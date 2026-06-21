Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервис
Бугунги кунда Google қидирув тизимидан ўз исм-шарифини қидириш (ванитй сеарч) одатий ҳолга айланган, бироқ технологиялар ривожи билан ахборот манбалари ўзгармоқда. Собиқ OpenAI ходимлари Томас Диmsон ва Жоуи Флинн томонидан яратилган Ин те Веигҳтс лойиҳаси айнан шу йўналишда янги босқични бошлаб берди. Ушбу сервис инсоннинг нафақат интернетда, балки йирик тил моделларининг (LLM) ички параметрларида, яни “вазнларида” қанчалик муҳрланганини аниқлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лойиҳа номи “вазнлар” (веигҳтс) тушунчасига асосланган бо“либ, булар сунъий интеллект моделини ўқитиш жараёнида шаклланадиган рақамли кўрсаткичлардир. Ин те Веигҳтс сайти моделнинг ташқи қидирув тизимларига таянмасдан, ўзининг “хотираси” орқали маълум бир шахсни қанчалик яхши эслай олишини ўлчайди. Яратувчиларнинг фикрича, сунъий интеллект вазнларида бўлиш — бу ўта ақлли технологияни яратиш жараёнида сизнинг мавжудлигингиз муҳим деб топилганини англатади.
Сунъий интеллект сиз ҳақингизда нималарни билади?Сервис ишлаш принципи жуда қизиқарли: у бир вақтнинг ўзида Grok, Gemini, ГПТнинг бир нечта версиялари, Claude ва Llama каби ўнлаб машҳур моделларга “Бу шахс ким?” деган савол билан мурожаат қилади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, тизим олинган жавобларни таҳлил қилиб, ўхшаш тавсифларни гуруҳлайди ва якуний “куч балли” (стренгт скоре) беради. Масалан, ҳозирда рейтингда Макаулай Кулкин ва опера хонандаси Луциано Паваротти каби машҳурлар энг юқори поғоналарни эгаллаб турибди.
Томас Диmsоннинг таъкидлашича, 2026-йилга бориб Google орқали ўзини қидириш ўз аҳамиятини йўқотади, чунки асосий трафик ва маълумот оқими тил моделларига кўчади. “Кўплаб инсонларнинг ҳаёти сунъий интеллект миясидаги ўнлик сонлар ичида кодланган”, дейди у. Бу лойиҳа инсониятнинг рақамли “абадийликка” эришган ёки эришмаганини кўрсатувчи ўзига хос кўзгу вазифасини ўтайди.
Тизим нафақат ижобий натижаларни, балки сунъий интеллектга хос бўлган “галлюцинациялар”ни ҳам кўрсатиб беради. Баъзи ҳолларда моделлар бир хил исмли инсонларни адаштириб юбориши ёки мавжуд бўлмаган фактларни тўқиб чиқариши мумкин. Шунга қарамай, сервиснинг Нинтендо услубидаги ретро дизайни ва солиштириш имконияти фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Танқидчилар, хусусан, Энтони Мозер каби мутахассислар бу шунчаки 13 та чатботдан ўзингиз ҳақингизда сўраш билан тенг эканини айтиб, лойиҳага шубҳа билан қарашмоқда. Бироқ, сунъий интеллект глобал ахборот марказига айланиб бораётган бир пайтда, унинг “хотирасида” қандай жой эгаллаганингизни билиш кўпчилик учун қизиқарли тажриба бўлиб қолмоқда.
…