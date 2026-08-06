Гарри Кейн Бавария афсонасига айланиши учун нима қилиш кераклиги айтилди
Диетмар Ҳаманннинг фикрича, Гарри Кейн Мюнхенда яна бир неча мавсум тўп сурса, Бавария афсоналаридан бирига айланиши мумкин. 2023-йил ёзида Тоттенхемдан ўтган ҳужумчининг амалдаги шартномасига 12 ой қолган, бироқ томонлар янги келишув имзолашга яқин турибди. Кейн Мюнхенда ўзини қулай ҳис қилмоқда, оиласи ҳам Германиядаги ҳаётдан мамнун ва Премер-лигага қайтиш ниятида эмаслиги тахмин қилинмоқда.
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн ўзининг Германиядаги фаолиятини янада порлоқ қилиш ва клуб афсоналари қаторига қўшилиш учун нима талаб этилиши ҳақида фикр билдирилди. Англия терма жамоаси сардори Мюнхенда мухлисларнинг севимлисига айланганига қарамай, уни Оливер Кан, Франц Беккенбауер, Роберт Левандовски ва Франк Рибери каби буюк номлар даражасига кўтарилишида яна қандай омиллар муҳимлиги муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГОАЛ нашри хабар беришича, Германия футболининг таниқли вакили Диетмар Ҳаманн инглиз ҳужумчисининг Бавариядаги келажаги ва унинг клуб тарихидаги ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Кейн Мюнхенда ўзини жуда қулай ҳис қилмоқда ва унинг оиласи ҳам Германиядаги ҳаётдан мамнун.
Янги шартнома ва афсоналар қаторига киришГарри Кейн 2023-йил ёзида Тоттенхем клубини тарк этиб, унинг тарихидаги энг яхши тўпурар мақомида Германияга кўчиб ўтган эди. Мюнхен клуби сафида у ўзининг узоқ йиллик совринсиз юришларига барҳам бериб, ички мусобақаларда чемпионликлар ва кубокларни қўлга киритди. Ҳозирда унинг амалдаги шартномасида бор-йўғи 12 ой қолган бўлса-да, томонлар янги келишув имзолашга яқин турибди.
Ҳаманнинг фикрича, агар Кейн клубда қолиш истагини билдирса, Бавария раҳбарияти унинг шартномасини узайтириш учун қўлидан келган барча ишни қилади. Англия терма жамоаси сафида 85 та гол уриб, тарихий рекорд ўрнатган ҳужумчи Премер-лигага қайтиш ниятида эмаслиги тахмин қилинмоқда. Агар у Мюнхенда яна бир неча мавсум тўп сурса, клуб тарихидаги ўчмас из қолдирган афсоналардан бирига айланиши шубҳасиз.
…