Хитой Марс тупроғини ўрганиш учун махсус лаборатория қурмоқда

·46·Техно
Хитой Марс тупроғини ўрганиш учун махсус лаборатория қурмоқда
Қисқача

Хитой Марс тупроғи намуналарини Ерга олиб келишга қаратилган Тианвен-3 миссияси учун Анхой провинсиясидаги Дееп-Спасе Ссиенсе Ситй марказида махсус планетар ҳимоя лабораториясини қурмоқда. Комплекс Марс намуналарини очиш, стериллаш ва тадқиқ қилиш билан бирга, уларнинг Ер организмлари билан ифлосланиши ҳамда эҳтимолий биологик материалларнинг атроф-муҳитга тарқалишининг олдини олади.

Хитой космик тадқиқотлар тарихида навбатдаги улкан қадамни ташлаб, Қизил сайёрадан тупроқ намуналарини Ерга келтиришга қаратилган Тианвен-3 миссияси учун махсус планетар ҳимоя лабораториясини қуришга киришди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу муҳим илмий объект Анхой провинциясидаги Деэп-Спасе Ссиенсе Ситй илмий марказининг бир қисмига айланади ва унинг эксплуатациясига Узоқ космосни тадқиқ қилиш лабораторияси (ДСEЛ) масъул бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги барпо этилаётган комплекс икки томонлама биологик ҳимоя вазифасини бажаришга мўлжалланган бўлиб, у космик тадқиқотларда энг муҳим хавфсизлик чораларидан бири ҳисобланади. Лаборатория бир вақтнинг ўзида Марсдан келтириладиган қимматли намуналарнинг ер усти организмлари билан ифлосланишининг олдини олади ҳамда потенциал эхтратеррестриал биологик материалларнинг Ер муҳитига тарқалиш хавфини тўлиқ бартараф этади.

Илмий тадқиқотлар ва стериллаш жараёнлари

Мазкур ихтисосласлашган мажмуада келгусида Марс тупроғи намуналарини очиш, уларни стериллаш, чуқур қайта ишлаш ва ҳар томонлама тадқиқ қилиш ишлари амалга оширилади. Шунингдек, мутахассислар келтирилган материалларнинг биологик хавфларини баҳолаш билан шуғулланадилар. Ушбу комплекс Хитойнинг йирик ойлараро ва қитъалараро космик миссияларини қўллаб-қувватлаш ҳамда марсча материалларни ўрганиш учун фундаментал база вазифасини бажаради.

Хитой миллий космик бошқармасининг (КNSA) тасдиқланган йўл харитасига мувофиқ, Тианвен-3 миссиясини 2028-йилда фазога учратиш режалаштирилган. Илмий жамоатчилик ва мутахассислар режадаги барча амалиётлар муваффақиятли амалга ошса, Марс тупроғи намуналари тахминан 2031-йилга келиб Ерга етказилишини кутишмоқда.

Халқаро талаблар ва келажак режалари

ДСEЛ стратегик режалаштириш департаменти директори Ли Ханнинг маълум қилишича, Хитой ўзининг космик дастурларини амалга оширишда Космик тадқиқотлар қўмитасининг (КОСПАР) планетар ҳимоя бўйича қатъий талабларига қатъий амал қилади. Бу эса Ер ва Марс ўртасидаги ҳар қандай биологик ифлосланиш хавфини нолга тушириш имконини беради.

Мазкур лабораториянинг эълон қилиниши мамлакатнинг улкан сайёралараро тадқиқотлар дастурининг мантиқий давоми бўлди. Эслатиб ўтамиз, бундан олдин, 2021-йилда Хитой ўзининг Журонг марсоходини Утопиа Планитиа текислигининг жанубий қисмига муваффақиятли қўндирган эди. Ушбу аппарат бир йиллик фаолияти давомида 1,921 метр масофани босиб ўтиб, кейинги экспедицияга тайёргарлик кўриш учун муҳим илмий маълумотларни тўплаб берганди.

Тианвен-3МарсХитой космосиЖуронгПланетар ҳимоя
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди