Skoda янги авлод электромобилларини синовдан ўтказиш имконияти тақдим этилади

·54·Авто
Skoda янги авлод электромобилларини синовдан ўтказиш имконияти тақдим этилади
Қисқача

Autocar ва Skoda ҳамкорлигида 2-сентабр куни Коцволдс ҳудудида ўнта омадли ўқувчи учун эксклюзив тадбир ўтказилади. Иштирокчилар Буюк Британия автосалонларига ҳали етиб келмаган Эпиқ шаҳар автомобили ва етти ўринли Пеақ кроссовери билан танишади. Меҳмонлар Элроқ, Эняқ ва уларнинг спортча вRS версияларини бошқариб, электромобилларнинг имкониятларини амалда синаб кўришлари мумкин бўлади.

Autocar нашри ва Skoda компаниясининг ҳамкорлиги доирасида Буюк Британия автоҳаваскорлари учун эксклюзив тадбир ташкил этилмоқда. Ушбу махсус бир кунлик тадбир 2-сентябрь куни Котсволдс ҳудудида бўлиб ўтиши ва унда ўнта омадли ўқувчи чекланган доирада иштирок этиши режалаштирилган. Autocar.co.ук маълумотига кўра, мазкур лойиҳа автомобил ихлосмандларига марканинг энг сўнгги электромобиллари билан яқиндан танишиш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тадбирнинг асосий диққатга сазовор жиҳати — ҳали Буюк Британия автосалонларига етиб келмаган энг янги русумларни илк бор намойиш этишдир. Иштирокчилар бутунлай янги Эпиқ шаҳар автомобили ҳамда етти ўринли Пеақ кроссоверини ўз кўзлари билан кўриш имкониятига эга бўладилар. Skoda мутахассислари ушбу транспорт воситаларининг техник имкониятлари ва дизайн хусусиятлари ҳақида батафсил маълумот беришади.

Янги авлод электромобиллари ва синов жараёни

Ташкилотчиларнинг режасига кўра, нафақат янги моделлар намойиши, балки амалий синовлар ҳам ташкил этилади. Меҳмонлар мукофотларга сазовор бўлган Элроқ ҳамда Эняқ моделларини, шунингдек уларнинг спортча вRS версияларини бевосита бошқариб кўришлари мумкин бўлади. Бу эса электромобилларнинг динамикаси, тортиш кучи ва бошқарув қулайлигини реал шароитда баҳолаш имконини беради.

Иштирокчилар учун тадбир давомида барча қулайликлар, жумладан, озиқ-овқат ва ичимликлар тақдим этилади. Бироқ мазкур эксклюзив тадбирда қатнашиш учун айрим қатъий талаблар ҳам белгиланган. Унга кўра, номзодлар 18 ёшдан кичик бўлмаган ҳамда амалдаги ҳайдовчилик гувоҳномасига эга шахслар бўлиши шарт.

Шунингдек, тадбир давомида тасвирга олиш ишлари олиб борилиши сабабли, иштирокчилар камера қаршисида ўз фикрлари ва таассуротларини эркин баён эта олишлари талаб этилади. Ушбу ёндашув компанияга келгусида янги электромобиллар бўйича мижозларнинг дастлабки муносабатларини ўрганишга ёрдам беради.

SkodaЭлектромобилАвтоянгиликларAutocarБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин