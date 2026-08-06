Омилиа мижозларни қўллаб-қувватлаш платформасини кенгайтириш учун 67 миллион доллар жалб қилди
Афинада жойлашган Омилиа мижозларни қўллаб-қувватлаш платформасини кенгайтириш учун Эхпедитион Гровт Капитал бошчилигида 67 миллион долларлик Б серияли инвестиция жалб қилди. Компания мижозларга хизмат кўрсатишда барча жараёнлар учун генератив сунъий интеллектдан фойдаланиш самарасизлигини таъкидлаб, вазифага қараб турли воситаларни қўллашни маъқуллайди.
Мижозларга хизмат кўрсатиш соҳасида сунъий интеллект технологияларини жорий этишга интилаётган стартаплар сони кескин ортиб бормоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, Афинада жойлашган ва 2002 йилдан буён овозли қўнғироқлар ҳамда мижозларни қўллаб-қувватлаш тизимларини автоматлаштириш билан шуғулланиб келаётган Омилиа компанияси барча жараёнларга бирдек генератив сунъий интеллектни татбиқ этиш самарасиз эканини таъкидламоқда. Янги молиялаштириш раунди компанияга ўз фаолиятини янада кенгайтириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги йилларда Сиерра, Декагон ва Парлоа каби қатор стартаплар мижозларнинг қўнғироқлари, чатлари ва хабарларини автоматлаштириш учун фаол равишда сунъий интеллект воситаларидан фойдаланмоқда. Шу билан бирга, Омилиа раҳбарияти бозордаги умумий ёндашувни танқидий баҳоламоқда. Компания бош директори Димитрис Вассоснинг фикрича, келиб тушадиган мурожаатларнинг катта қисми ҳисоб рақами баланси каби оддий маълумотларни ўз ичига олади ва бундай вазифалар учун катта тил моделларини ишлатиш зарурати деярли йўқ.
Тўғри қуролни танлаш стратегиясиДимитрис Вассос мижозларга хизмат кўрсатиш марказлари реал реаллигида турли хил воситалар кераклигини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, рақобатчилар ўзларини фақат генератив сунъий интеллект компаниялари сифатида кўрсатиб, имкониятларини чеклаб қўймоқда. Агар душман яқин бўлса, базука эмас, пичоқ керак бўлганидек, мижозларга хизмат кўрсатишда ҳам вазиятга қараб турли қуроллардан фойдаланиш лозим.
Мазкур ёндашув натижасида Омилиа турли алоқа нуқталарида ишлай оладиган ўз-ўзини ўқитувчи агентларни яратиш йўналишида фаол кенгайиб бормоқда. Айнан шу мақсадларни амалга ошириш учун компания Эхпедитион Гровт Капитал бошчилигида 67 миллион долларлик Б серияли инвестиция маблағини жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу компаниянинг иккинчи йирик молиявий раунди бўлиб, 2020 йилда Графтон Капитал томонидан 20 миллион доллар маблағ киритилган эди.
Молиявий кўрсаткичлар ва келажак режалариМолиялаштириш бўйича сўнгги келишувдан кейинги даврда компания ўзининг йиллик такрорланувчи даромадини 10 бараварга ошириб, 60 миллион долларга етказди. Димитрис Вассоснинг таъкидлашича, Омилианинг асосий устунлиги ҳам ўзи, ҳам мижозлар учун мақбул бўлган иқтисодий тежамкорликни таъминлашидадир. Айнан шу стратегия туфайли корхона рақобатчиларникидек улкан нақд пул инфузияларига эҳтиёж сезмаган.
Компания раҳбарияти LinkedIn тармоғида бошқа стартаплардек шов-шувли кўринишни мақсад қилмагани, асосий эътибор барқарор ўсиш ҳамда келгуси уч йил ичида миллиард долларлик даромад келтирувчи мустаҳкам пойдевор яратишга қаратилганини билдирди. Омилиа мижозлари қаторига Капитал Оне, Дисковер, РБК, ДВП ва ПСEГ каби йирик ташкилотлар киради.
Тезкор овқатланиш тармоқлари ва овозли буюртмаларҲозирги вақтда овозли буюртма бериш технологияларини жорий этган тезкор хизмат кўрсатиш ресторанлари Омилиа учун асосий йўналишлардан бирига айланган. Жумладан, Тако Белл компанияси мазкур технологиядан фойдаланувчи мижозлардан бири бўлиб, ҳозирда тизим унинг 1 000 дан ортиқ шохобчаларида ишга туширилган. Шунингдек, корхона АҚШдаги яна иккита шундай тармоқ билан музокаралар олиб бормоқда.
Аввалроқ Тако Белл буюртма тизимидаги носозлик туфайли мижозга 18 000 стакан сув буюртма қилиш имконини бергани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Вассос бу воқеа содир бўлмагани ва Омилиа логларида бундай ҳолат қайд этилмаганини қатъий таъкидлади.
…