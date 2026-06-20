Tesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқда
Электр транспорт воситалари ва қайта тикланувчи энергия манбалари бозорида етакчи бўлган Tesla компанияси ўз фаолият доирасини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания маълумотларни қайта ишлаш марказлари (МКМ) учун мўлжалланган янги қурилмалар — Мегапод модулли сервер тизимларини рўйхатдан ўтказди. Ушбу қадам Илон Маск бошчилигидаги гигантнинг нафақат автомобилсоз, балки йирик технологик инфратузилма провайдерига айланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Tesla янги Мегапод савдо белгисини расман рўйхатдан ўтказган. Ҳозирча қурилмаларнинг ташқи кўриниши акс этган тасвирлар жамоатчиликка тақдим этилмаган бўлса-да, ҳужжатларда янги маҳсулотнинг техник тавсифи батафсил баён этилган. Унга кўра, Мегапод сунъий интеллект (СИ) ҳисоб-китоблари учун мўлжалланган модулли аппарат тизимидир.
Техник имкониятлар ва таркибий қисмларЯнги тизим ўз ичига компьютер серверлари, СИ маълумотларини қайта ишлаш учун махсус ускуналар, тармоқ қурилмалари, электр энергиясини тақсимлаш блоклари ва совутиш тизимларини қамраб олади. Мегапод шунчаки алоҳида қисмлар тўплами эмас, балки яхлит ва автоном ишловчи платформа сифатида тавсифланмоқда. Бу эса компанияларга ўз маълумотлар марказларини тезкорлик билан кенгайтириш имконини беради.
Ҳужжатларда келтирилишича, ушбу модулли тизимлар "ягона бутунлик" сифатида сотилади. Яни, харидор корпус ичига жойлаштирилган барча зарурий инфратузилмани тайёр ҳолда қабул қилади. Бу ёндашув Tesla компаниясининг энергетика соҳасидаги Мегапакк лойиҳасига ўхшаб кетади, у ерда ҳам йирик энергия сақлаш тизимлари модулли блоклар кўринишида етказиб берилади.
Дастурий таъминот ва бошқарувTesla фақат аппарат воситалари билан чекланиб қолмоқчи эмас. Мегапод тизимлари билан бирга модулли аппарат мажмуаларини мониторинг қилиш, бошқариш, оптималлаштириш ва тартибга солиш учун мўлжалланган махсус дастурий таъминот ҳам тақдим этилади. Бу фойдаланувчиларга сунъий интеллект юкламаларини самарали тақсимлаш ва энергия сарфини назорат қилиш имконини беради.
Ҳозирча Tesla ушбу янгилик бўйича расмий изоҳ бермади. Бироқ, экспертларнинг фикрича, компания ўзининг Дожо суперкомпьютери ва автопилот тизимларини ўқитишда орттирган тажрибасидан фойдаланиб, ташқи бозор учун ҳам юқори унумдорликка эга ечимларни таклиф қилмоқчи. Бу NVIDIA ва бошқа сервер инфратузилмаси гигантлари учун жиддий рақобат туғдириши мумкин.
Ўзбекистон бозорида ҳам сунъий интеллект технологияларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Tesla каби компанияларнинг модулли ва тайёр ечимлари келажакда маҳаллий маълумотлар марказларини модернизация қилишда муҳим рол ўйнаши мумкин. Мегапод лойиҳаси компаниянинг технологик экотизимини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…