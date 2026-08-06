Ford 28 350 долларлик Фатом номли янги электр юк машинасини тақдим этди
Ford 28 350 долларлик бошланғич нархга эга Фатом номли янги тўлиқ электр юк машинасини расман тақдим этди, етказиб бериш харажатлари билан унинг нархи 29 945 долларга етиши кутилмоқда. Фатом компаниянинг харажатларни камайтиришга қаратилган Универсал EV Платформ (УEV) архитектураси асосида йиғиладиган илк транспорт воситаси бўлиб, Кентукки штатининг Лоуисвилле шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилади.
Ford компанияси ўзининг янги авлод электромобили — Фатом деб номланган электр юк машинасини расман эълон қилди. Ушбу автомобилнинг бошланғич нархи 28 350 долларни ташкил этиб, етказиб бериш харажатлари билан бирга 29 945 долларга етиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич компания 2025-йилдан бери режалаштириб келган 30 000 долларлик муҳим молиявий чегарадан бироз пастроқда жойлашган бўлиб, мазкур лойиҳа автомобил бозорида кескин рақобат шароитида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур янги модел Ford учун F-150 Lightнинг машинасидан кейинги иккинчи оммавий тўлиқ электр юк машинаси ҳисобланади (1990-йиллардаги чекланган серияли Ranger EV моделини ҳам қўшганда учинчи). Бироқ сўнгги йилларда бошқа кўплаб автоишлаб чиқарувчилар қатори Ford ҳам электромобилларни ишлаб чиқариш бўйича ўзининг дастлабки улкан режаларини бироз қисқартиришга мажбур бўлган эди. Шунга қарамай, Фатом компаниянинг харажатларни кескин камайтиришга қаратилган янги Универсал EV Платформ (УEV) архитектураси асосида йиғиладиган илк транспорт воситаси бўлиши билан аҳамиятлидир.
Нарх сиёсати ва ишлаб чиқариш жараёниКомпания бош директори Жим Фарлей ушбу ташаббус орқали бозор етакчиси бўлган Tesla ҳамда АҚШ бозорига кириб келаётган кўплаб рақобатбардош Хитой электромобиллари билан рақобатда устунликка эришмоқчи. Фатом автомобили АҚШнинг Кентукки штати Лоуисвилле шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилади. Машинанинг расмий тақдимоти ва олдиндан буюртма бериш жараёни 2027-йил бошида бошланиши режалаштирилган бўлиб, харидорларга илк етказиб беришлар ўша йилнинг куз ойларида амалга оширилиши кутилмоқда.
Фатом модели учун белгиланган 28 350 долларлик бошланғич нарх фақатгина литий-темир-фосфат асосидаги “стандард ранге” аккумулятор пакетини ўз ичига олади. Ҳозирча Ford автомобил бир марталик тўлиқ қувват билан қанча масофани босиб ўта олиши ҳақидаги маълумотларни ошкор этмаган. Компания вакилларининг тушунтиришича, Фатом номи автомобилни бошқарадиган шахснинг эҳтиёжларини чуқур англаш ва анъанавий юк машинаси харидорларидан фарқ қилувчи мотивацияларни ифодалаш учун танланган.
Техник имкониятлар ва интерерАвтомобилнинг техник жиҳатлари ва дастурий таъминоти ҳам эътиборга молик. Фатом операцион тизимига Apple Мапс хизмати ўрнатилган ҳолда келади ва пайшанба куни эълон қилинган маълумотларга кўра, машина Android Auto ҳамда Apple КарПлай тизимларини ҳам қўллаб-қувватлайди. Бироқ юк машинаси Apple компаниясининг кейинги авлод КарПлай Ultra тизими билан ишламаслиги маълум қилинди.
Салони беш кишилик ўриндиққа мўлжалланган бўлиб, бу Toyota RAV4 кроссоверига қараганда кўпроқ ички маконни таъминлайди. Шунингдек, машинада йирик юқори аниқликдаги сенсорли экран ва рақамли автомобил калити мавжуд. Фатом модели F-150 Lightнинг ва гигбрид версияларидаги каби икки ёқлама қувват узатиш имкониятига эга бўлади. Ҳар бир Фатом модели БлуеКруисе технологиясини қўллаб-қувватлаш имконияти билан чиқади, бироқ харидорлар қўлларни рулда ушлаб туришни талаб этмайдиган ушбу ҳайдовчига ёрдам бериш тизимини фаоллаштириш учун қўшимча ҳақ тўлашларига тўғри келади.
…