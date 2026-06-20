Tesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқда

·0·Техно
Tesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқда

Электр транспорт воситалари ва қайта тикланувчи энергия манбалари бозорида етакчи бўлган Tesla компанияси ўз фаолият доирасини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания маълумотларни қайта ишлаш марказлари (МКМ) учун мўлжалланган янги қурилмалар — Мегапод модулли сервер тизимларини рўйхатдан ўтказди. Ушбу қадам Илон Маск бошчилигидаги гигантнинг нафақат автомобилсоз, балки йирик технологик инфратузилма провайдерига айланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Tesla янги Мегапод савдо белгисини расман рўйхатдан ўтказган. Ҳозирча қурилмаларнинг ташқи кўриниши акс этган тасвирлар жамоатчиликка тақдим этилмаган бўлса-да, ҳужжатларда янги маҳсулотнинг техник тавсифи батафсил баён этилган. Унга кўра, Мегапод сунъий интеллект (СИ) ҳисоб-китоблари учун мўлжалланган модулли аппарат тизимидир.

Техник имкониятлар ва таркибий қисмлар

Янги тизим ўз ичига компьютер серверлари, СИ маълумотларини қайта ишлаш учун махсус ускуналар, тармоқ қурилмалари, электр энергиясини тақсимлаш блоклари ва совутиш тизимларини қамраб олади. Мегапод шунчаки алоҳида қисмлар тўплами эмас, балки яхлит ва автоном ишловчи платформа сифатида тавсифланмоқда. Бу эса компанияларга ўз маълумотлар марказларини тезкорлик билан кенгайтириш имконини беради.

Ҳужжатларда келтирилишича, ушбу модулли тизимлар "ягона бутунлик" сифатида сотилади. Яни, харидор корпус ичига жойлаштирилган барча зарурий инфратузилмани тайёр ҳолда қабул қилади. Бу ёндашув Tesla компаниясининг энергетика соҳасидаги Мегапакк лойиҳасига ўхшаб кетади, у ерда ҳам йирик энергия сақлаш тизимлари модулли блоклар кўринишида етказиб берилади.

Дастурий таъминот ва бошқарув

Tesla фақат аппарат воситалари билан чекланиб қолмоқчи эмас. Мегапод тизимлари билан бирга модулли аппарат мажмуаларини мониторинг қилиш, бошқариш, оптималлаштириш ва тартибга солиш учун мўлжалланган махсус дастурий таъминот ҳам тақдим этилади. Бу фойдаланувчиларга сунъий интеллект юкламаларини самарали тақсимлаш ва энергия сарфини назорат қилиш имконини беради.

Ҳозирча Tesla ушбу янгилик бўйича расмий изоҳ бермади. Бироқ, экспертларнинг фикрича, компания ўзининг Дожо суперкомпьютери ва автопилот тизимларини ўқитишда орттирган тажрибасидан фойдаланиб, ташқи бозор учун ҳам юқори унумдорликка эга ечимларни таклиф қилмоқчи. Бу NVIDIA ва бошқа сервер инфратузилмаси гигантлари учун жиддий рақобат туғдириши мумкин.

Ўзбекистон бозорида ҳам сунъий интеллект технологияларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Tesla каби компанияларнинг модулли ва тайёр ечимлари келажакда маҳаллий маълумотлар марказларини модернизация қилишда муҳим рол ўйнаши мумкин. Мегапод лойиҳаси компаниянинг технологик экотизимини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

TeslaМегаподСунъий IntelлектСерверТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиAndroid тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиБугун, 18:24Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиHuawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиБугун, 17:52Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаHonda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаБугун, 17:26Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиGoogle ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиБугун, 16:54Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиPlaymatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиБугун, 16:33Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларЕр Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларБугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди