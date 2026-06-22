Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишди
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган даврда ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Электр ўрнига ёруғлик ёрдамида маълумотларни қайта ишловчи оптик компьютерлар бу борада энг истиқболли ечим саналса-да, улардан фойдаланишдаги техник мураккабликлар ва юқори харажатлар кенг оммалашишга тўсқинлик қилмоқда. Хитойлик тадқиқотчилар ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида оптик тизимларнинг тўлақонли “рақамли эгизаги” — Дигитал Твин Оптикал Компутинг Сйстем (ДТ-ОКС) платформасини ишлаб чиқишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Опто-Electronик Адвансес журналида чоп этилган маълумотларга кўра, янги тизим реал оптик ускунага уланмаган ҳолда унинг хатти-ҳаракатларини дастурий симуляция қилиш имконини беради. Бу шуни англатадики, эндиликда олимлар қимматбаҳо фотон чиплари ва мураккаб қурилмаларга бевосита кириш ҳуқуқини кутмасдан, ўз алгоритмларини виртуал муҳитда синаб кўришлари мумкин бўлади. Авваллари тадқиқотчилар навбат кутишлари ва ҳар бир янги тажриба олдидан ускунани қайтадан калибрлашларига тўғри келар эди.
ДТ-ОКС тизимининг ишлаш тамойили ва афзалликлариДТ-ОКС тизими юқори аниқликдаги симулятор вазифасини ўтайди ва у физик тизим билан параллел равишда ишлайди. Синовлар давомида олимлар кремний фотоникасига асосланган фотон чипи ва юқори тезликдаги оптик ҳисоблаш мажмуасидан фойдаланишди. Тизим тасвирларни таснифлаш ва кетма-кет қарор қабул қилиш каби сунъий интеллект вазифаларида текшириб кўрилди. Натижалар ҳайратланарли: рақамли моделда ўқитилган параметрлар реал ускунага ҳеч қандай қўшимча созлашларсиз кўчириб ўтказилганда, физик тизимнинг самарадорлиги виртуал модел башоратлари билан деярли бир хил чиқди.
Ушбу ёндашувнинг асосий ютуғи тажрибалар учун сарфланадиган вақт ва маблағнинг сезиларли даражада тежалишидир. Бир вақтнинг ўзида бир нечта илмий гуруҳлар битта қурилманинг рақамли нусхасида турли вазифаларни ишлаб чиқишлари мумкин. Бу эса оптик компьютерларни ноёб ва ихтисослашган лаборатория ускуналаридан ҳамма фойдалана оладиган очиқ тадқиқот инфратузилмасига айлантиради.
Лойиҳа муаллифлари ДТ-ОКС платформасини ва унга тегишли маълумотлар тўпламини очиқ фойдаланишга топширишди. Эндиликда дунёнинг исталган нуқтасидаги дастурчилар ва муҳандислар ўзларининг шахсий оптик ускуналарига эга бўлмасалар-да, ушбу платформа ёрдамида янги алгоритмларни ўқитишлари ва текширишлари мумкин бўлади. ixbt.com хабарига кўра, бундай очиқлик соҳадаги инновациялар суръатини бир неча баробар ошириши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, замонавий оптик ҳисоблаш платформалари нафақат физик қурилмалардан, балки уларнинг дастурий эквивалентларидан ҳам иборат бўлиши керак. Бу каби рақамли эгизаклар келажакда NVIDIA ёки Google каби гигантлар томонидан тақдим этилаётган анъанавий ҳисоблаш тизимларига муносиб рақобатчи бўла оладиган оптик процессорларнинг яратилишини тезлаштиради.
…