқ бир шахс ёки компания томонидан масъулият билан яратилганига ишонч ҳосил қилишлари мумкин бўлади.

GoogleAndroidХавфсизликИловаларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиHuawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиБугун, 17:52Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаHonda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаБугун, 17:26Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиGoogle ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиБугун, 16:54Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиPlaymatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиБугун, 16:33Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларЕр Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларБугун, 16:28Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиКосмик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди