Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажарилади

·26·Техно
Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажарилади

АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) маъмурий жараёнларни жадаллаштириш ва ҳужжатлар билан ишлаш самарадорлигини ошириш мақсадида GenAI.mil деб номланган махсус генератив сунъий интеллект платформасини кенг кўламда жорий этишни бошлади. Ушбу технология ёрдамида ҳарбийлар ва фуқаролик хизматчилари Конгресс учун ҳисоботлар тайёрлаш каби мураккаб вазифаларни бир неча баробар тезроқ бажариш имконига эга бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим аллақачон вазирликнинг қарийб 1,5 миллион ходими томонидан фойдаланилмоқда. Таъкидлаш жоизки, Pentagonнинг умумий штат бирлиги 3,5 миллион кишини ташкил этади. GenAI.mil платформасининг асосий вазифаси — ҳар йили Конгрессга тақдим этиладиган 1400 га яқин мажбурий ҳисоботларни шакллантириш жараёнини осонлаштиришдир. Илгари битта шундай ҳужжатни тайёрлаш учун мутахассислардан 200 иш соати талаб қилинган бўлса, эндиликда сунъий интеллект бу ишни бор-йўғи 5 соатда якунламоқда.

Технологик архитектура ва Google Gemini интеграцияси

Ўтган йилнинг декабрь ойида ишга туширилган GenAI.mil платформаси шунчаки битта дастур эмас, балки турли тижорий сунъий интеллект моделларини бирлаштирувчи агрегатор ҳисобланади. Ҳозирда тизимга Google Gemini фор Говернмент каби ихтисослашган ечимлар интеграция қилинган. Бу ёндашув вазирликка битта етказиб берувчига боғланиб қолмаслик (вендор-локк) ва энг самарали технологияларни танлаб олиш имконини беради.

Pentagon вакилларининг тушунтиришича, сунъий интеллект катта ҳажмдаги маълумотлар ва ҳужжатлар асосида ҳисобот лойиҳасини (драфт) тайёрлаб беради. Шундан сўнг, масъул ходим тайёр матнни текширади ва таҳрир қилади. Бундай услуб ходимларни зерикарли ва бир хил турдаги административ ишлардан халос қилиб, уларнинг вақтини муҳимроқ ва стратегик вазифаларга йўналтиришга хизмат қилади.

Инсон назорати ва тартибга солиш

Тизимнинг муваффақиятли жорий этилишига аниқ регламентлар ва ходимларни ўқитиш жараёнлари сабаб бўлди. Илгари кўплаб ходимлар сунъий интеллектдан қаерда ва қандай фойдаланиш мумкинлигини билмаган бўлса, марказлашган платформа ва расмий қоидалар бу муаммони ҳал қилди. Pentagon раҳбарияти сунъий интеллект инсон ўрнини эгалламаслигини, балки фақат ёрдамчи восита эканлигини алоҳида таъкидламоқда.

Ҳужжатларнинг мазмуни ва ундаги маълумотларнинг тўғрилиги учун якуний жавобгарлик барибир инсон зиммасида қолади. Сунъий интеллект томонидан яратилган барча материаллар жўнатилишидан олдин мажбурий текширувдан ўтказилади. Бу каби технологик янгиликлар нафақат АҚШ мудофаа тизимида, балки бутун дунё бўйлаб давлат бошқарувида сунъий интеллектнинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради.

PentagonСунъий IntelлектГенАИ.милGoogle GeminiАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиOLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиБугун, 06:59NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаNASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаБугун, 05:57Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиФизиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиБугун, 05:26Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБугун, 04:55Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаЭркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаБугун, 04:28Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиОйдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиБугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди