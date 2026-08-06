Гарри Кейн Бавария афсонасига айланиши учун нима қилиш кераклиги айтилди

·88·Спорт
Гарри Кейн Бавария афсонасига айланиши учун нима қилиш кераклиги айтилди
Қисқача

Диетмар Ҳаманннинг фикрича, Гарри Кейн Мюнхенда яна бир неча мавсум тўп сурса, Бавария афсоналаридан бирига айланиши мумкин. 2023-йил ёзида Тоттенхемдан ўтган ҳужумчининг амалдаги шартномасига 12 ой қолган, бироқ томонлар янги келишув имзолашга яқин турибди. Кейн Мюнхенда ўзини қулай ҳис қилмоқда, оиласи ҳам Германиядаги ҳаётдан мамнун ва Премер-лигага қайтиш ниятида эмаслиги тахмин қилинмоқда.

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн ўзининг Германиядаги фаолиятини янада порлоқ қилиш ва клуб афсоналари қаторига қўшилиш учун нима талаб этилиши ҳақида фикр билдирилди. Англия терма жамоаси сардори Мюнхенда мухлисларнинг севимлисига айланганига қарамай, уни Оливер Кан, Франц Беккенбауер, Роберт Левандовски ва Франк Рибери каби буюк номлар даражасига кўтарилишида яна қандай омиллар муҳимлиги муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГОАЛ нашри хабар беришича, Германия футболининг таниқли вакили Диетмар Ҳаманн инглиз ҳужумчисининг Бавариядаги келажаги ва унинг клуб тарихидаги ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Кейн Мюнхенда ўзини жуда қулай ҳис қилмоқда ва унинг оиласи ҳам Германиядаги ҳаётдан мамнун.

Янги шартнома ва афсоналар қаторига кириш

Гарри Кейн 2023-йил ёзида Тоттенхем клубини тарк этиб, унинг тарихидаги энг яхши тўпурар мақомида Германияга кўчиб ўтган эди. Мюнхен клуби сафида у ўзининг узоқ йиллик совринсиз юришларига барҳам бериб, ички мусобақаларда чемпионликлар ва кубокларни қўлга киритди. Ҳозирда унинг амалдаги шартномасида бор-йўғи 12 ой қолган бўлса-да, томонлар янги келишув имзолашга яқин турибди.

Ҳаманнинг фикрича, агар Кейн клубда қолиш истагини билдирса, Бавария раҳбарияти унинг шартномасини узайтириш учун қўлидан келган барча ишни қилади. Англия терма жамоаси сафида 85 та гол уриб, тарихий рекорд ўрнатган ҳужумчи Премер-лигага қайтиш ниятида эмаслиги тахмин қилинмоқда. Агар у Мюнхенда яна бир неча мавсум тўп сурса, клуб тарихидаги ўчмас из қолдирган афсоналардан бирига айланиши шубҳасиз.

Гарри КейнБаварияМюнхенБундеслигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)