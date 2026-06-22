OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топди

·0·Техно
OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топди

Замонавий дисплей технологиялари оламида ҳақиқий бурилиш юз бериши кутилмоқда. Киото университети олимлари OLED панеллар учун ранглар тиниқлигини максимал даражага кўтарувчи янги турдаги органик молекулани яратишга муваффақ бўлишди. Ссиенсе журналида чоп этилган тадқиқот натижаларига кўра, ушбу кашфиёт смартфон ва телевизор экранларидаги тасвир сифатини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда қўлланилаётган ЛEД ва OLED диодлари ўз табиатига кўра кенг полосали нурланишга асосланган. Бу шуни англатадики, экран ҳосил қилаётган ҳар бир ранг битта аниқ тўлқин узунлигидан эмас, балки бир нечта тўлқинлар спектридан ташкил топади. Шу сабабли, ҳатто энг қиммат флагман қурилмаларда ҳам ранглар тўйинганлиги мукаммал даражада эмас. Олимларнинг асосий мақсади эса ушбу спектрни торайтириш ва рангни лазер нуридек аниқ қилишдан иборат эди.

Янги молекуляр тузилиш ва м-КзБ10-Мес кашфиёти

Такужи Ҳатакеяма бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи "мультипле ресонансе" (кўп резонансли) эмиттерлар устида иш олиб борди. Улар молекуляр тузилмани фазовий кенгайтириш орқали нурланиш энергиясининг тарқалиб кетишини камайтиришга эришдилар. Натижада м-КзБ10-Мес деб номланган мураккаб "зинапоясимон" структура яратилди. Бу структура ўзига хос наноуглерод каркас бўлиб, унинг ичига бор атомлари жойлаштирилган.

Бундай бирикмаларни синтез қилиш фанда ўта мураккаб жараён ҳисобланади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, жамоа "оне-шот борйлатион" (бир босқичли борлаш) усулидан фойдаланиб, бир вақтнинг ўзида 10 та бор атомини молекулага киритишга муваффақ бўлди. Бу технологик жиҳатдан жуда катта ютуқ саналади, чунки у ишлаб чиқариш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Лазер даражасидаги тиниқлик ва келажак истиқболлари

Лаборатория шароитида ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, янги молекула ҳосил қилаётган нурланиш спектри шу қадар торки, у ўзининг тозалиги билан лазер нурларига яқинлашади. Шунингдек, у термик фаоллаштирилган кечиктирилган флюоресценция (ТАДФ) хусусиятига ҳам эга. Бу OLED қурилмаларининг нафақат ранг тиниқлигини, балки уларнинг энергия самарадорлигини ҳам оширишга хизмат қилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, янги технологияни реал қурилмаларга интеграция қилишда ҳали ўзига хос қийинчиликлар мавжуд. Молекулалар қаттиқ ҳолатда бир-бири билан ўзаро таъсирга киришганда, нурланиш спектри бироз кенгайиши кузатилган. Ҳозирда олимлар ушбу молекулалараро таъсирни назорат қилиш устида ишламоқда.

Ушбу кашфиёт келажакда Apple, Samsung ва бошқа йирик технологик гигантлар томонидан ишлаб чиқариладиган дисплейлар учун янги стандартларни белгилаб бериши мумкин. Агар тадқиқотчилар молекулаларнинг барқарорлигини тўлиқ таъминлай олишса, биз яқин йилларда ранглари ҳаётдагидан ҳам ёрқинроқ ва табиийроқ бўлган дисплейларга гувоҳ бўламиз.

OLEDТехнологияДисплейФанИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиPentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиБугун, 06:23NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаNASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаБугун, 05:57Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиФизиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиБугун, 05:26Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБугун, 04:55Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаЭркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаБугун, 04:28Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиОйдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиБугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди