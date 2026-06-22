Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишди

·0·Техно
Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишди

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган даврда ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Электр ўрнига ёруғлик ёрдамида маълумотларни қайта ишловчи оптик компьютерлар бу борада энг истиқболли ечим саналса-да, улардан фойдаланишдаги техник мураккабликлар ва юқори харажатлар кенг оммалашишга тўсқинлик қилмоқда. Хитойлик тадқиқотчилар ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида оптик тизимларнинг тўлақонли “рақамли эгизаги” — Дигитал Твин Оптикал Компутинг Сйстем (ДТ-ОКС) платформасини ишлаб чиқишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Опто-Electronик Адвансес журналида чоп этилган маълумотларга кўра, янги тизим реал оптик ускунага уланмаган ҳолда унинг хатти-ҳаракатларини дастурий симуляция қилиш имконини беради. Бу шуни англатадики, эндиликда олимлар қимматбаҳо фотон чиплари ва мураккаб қурилмаларга бевосита кириш ҳуқуқини кутмасдан, ўз алгоритмларини виртуал муҳитда синаб кўришлари мумкин бўлади. Авваллари тадқиқотчилар навбат кутишлари ва ҳар бир янги тажриба олдидан ускунани қайтадан калибрлашларига тўғри келар эди.

ДТ-ОКС тизимининг ишлаш тамойили ва афзалликлари

ДТ-ОКС тизими юқори аниқликдаги симулятор вазифасини ўтайди ва у физик тизим билан параллел равишда ишлайди. Синовлар давомида олимлар кремний фотоникасига асосланган фотон чипи ва юқори тезликдаги оптик ҳисоблаш мажмуасидан фойдаланишди. Тизим тасвирларни таснифлаш ва кетма-кет қарор қабул қилиш каби сунъий интеллект вазифаларида текшириб кўрилди. Натижалар ҳайратланарли: рақамли моделда ўқитилган параметрлар реал ускунага ҳеч қандай қўшимча созлашларсиз кўчириб ўтказилганда, физик тизимнинг самарадорлиги виртуал модел башоратлари билан деярли бир хил чиқди.

Ушбу ёндашувнинг асосий ютуғи тажрибалар учун сарфланадиган вақт ва маблағнинг сезиларли даражада тежалишидир. Бир вақтнинг ўзида бир нечта илмий гуруҳлар битта қурилманинг рақамли нусхасида турли вазифаларни ишлаб чиқишлари мумкин. Бу эса оптик компьютерларни ноёб ва ихтисослашган лаборатория ускуналаридан ҳамма фойдалана оладиган очиқ тадқиқот инфратузилмасига айлантиради.

Лойиҳа муаллифлари ДТ-ОКС платформасини ва унга тегишли маълумотлар тўпламини очиқ фойдаланишга топширишди. Эндиликда дунёнинг исталган нуқтасидаги дастурчилар ва муҳандислар ўзларининг шахсий оптик ускуналарига эга бўлмасалар-да, ушбу платформа ёрдамида янги алгоритмларни ўқитишлари ва текширишлари мумкин бўлади. ixbt.com хабарига кўра, бундай очиқлик соҳадаги инновациялар суръатини бир неча баробар ошириши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, замонавий оптик ҳисоблаш платформалари нафақат физик қурилмалардан, балки уларнинг дастурий эквивалентларидан ҳам иборат бўлиши керак. Бу каби рақамли эгизаклар келажакда NVIDIA ёки Google каби гигантлар томонидан тақдим этилаётган анъанавий ҳисоблаш тизимларига муносиб рақобатчи бўла оладиган оптик процессорларнинг яратилишини тезлаштиради.

ТехнологияОптик КомпьютерСунъий IntelлектФотоникаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиOppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиБугун, 08:24АҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиАҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиБугун, 07:28OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиOLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиБугун, 06:59Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиPentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиБугун, 06:23NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаNASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаБугун, 05:57Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиФизиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиБугун, 05:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди