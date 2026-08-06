Spotify собиқ ходимлари электрон тижорат учун AI стартапига 10 миллион доллар жалб қилди

·51·Техно
Spotify собиқ ходимлари электрон тижорат учун AI стартапига 10 миллион доллар жалб қилди
Қисқача

Spotify мусиқий тавсиялар тизимини яратган собиқ муҳандислар асос солган Малачйте стартапи электрон тижорат учун Вектор AI технологиясини ривожлантириш мақсадида 10 миллион доллар бошланғич инвестиция жалб қилди. Маблағ маҳсулот тарқатилишини кенгайтириш ва янги мутахассисларни ёллашга йўналтирилади.

Spotify мусиқий тавсиялар тизимини яратган собиқ муҳандислар онлайн харидлар учун мўлжалланган Вектор AI технологиясини кенгайтириш мақсадида Малачйте номли стартапига асос солишди ва 10 миллион доллар миқдорида бошланғич инвестиция йиғишди. TechCrunch нашри хабар қилишича, ушбу маблағ маҳсулот тарқатилишини кенгайтириш ҳамда янги мутахассисларни ёллашга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сидд Мотвани, Иан Андерсон ва Шивадитя Синҳа илгари Spotify платформасининг хулқ-атвор интеллекти инфратузилмасини ишлаб чиқишда иштирок этган. Вектор AI деб номланган мазкур тизим фойдаланувчининг фақат ўтмишдаги ҳаракатларига таяниб қолмай, унинг ниятини ва кейинги қадамларини олдиндан башорат қилишга мўлжалланган бўлиб, ҳозирда 800 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга мусиқий платформа тавсияларининг қарийб 90 фоизини таъминлайди.

Анъанавий онлайн дўконлардаги муаммолар

Малачйте асосчиларининг фикрича, бугунги кунда кўпчилик онлайн дўконлар харидорларга бир хил ёндашувда хизмат кўрсатади. Бунда шахсийлаштириш асосан тарихий харидлар, демографик сегментация ёки тизимга кирган фойдаланувчи профилларига таянади.

Натижада, сайтга илк бор ташриф буюрган мижозлар барча учун бир хил бўлган умумий витринани кўради, доимий харидорларга эса бугунги эҳтиёжидан келиб чиқиб эмас, балки асосан аввал сотиб олган нарсаларига қараб тавсиялар берилади. Янги стартап реал вақт режимида ҳар бир харидорнинг ниятини тушунадиган харид тажрибасини яратиш орқали бу муаммони ҳал қилишни мақсад қилган.

Икки бошли Вектор AI имкониятлари

Компания платформаси харидор кейинги сафар қандай маҳсулотни хоҳлашини олдиндан айтиш, унинг умумий дидини ўрганиш ҳамда реал вақтдаги ҳаракатларга асосланиб тизимни узлуксиз равишда яхшилаб бориш учун "икки бошли Вектор AI" технологиясидан фойдаланади.

Малачйте бош директори Сидд Мотвани TechCrunch нашрига берган интервюсида тизим саҳифа юкланган заҳоти мавжуд контекст асосида иш бошлашини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, биргина сессия давомида фойдаланувчининг афзалликлари ва у айнан ҳозир нарсага эришмоқчи эканлиги аниқ аниқланади.

Мисол учун, "мустаҳкам этик" сўрови ва пўлат бурунли пойабзал саҳифасига икки марта босиш иш кийим-кечаклари ва қўлқопларни саҳифада юқорироққа чиқариш учун етарли бўлади. Бунда ҳеч қандай ҳисоб қайдномаси ёки олдинги тарих талаб этилмайди, ҳар бир қўшимча ҳаракат эса профилни янада аниқроқ шакллантиради.

Шунингдек, раҳбарият чакана сотувчилар ўз мижозлари ҳақидаги энг қимматли маълумотларга эга эканини, бироқ улардан камдан-кам ҳолларда реал вақт режимида фойдаланишини таъкидламоқда. Ҳар бир курсор ҳаракати, босиш, қидирувни аниқлаштириш ва саватчага қўшиш амаллари доимий равишда таҳлил қилиниб, фойдаланувчи ниятини янада ишончли аниқлашга хизмат қилади.

Артифисиал IntelligenceСтартупсЭ-коммерсеSpotifyТечнологй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди