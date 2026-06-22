Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажарилади
АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) маъмурий жараёнларни жадаллаштириш ва ҳужжатлар билан ишлаш самарадорлигини ошириш мақсадида GenAI.mil деб номланган махсус генератив сунъий интеллект платформасини кенг кўламда жорий этишни бошлади. Ушбу технология ёрдамида ҳарбийлар ва фуқаролик хизматчилари Конгресс учун ҳисоботлар тайёрлаш каби мураккаб вазифаларни бир неча баробар тезроқ бажариш имконига эга бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим аллақачон вазирликнинг қарийб 1,5 миллион ходими томонидан фойдаланилмоқда. Таъкидлаш жоизки, Pentagonнинг умумий штат бирлиги 3,5 миллион кишини ташкил этади. GenAI.mil платформасининг асосий вазифаси — ҳар йили Конгрессга тақдим этиладиган 1400 га яқин мажбурий ҳисоботларни шакллантириш жараёнини осонлаштиришдир. Илгари битта шундай ҳужжатни тайёрлаш учун мутахассислардан 200 иш соати талаб қилинган бўлса, эндиликда сунъий интеллект бу ишни бор-йўғи 5 соатда якунламоқда.
Технологик архитектура ва Google Gemini интеграциясиЎтган йилнинг декабрь ойида ишга туширилган GenAI.mil платформаси шунчаки битта дастур эмас, балки турли тижорий сунъий интеллект моделларини бирлаштирувчи агрегатор ҳисобланади. Ҳозирда тизимга Google Gemini фор Говернмент каби ихтисослашган ечимлар интеграция қилинган. Бу ёндашув вазирликка битта етказиб берувчига боғланиб қолмаслик (вендор-локк) ва энг самарали технологияларни танлаб олиш имконини беради.
Pentagon вакилларининг тушунтиришича, сунъий интеллект катта ҳажмдаги маълумотлар ва ҳужжатлар асосида ҳисобот лойиҳасини (драфт) тайёрлаб беради. Шундан сўнг, масъул ходим тайёр матнни текширади ва таҳрир қилади. Бундай услуб ходимларни зерикарли ва бир хил турдаги административ ишлардан халос қилиб, уларнинг вақтини муҳимроқ ва стратегик вазифаларга йўналтиришга хизмат қилади.
Инсон назорати ва тартибга солишТизимнинг муваффақиятли жорий этилишига аниқ регламентлар ва ходимларни ўқитиш жараёнлари сабаб бўлди. Илгари кўплаб ходимлар сунъий интеллектдан қаерда ва қандай фойдаланиш мумкинлигини билмаган бўлса, марказлашган платформа ва расмий қоидалар бу муаммони ҳал қилди. Pentagon раҳбарияти сунъий интеллект инсон ўрнини эгалламаслигини, балки фақат ёрдамчи восита эканлигини алоҳида таъкидламоқда.
Ҳужжатларнинг мазмуни ва ундаги маълумотларнинг тўғрилиги учун якуний жавобгарлик барибир инсон зиммасида қолади. Сунъий интеллект томонидан яратилган барча материаллар жўнатилишидан олдин мажбурий текширувдан ўтказилади. Бу каби технологик янгиликлар нафақат АҚШ мудофаа тизимида, балки бутун дунё бўйлаб давлат бошқарувида сунъий интеллектнинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради.
…