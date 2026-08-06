Салоҳ Туркияга йўл олди: кутилмаган трансфер расмийлашди...
Муҳаммад Салоҳ «Ливерпул»дан кетганидан сўнг Туркиянинг «Trabzonspor» клуби билан икки йиллик шартнома имзолади ва жамоага эркин агент сифатида қўшилди. 34 ёшли футболчининг «Энфилд»даги тўққиз йиллик фаолияти давомида у «Ливерпул» сафида 442 та учрашувда 257 та гол урди.
Муҳаммад Салоҳнинг «Ливерпуль»дан кейинги манзили маълум бўлди. Миср терма жамоаси етакчиси Туркиянинг «Трабзонспор» клуби билан икки йиллик шартнома имзолади.
34 ёшли футболчи янги жамоасига эркин агент сифатида қўшилди. Шу тариқа, «Энфилд»да тўққиз йил давом этган ва Салоҳни «Ливерпуль» тарихидаги энг буюк футболчилардан бирига айлантирган давр расман якунланди.
Туркияда Салоҳни катта маросим билан кутиб олишди
Салоҳнинг трансфери «Трабзонспор» мухлислари учун ёзнинг энг катта воқеасига айланди. Мисрлик юлдуз Туркияга етиб келганида уни юзлаб ишқибозлар кутиб олди, кейинчалик эса стадионда махсус таништирув маросими ташкил этилди.
Томонлар ўртасидаги келишув икки мавсумга мўлжалланган. Reuters маълумотига кўра, Салоҳнинг йиллик маоши 17 миллион еврони ташкил этади. Шунингдек, футболчи ўз номи туширилган клуб маҳсулотлари савдосидан 20 фоиз улуш олиши ва натижаларга боғлиқ бонусларга эга бўлиши айтилмоқда.
Бу келишув «Трабзонспор» тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бири бўлиб, клубнинг Туркия ва Европа миқёсидаги мақсадлари анча юқори эканини кўрсатади.
«Ливерпуль»даги тўққиз йиллик тарих тугади
Салоҳ «Ливерпуль»га 2017 йил ёзида Италиянинг «Рома» клубидан келиб қўшилган эди. У Англияда ўтказган тўққиз мавсум давомида жамоанинг асосий ҳужумчиси, етакчиси ва энг барқарор тўпурарига айланди.
Мисрлик футболчи «Ливерпуль» сафида 442 та учрашувда 257 та гол урди. У жамоа билан икки марта Англия чемпиони бўлди, Чемпионлар лигаси, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати, УЕФА Суперкубоги, Англия кубоги ва икки марта Лига кубогини қўлга киритди.
Салоҳнинг клубдан кетиши ҳақида март ойидаёқ расмий хабар берилганди. Футболчи ва «Ливерпуль» раҳбарияти 2025/2026 йилги мавсум якунлангач, ҳамкорликни тўхтатиш бўйича келишувга эришган.
Унинг сўнгги мавсумдаги статистикаси аввалги йилларга нисбатан камтарроқ бўлди. Салоҳ барча мусобақаларда 41 та учрашувда қатнашиб, 12 та гол урди ва 10 та голли узатмани амалга оширди.
Нега айнан «Трабзонспор»?
Салоҳнинг «Ливерпуль»дан кейин Саудия Арабистони, АҚШ ёки Европанинг бошқа йирик чемпионатларидан бирини танлаши тахмин қилинганди. Унинг Туркияга кўчиб ўтиши шу боис кўпчилик учун кутилмаган қарор бўлди.
«Трабзонспор» ўтган мавсум Туркия Суперлигасида учинчи ўринни эгаллаб, Европа лигаси плей-офф босқичида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди. Қора денгиз соҳилидаги клуб мамлакатнинг энг кўп мухлисга эга ва тарихий жамоаларидан бири ҳисобланади.
Салоҳнинг келиши клубга фақат майдонда эмас, тижорий жиҳатдан ҳам катта таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Унинг номи чипта ва футболка савдоси, ҳомийлик шартномалари ҳамда «Трабзонспор»га бўлган халқаро қизиқишни ошириши мумкин.
Бироқ 34 ёшли ҳужумчи зиммасига катта масъулият ҳам тушади. Туркия клуби ундан машҳур ном бўлишни эмас, чемпионлик учун курашда ҳал қилувчи натижалар кўрсатишни кутади.
Жаҳон чемпионатидан кейинги янги қарор
Салоҳ ёзда Миср терма жамоаси билан 2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этди. Мисрликлар ўз тарихида биринчи марта гуруҳ босқичидан чиқиб, кейин Австралияни пенальтилар сериясида мағлуб этди ва нимчорак финалга йўл олди.
Нимчорак финалда Миср амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши муносиб қаршилик кўрсатди, аммо мусобақадаги юришини шу босқичда якунлади. FIFA якуний таснифида жамоа 15-ўринни эгаллади.
Салоҳ турнирда Янги Зеландияга қарши учрашувда гол уриб, Мисрнинг жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк ғалабасига ҳисса қўшганди.
Туркия футболига янги юлдуз келди
Муҳаммад Салоҳнинг энг юқори даражадаги фаолияти якунланди, деб айтишга ҳали эрта. Унинг сўнгги мавсумдаги рақамлари пасайган бўлса-да, тажрибаси, тезлиги ва ҳал қилувчи вазиятлардаги маҳорати Туркия чемпионатида катта фарқ яратиши мумкин.
Энди асосий савол — Салоҳ «Ливерпуль»даги буюк тарихидан кейин «Трабзонспор»ни ҳам чемпионликка олиб бора оладими?
Мисрлик юлдуз учун янги саҳифа очилди. «Трабзонспор» эса битта трансфер билан нафақат Туркия, балки бутун футбол оламининг эътиборини ўзига қаратди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…