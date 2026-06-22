Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқда

·0·Техно
Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқда

Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси яримўтказгичлар саноатида ҳақиқий инқилоб қилишни мақсад қилган. Компания ўзининг шахсий чипларини ишлаб чиқаришга мўлжалланган Terafab заводи қурилишини жадаллаштириш мақсадида жаҳоннинг етакчи микросхема ишлаб чиқарувчиси — Тайваннинг TSMC компанияси муҳандисларини ўз томонига оғдириб олмоқда. Бу ҳаракат Tesla компаниясининг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги муҳим қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Tesla тажрибали технолог-муҳандисларга TSMC таклиф қилаётганидан 3-5 баравар юқори бўлган иш ҳақини вада қилмоқда. Хусусан, мутахассисларнинг йиллик маоши ўртача 1,62 миллион юан ёки тахминан 240 минг АҚШ долларидан бошланиши кўзда тутилган. Бундай юқори даромад даражаси ҳатто юқори технологиялар соҳаси учун ҳам жуда жозибадор кўрсаткич ҳисобланади.

Фақатгина асосий иш ҳақи билан чекланиб қолмасдан, Tesla ўзининг янги ходимларига рағбатлантириш сифатида компаниянинг чекланган акциялар пакетини ҳам таклиф этмоқда. Бу стратегия нафақат энг кучли мутахассисларни жалб қилишга, балки уларни узоқ муддат давомида компанияда қолишини таъминлашга ҳам хизмат қилади. Мақсад — TSMC компаниясининг илғор технологик жараёнларини ўзлаштириш ва янги завод қурилишини имкон қадар тезроқ якунлашдир.

Кремний водийси гигантларининг анъанавий усули

Аслида, Тайванлик мутахассисларни юқори маош билан ўзига оғдириш стратегияси янгилик эмас. Кремний водийсининг Google ва Микрон каби гигантлари кўп йиллардан буён ушбу усулдан фойдаланиб келади. Tesla эса бу кураш майдонига кириб келган навбатдаги йирик ўйинчи бўлди. Бу каби "истеъдодлар ови" глобал яримўтказгичлар бозорида рақобат нақадар кескин эканини кўрсатади.

Масалан, Google компанияси 2017-йилда ҲТК компаниясининг Pixel смартфонларини ишлаб чиқишда қатнашган 2000 нафар муҳандисдан иборат жамоасини 1,1 миллиард долларга сотиб олган эди. Шунингдек, 2025-йилда қидирув гиганти ҲТК нинг виртуал ва аралаш реаллик бўйича мутахассисларини ҳам ўз сафига қўшиб олди. Tesla ҳозирда айнан шу йўлдан бориб, тайёр ва юқори малакали кадрларни жалб қилиш орқали вақтдан ютишни кўзламоқда.

Илон Маскнинг улкан лойиҳаси бўлган Terafab заводи 2026-йилдан бошлаб илк процессорларни ишлаб чиқаришни бошлаши кутилмоқда. Бу заводнинг аҳамияти фақатгина автомобиллар учун чип етказиб бериш билан чекланмайди. Режага кўра, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қарийб 80 фоизи келажакда орбитал маълумотлар марказлари (дата-сентер) учун йўналтирилади.

Ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, Tesla нафақат электромобиллар бозорида, балки космик технологиялар ва юқори унумдорликка эга ҳисоблаш тизимлари соҳасида ҳам етакчиликни қўлга киритиши мумкин. TSMC каби гигантдан мутахассисларнинг кетиши эса Тайван компанияси учун кадрлар етишмовчилиги муаммосини келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

TeslaTSMCИлон МаскTerafabТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиХитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиБугун, 11:00МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаМИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаБугун, 10:59Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиКоинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиБугун, 10:22Германия “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиГермания “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиБугун, 09:21Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиХитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди