Skoda янги авлод электромобилларини синовдан ўтказиш имконияти тақдим этилади
Autocar ва Skoda ҳамкорлигида 2-сентабр куни Коцволдс ҳудудида ўнта омадли ўқувчи учун эксклюзив тадбир ўтказилади. Иштирокчилар Буюк Британия автосалонларига ҳали етиб келмаган Эпиқ шаҳар автомобили ва етти ўринли Пеақ кроссовери билан танишади. Меҳмонлар Элроқ, Эняқ ва уларнинг спортча вRS версияларини бошқариб, электромобилларнинг имкониятларини амалда синаб кўришлари мумкин бўлади.
Autocar нашри ва Skoda компаниясининг ҳамкорлиги доирасида Буюк Британия автоҳаваскорлари учун эксклюзив тадбир ташкил этилмоқда. Ушбу махсус бир кунлик тадбир 2-сентябрь куни Котсволдс ҳудудида бўлиб ўтиши ва унда ўнта омадли ўқувчи чекланган доирада иштирок этиши режалаштирилган. Autocar.co.ук маълумотига кўра, мазкур лойиҳа автомобил ихлосмандларига марканинг энг сўнгги электромобиллари билан яқиндан танишиш имконини беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тадбирнинг асосий диққатга сазовор жиҳати — ҳали Буюк Британия автосалонларига етиб келмаган энг янги русумларни илк бор намойиш этишдир. Иштирокчилар бутунлай янги Эпиқ шаҳар автомобили ҳамда етти ўринли Пеақ кроссоверини ўз кўзлари билан кўриш имкониятига эга бўладилар. Skoda мутахассислари ушбу транспорт воситаларининг техник имкониятлари ва дизайн хусусиятлари ҳақида батафсил маълумот беришади.
Янги авлод электромобиллари ва синов жараёниТашкилотчиларнинг режасига кўра, нафақат янги моделлар намойиши, балки амалий синовлар ҳам ташкил этилади. Меҳмонлар мукофотларга сазовор бўлган Элроқ ҳамда Эняқ моделларини, шунингдек уларнинг спортча вRS версияларини бевосита бошқариб кўришлари мумкин бўлади. Бу эса электромобилларнинг динамикаси, тортиш кучи ва бошқарув қулайлигини реал шароитда баҳолаш имконини беради.
Иштирокчилар учун тадбир давомида барча қулайликлар, жумладан, озиқ-овқат ва ичимликлар тақдим этилади. Бироқ мазкур эксклюзив тадбирда қатнашиш учун айрим қатъий талаблар ҳам белгиланган. Унга кўра, номзодлар 18 ёшдан кичик бўлмаган ҳамда амалдаги ҳайдовчилик гувоҳномасига эга шахслар бўлиши шарт.
Шунингдек, тадбир давомида тасвирга олиш ишлари олиб борилиши сабабли, иштирокчилар камера қаршисида ўз фикрлари ва таассуротларини эркин баён эта олишлари талаб этилади. Ушбу ёндашув компанияга келгусида янги электромобиллар бўйича мижозларнинг дастлабки муносабатларини ўрганишга ёрдам беради.
…