Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқда
Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси яримўтказгичлар саноатида ҳақиқий инқилоб қилишни мақсад қилган. Компания ўзининг шахсий чипларини ишлаб чиқаришга мўлжалланган Terafab заводи қурилишини жадаллаштириш мақсадида жаҳоннинг етакчи микросхема ишлаб чиқарувчиси — Тайваннинг TSMC компанияси муҳандисларини ўз томонига оғдириб олмоқда. Бу ҳаракат Tesla компаниясининг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги муҳим қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Tesla тажрибали технолог-муҳандисларга TSMC таклиф қилаётганидан 3-5 баравар юқори бўлган иш ҳақини вада қилмоқда. Хусусан, мутахассисларнинг йиллик маоши ўртача 1,62 миллион юан ёки тахминан 240 минг АҚШ долларидан бошланиши кўзда тутилган. Бундай юқори даромад даражаси ҳатто юқори технологиялар соҳаси учун ҳам жуда жозибадор кўрсаткич ҳисобланади.
Фақатгина асосий иш ҳақи билан чекланиб қолмасдан, Tesla ўзининг янги ходимларига рағбатлантириш сифатида компаниянинг чекланган акциялар пакетини ҳам таклиф этмоқда. Бу стратегия нафақат энг кучли мутахассисларни жалб қилишга, балки уларни узоқ муддат давомида компанияда қолишини таъминлашга ҳам хизмат қилади. Мақсад — TSMC компаниясининг илғор технологик жараёнларини ўзлаштириш ва янги завод қурилишини имкон қадар тезроқ якунлашдир.
Кремний водийси гигантларининг анъанавий усулиАслида, Тайванлик мутахассисларни юқори маош билан ўзига оғдириш стратегияси янгилик эмас. Кремний водийсининг Google ва Микрон каби гигантлари кўп йиллардан буён ушбу усулдан фойдаланиб келади. Tesla эса бу кураш майдонига кириб келган навбатдаги йирик ўйинчи бўлди. Бу каби "истеъдодлар ови" глобал яримўтказгичлар бозорида рақобат нақадар кескин эканини кўрсатади.
Масалан, Google компанияси 2017-йилда ҲТК компаниясининг Pixel смартфонларини ишлаб чиқишда қатнашган 2000 нафар муҳандисдан иборат жамоасини 1,1 миллиард долларга сотиб олган эди. Шунингдек, 2025-йилда қидирув гиганти ҲТК нинг виртуал ва аралаш реаллик бўйича мутахассисларини ҳам ўз сафига қўшиб олди. Tesla ҳозирда айнан шу йўлдан бориб, тайёр ва юқори малакали кадрларни жалб қилиш орқали вақтдан ютишни кўзламоқда.
Илон Маскнинг улкан лойиҳаси бўлган Terafab заводи 2026-йилдан бошлаб илк процессорларни ишлаб чиқаришни бошлаши кутилмоқда. Бу заводнинг аҳамияти фақатгина автомобиллар учун чип етказиб бериш билан чекланмайди. Режага кўра, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қарийб 80 фоизи келажакда орбитал маълумотлар марказлари (дата-сентер) учун йўналтирилади.
Ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, Tesla нафақат электромобиллар бозорида, балки космик технологиялар ва юқори унумдорликка эга ҳисоблаш тизимлари соҳасида ҳам етакчиликни қўлга киритиши мумкин. TSMC каби гигантдан мутахассисларнинг кетиши эса Тайван компанияси учун кадрлар етишмовчилиги муаммосини келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.
…