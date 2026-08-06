Ford 28 350 долларлик Фатом номли янги электр юк машинасини тақдим этди

·116·Техно
Ford 28 350 долларлик Фатом номли янги электр юк машинасини тақдим этди
Қисқача

Ford 28 350 долларлик бошланғич нархга эга Фатом номли янги тўлиқ электр юк машинасини расман тақдим этди, етказиб бериш харажатлари билан унинг нархи 29 945 долларга етиши кутилмоқда. Фатом компаниянинг харажатларни камайтиришга қаратилган Универсал EV Платформ (УEV) архитектураси асосида йиғиладиган илк транспорт воситаси бўлиб, Кентукки штатининг Лоуисвилле шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилади.

Ford компанияси ўзининг янги авлод электромобили — Фатом деб номланган электр юк машинасини расман эълон қилди. Ушбу автомобилнинг бошланғич нархи 28 350 долларни ташкил этиб, етказиб бериш харажатлари билан бирга 29 945 долларга етиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич компания 2025-йилдан бери режалаштириб келган 30 000 долларлик муҳим молиявий чегарадан бироз пастроқда жойлашган бўлиб, мазкур лойиҳа автомобил бозорида кескин рақобат шароитида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур янги модел Ford учун F-150 Lightнинг машинасидан кейинги иккинчи оммавий тўлиқ электр юк машинаси ҳисобланади (1990-йиллардаги чекланган серияли Ranger EV моделини ҳам қўшганда учинчи). Бироқ сўнгги йилларда бошқа кўплаб автоишлаб чиқарувчилар қатори Ford ҳам электромобилларни ишлаб чиқариш бўйича ўзининг дастлабки улкан режаларини бироз қисқартиришга мажбур бўлган эди. Шунга қарамай, Фатом компаниянинг харажатларни кескин камайтиришга қаратилган янги Универсал EV Платформ (УEV) архитектураси асосида йиғиладиган илк транспорт воситаси бўлиши билан аҳамиятлидир.

Нарх сиёсати ва ишлаб чиқариш жараёни

Компания бош директори Жим Фарлей ушбу ташаббус орқали бозор етакчиси бўлган Tesla ҳамда АҚШ бозорига кириб келаётган кўплаб рақобатбардош Хитой электромобиллари билан рақобатда устунликка эришмоқчи. Фатом автомобили АҚШнинг Кентукки штати Лоуисвилле шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилади. Машинанинг расмий тақдимоти ва олдиндан буюртма бериш жараёни 2027-йил бошида бошланиши режалаштирилган бўлиб, харидорларга илк етказиб беришлар ўша йилнинг куз ойларида амалга оширилиши кутилмоқда.

Фатом модели учун белгиланган 28 350 долларлик бошланғич нарх фақатгина литий-темир-фосфат асосидаги “стандард ранге” аккумулятор пакетини ўз ичига олади. Ҳозирча Ford автомобил бир марталик тўлиқ қувват билан қанча масофани босиб ўта олиши ҳақидаги маълумотларни ошкор этмаган. Компания вакилларининг тушунтиришича, Фатом номи автомобилни бошқарадиган шахснинг эҳтиёжларини чуқур англаш ва анъанавий юк машинаси харидорларидан фарқ қилувчи мотивацияларни ифодалаш учун танланган.

Техник имкониятлар ва интерер

Автомобилнинг техник жиҳатлари ва дастурий таъминоти ҳам эътиборга молик. Фатом операцион тизимига Apple Мапс хизмати ўрнатилган ҳолда келади ва пайшанба куни эълон қилинган маълумотларга кўра, машина Android Auto ҳамда Apple КарПлай тизимларини ҳам қўллаб-қувватлайди. Бироқ юк машинаси Apple компаниясининг кейинги авлод КарПлай Ultra тизими билан ишламаслиги маълум қилинди.

Салони беш кишилик ўриндиққа мўлжалланган бўлиб, бу Toyota RAV4 кроссоверига қараганда кўпроқ ички маконни таъминлайди. Шунингдек, машинада йирик юқори аниқликдаги сенсорли экран ва рақамли автомобил калити мавжуд. Фатом модели F-150 Lightнинг ва гигбрид версияларидаги каби икки ёқлама қувват узатиш имкониятига эга бўлади. Ҳар бир Фатом модели БлуеКруисе технологиясини қўллаб-қувватлаш имконияти билан чиқади, бироқ харидорлар қўлларни рулда ушлаб туришни талаб этмайдиган ушбу ҳайдовчига ёрдам бериш тизимини фаоллаштириш учун қўшимча ҳақ тўлашларига тўғри келади.

FordЭлектромобилФатомУEVАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди