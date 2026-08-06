Spotify собиқ ходимлари электрон тижорат учун AI стартапига 10 миллион доллар жалб қилди
Spotify мусиқий тавсиялар тизимини яратган собиқ муҳандислар асос солган Малачйте стартапи электрон тижорат учун Вектор AI технологиясини ривожлантириш мақсадида 10 миллион доллар бошланғич инвестиция жалб қилди. Маблағ маҳсулот тарқатилишини кенгайтириш ва янги мутахассисларни ёллашга йўналтирилади.
Spotify мусиқий тавсиялар тизимини яратган собиқ муҳандислар онлайн харидлар учун мўлжалланган Вектор AI технологиясини кенгайтириш мақсадида Малачйте номли стартапига асос солишди ва 10 миллион доллар миқдорида бошланғич инвестиция йиғишди. TechCrunch нашри хабар қилишича, ушбу маблағ маҳсулот тарқатилишини кенгайтириш ҳамда янги мутахассисларни ёллашга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сидд Мотвани, Иан Андерсон ва Шивадитя Синҳа илгари Spotify платформасининг хулқ-атвор интеллекти инфратузилмасини ишлаб чиқишда иштирок этган. Вектор AI деб номланган мазкур тизим фойдаланувчининг фақат ўтмишдаги ҳаракатларига таяниб қолмай, унинг ниятини ва кейинги қадамларини олдиндан башорат қилишга мўлжалланган бўлиб, ҳозирда 800 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга мусиқий платформа тавсияларининг қарийб 90 фоизини таъминлайди.
Анъанавий онлайн дўконлардаги муаммоларМалачйте асосчиларининг фикрича, бугунги кунда кўпчилик онлайн дўконлар харидорларга бир хил ёндашувда хизмат кўрсатади. Бунда шахсийлаштириш асосан тарихий харидлар, демографик сегментация ёки тизимга кирган фойдаланувчи профилларига таянади.
Натижада, сайтга илк бор ташриф буюрган мижозлар барча учун бир хил бўлган умумий витринани кўради, доимий харидорларга эса бугунги эҳтиёжидан келиб чиқиб эмас, балки асосан аввал сотиб олган нарсаларига қараб тавсиялар берилади. Янги стартап реал вақт режимида ҳар бир харидорнинг ниятини тушунадиган харид тажрибасини яратиш орқали бу муаммони ҳал қилишни мақсад қилган.
Икки бошли Вектор AI имкониятлариКомпания платформаси харидор кейинги сафар қандай маҳсулотни хоҳлашини олдиндан айтиш, унинг умумий дидини ўрганиш ҳамда реал вақтдаги ҳаракатларга асосланиб тизимни узлуксиз равишда яхшилаб бориш учун "икки бошли Вектор AI" технологиясидан фойдаланади.
Малачйте бош директори Сидд Мотвани TechCrunch нашрига берган интервюсида тизим саҳифа юкланган заҳоти мавжуд контекст асосида иш бошлашини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, биргина сессия давомида фойдаланувчининг афзалликлари ва у айнан ҳозир нарсага эришмоқчи эканлиги аниқ аниқланади.
Мисол учун, "мустаҳкам этик" сўрови ва пўлат бурунли пойабзал саҳифасига икки марта босиш иш кийим-кечаклари ва қўлқопларни саҳифада юқорироққа чиқариш учун етарли бўлади. Бунда ҳеч қандай ҳисоб қайдномаси ёки олдинги тарих талаб этилмайди, ҳар бир қўшимча ҳаракат эса профилни янада аниқроқ шакллантиради.
Шунингдек, раҳбарият чакана сотувчилар ўз мижозлари ҳақидаги энг қимматли маълумотларга эга эканини, бироқ улардан камдан-кам ҳолларда реал вақт режимида фойдаланишини таъкидламоқда. Ҳар бир курсор ҳаракати, босиш, қидирувни аниқлаштириш ва саватчага қўшиш амаллари доимий равишда таҳлил қилиниб, фойдаланувчи ниятини янада ишончли аниқлашга хизмат қилади.
…