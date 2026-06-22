OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топди
Замонавий дисплей технологиялари оламида ҳақиқий бурилиш юз бериши кутилмоқда. Киото университети олимлари OLED панеллар учун ранглар тиниқлигини максимал даражага кўтарувчи янги турдаги органик молекулани яратишга муваффақ бўлишди. Ссиенсе журналида чоп этилган тадқиқот натижаларига кўра, ушбу кашфиёт смартфон ва телевизор экранларидаги тасвир сифатини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда қўлланилаётган ЛEД ва OLED диодлари ўз табиатига кўра кенг полосали нурланишга асосланган. Бу шуни англатадики, экран ҳосил қилаётган ҳар бир ранг битта аниқ тўлқин узунлигидан эмас, балки бир нечта тўлқинлар спектридан ташкил топади. Шу сабабли, ҳатто энг қиммат флагман қурилмаларда ҳам ранглар тўйинганлиги мукаммал даражада эмас. Олимларнинг асосий мақсади эса ушбу спектрни торайтириш ва рангни лазер нуридек аниқ қилишдан иборат эди.
Янги молекуляр тузилиш ва м-КзБ10-Мес кашфиётиТакужи Ҳатакеяма бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи "мультипле ресонансе" (кўп резонансли) эмиттерлар устида иш олиб борди. Улар молекуляр тузилмани фазовий кенгайтириш орқали нурланиш энергиясининг тарқалиб кетишини камайтиришга эришдилар. Натижада м-КзБ10-Мес деб номланган мураккаб "зинапоясимон" структура яратилди. Бу структура ўзига хос наноуглерод каркас бўлиб, унинг ичига бор атомлари жойлаштирилган.
Бундай бирикмаларни синтез қилиш фанда ўта мураккаб жараён ҳисобланади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, жамоа "оне-шот борйлатион" (бир босқичли борлаш) усулидан фойдаланиб, бир вақтнинг ўзида 10 та бор атомини молекулага киритишга муваффақ бўлди. Бу технологик жиҳатдан жуда катта ютуқ саналади, чунки у ишлаб чиқариш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.
Лазер даражасидаги тиниқлик ва келажак истиқболлариЛаборатория шароитида ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, янги молекула ҳосил қилаётган нурланиш спектри шу қадар торки, у ўзининг тозалиги билан лазер нурларига яқинлашади. Шунингдек, у термик фаоллаштирилган кечиктирилган флюоресценция (ТАДФ) хусусиятига ҳам эга. Бу OLED қурилмаларининг нафақат ранг тиниқлигини, балки уларнинг энергия самарадорлигини ҳам оширишга хизмат қилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, янги технологияни реал қурилмаларга интеграция қилишда ҳали ўзига хос қийинчиликлар мавжуд. Молекулалар қаттиқ ҳолатда бир-бири билан ўзаро таъсирга киришганда, нурланиш спектри бироз кенгайиши кузатилган. Ҳозирда олимлар ушбу молекулалараро таъсирни назорат қилиш устида ишламоқда.
Ушбу кашфиёт келажакда Apple, Samsung ва бошқа йирик технологик гигантлар томонидан ишлаб чиқариладиган дисплейлар учун янги стандартларни белгилаб бериши мумкин. Агар тадқиқотчилар молекулаларнинг барқарорлигини тўлиқ таъминлай олишса, биз яқин йилларда ранглари ҳаётдагидан ҳам ёрқинроқ ва табиийроқ бўлган дисплейларга гувоҳ бўламиз.
…