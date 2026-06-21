Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервис

·32·Техно
Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервис

Бугунги кунда Google қидирув тизимидан ўз исм-шарифини қидириш (ванитй сеарч) одатий ҳолга айланган, бироқ технологиялар ривожи билан ахборот манбалари ўзгармоқда. Собиқ OpenAI ходимлари Томас Диmsон ва Жоуи Флинн томонидан яратилган Ин те Веигҳтс лойиҳаси айнан шу йўналишда янги босқични бошлаб берди. Ушбу сервис инсоннинг нафақат интернетда, балки йирик тил моделларининг (LLM) ички параметрларида, яни “вазнларида” қанчалик муҳрланганини аниқлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лойиҳа номи “вазнлар” (веигҳтс) тушунчасига асосланган бо“либ, булар сунъий интеллект моделини ўқитиш жараёнида шаклланадиган рақамли кўрсаткичлардир. Ин те Веигҳтс сайти моделнинг ташқи қидирув тизимларига таянмасдан, ўзининг “хотираси” орқали маълум бир шахсни қанчалик яхши эслай олишини ўлчайди. Яратувчиларнинг фикрича, сунъий интеллект вазнларида бўлиш — бу ўта ақлли технологияни яратиш жараёнида сизнинг мавжудлигингиз муҳим деб топилганини англатади.

Сунъий интеллект сиз ҳақингизда нималарни билади?

Сервис ишлаш принципи жуда қизиқарли: у бир вақтнинг ўзида Grok, Gemini, ГПТнинг бир нечта версиялари, Claude ва Llama каби ўнлаб машҳур моделларга “Бу шахс ким?” деган савол билан мурожаат қилади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, тизим олинган жавобларни таҳлил қилиб, ўхшаш тавсифларни гуруҳлайди ва якуний “куч балли” (стренгт скоре) беради. Масалан, ҳозирда рейтингда Макаулай Кулкин ва опера хонандаси Луциано Паваротти каби машҳурлар энг юқори поғоналарни эгаллаб турибди.

Томас Диmsоннинг таъкидлашича, 2026-йилга бориб Google орқали ўзини қидириш ўз аҳамиятини йўқотади, чунки асосий трафик ва маълумот оқими тил моделларига кўчади. “Кўплаб инсонларнинг ҳаёти сунъий интеллект миясидаги ўнлик сонлар ичида кодланган”, дейди у. Бу лойиҳа инсониятнинг рақамли “абадийликка” эришган ёки эришмаганини кўрсатувчи ўзига хос кўзгу вазифасини ўтайди.

Тизим нафақат ижобий натижаларни, балки сунъий интеллектга хос бўлган “галлюцинациялар”ни ҳам кўрсатиб беради. Баъзи ҳолларда моделлар бир хил исмли инсонларни адаштириб юбориши ёки мавжуд бўлмаган фактларни тўқиб чиқариши мумкин. Шунга қарамай, сервиснинг Нинтендо услубидаги ретро дизайни ва солиштириш имконияти фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Танқидчилар, хусусан, Энтони Мозер каби мутахассислар бу шунчаки 13 та чатботдан ўзингиз ҳақингизда сўраш билан тенг эканини айтиб, лойиҳага шубҳа билан қарашмоқда. Бироқ, сунъий интеллект глобал ахборот марказига айланиб бораётган бир пайтда, унинг “хотирасида” қандай жой эгаллаганингизни билиш кўпчилик учун қизиқарли тажриба бўлиб қолмоқда.

Сунъйий IntelлектOpenAIGoogleChatGPTТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаКвант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаБугун, 01:55GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиAmazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиБугун, 00:58iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиiPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 00:22Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди