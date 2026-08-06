Омилиа мижозларни қўллаб-қувватлаш платформасини кенгайтириш учун 67 миллион доллар жалб қилди

·45·Техно
Омилиа мижозларни қўллаб-қувватлаш платформасини кенгайтириш учун 67 миллион доллар жалб қилди
Қисқача

Афинада жойлашган Омилиа мижозларни қўллаб-қувватлаш платформасини кенгайтириш учун Эхпедитион Гровт Капитал бошчилигида 67 миллион долларлик Б серияли инвестиция жалб қилди. Компания мижозларга хизмат кўрсатишда барча жараёнлар учун генератив сунъий интеллектдан фойдаланиш самарасизлигини таъкидлаб, вазифага қараб турли воситаларни қўллашни маъқуллайди.

Мижозларга хизмат кўрсатиш соҳасида сунъий интеллект технологияларини жорий этишга интилаётган стартаплар сони кескин ортиб бормоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, Афинада жойлашган ва 2002 йилдан буён овозли қўнғироқлар ҳамда мижозларни қўллаб-қувватлаш тизимларини автоматлаштириш билан шуғулланиб келаётган Омилиа компанияси барча жараёнларга бирдек генератив сунъий интеллектни татбиқ этиш самарасиз эканини таъкидламоқда. Янги молиялаштириш раунди компанияга ўз фаолиятини янада кенгайтириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги йилларда Сиерра, Декагон ва Парлоа каби қатор стартаплар мижозларнинг қўнғироқлари, чатлари ва хабарларини автоматлаштириш учун фаол равишда сунъий интеллект воситаларидан фойдаланмоқда. Шу билан бирга, Омилиа раҳбарияти бозордаги умумий ёндашувни танқидий баҳоламоқда. Компания бош директори Димитрис Вассоснинг фикрича, келиб тушадиган мурожаатларнинг катта қисми ҳисоб рақами баланси каби оддий маълумотларни ўз ичига олади ва бундай вазифалар учун катта тил моделларини ишлатиш зарурати деярли йўқ.

Тўғри қуролни танлаш стратегияси

Димитрис Вассос мижозларга хизмат кўрсатиш марказлари реал реаллигида турли хил воситалар кераклигини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, рақобатчилар ўзларини фақат генератив сунъий интеллект компаниялари сифатида кўрсатиб, имкониятларини чеклаб қўймоқда. Агар душман яқин бўлса, базука эмас, пичоқ керак бўлганидек, мижозларга хизмат кўрсатишда ҳам вазиятга қараб турли қуроллардан фойдаланиш лозим.

Мазкур ёндашув натижасида Омилиа турли алоқа нуқталарида ишлай оладиган ўз-ўзини ўқитувчи агентларни яратиш йўналишида фаол кенгайиб бормоқда. Айнан шу мақсадларни амалга ошириш учун компания Эхпедитион Гровт Капитал бошчилигида 67 миллион долларлик Б серияли инвестиция маблағини жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу компаниянинг иккинчи йирик молиявий раунди бўлиб, 2020 йилда Графтон Капитал томонидан 20 миллион доллар маблағ киритилган эди.

Молиявий кўрсаткичлар ва келажак режалари

Молиялаштириш бўйича сўнгги келишувдан кейинги даврда компания ўзининг йиллик такрорланувчи даромадини 10 бараварга ошириб, 60 миллион долларга етказди. Димитрис Вассоснинг таъкидлашича, Омилианинг асосий устунлиги ҳам ўзи, ҳам мижозлар учун мақбул бўлган иқтисодий тежамкорликни таъминлашидадир. Айнан шу стратегия туфайли корхона рақобатчиларникидек улкан нақд пул инфузияларига эҳтиёж сезмаган.

Компания раҳбарияти LinkedIn тармоғида бошқа стартаплардек шов-шувли кўринишни мақсад қилмагани, асосий эътибор барқарор ўсиш ҳамда келгуси уч йил ичида миллиард долларлик даромад келтирувчи мустаҳкам пойдевор яратишга қаратилганини билдирди. Омилиа мижозлари қаторига Капитал Оне, Дисковер, РБК, ДВП ва ПСEГ каби йирик ташкилотлар киради.

Тезкор овқатланиш тармоқлари ва овозли буюртмалар

Ҳозирги вақтда овозли буюртма бериш технологияларини жорий этган тезкор хизмат кўрсатиш ресторанлари Омилиа учун асосий йўналишлардан бирига айланган. Жумладан, Тако Белл компанияси мазкур технологиядан фойдаланувчи мижозлардан бири бўлиб, ҳозирда тизим унинг 1 000 дан ортиқ шохобчаларида ишга туширилган. Шунингдек, корхона АҚШдаги яна иккита шундай тармоқ билан музокаралар олиб бормоқда.

Аввалроқ Тако Белл буюртма тизимидаги носозлик туфайли мижозга 18 000 стакан сув буюртма қилиш имконини бергани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Вассос бу воқеа содир бўлмагани ва Омилиа логларида бундай ҳолат қайд этилмаганини қатъий таъкидлади.

ОмилиаТехнологияИнвестицияСуний интеллектБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди