Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?

·27·Техно
Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?

Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланишининг навбатдаги босқичи сифатида қаралаётган “лооп” (цикл) тушунчаси соҳа мутахассислари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Яқинда Meta компанияси томонидан ўтказилган @Скале конференциясида Claude Коде лойиҳаси асосчиси Борис Чернй ушбу технологиянинг аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, агентли AI тизимларидан доимий ишловчи циклларга ўтиш, худди қўлда код ёзишдан автоматлаштирилган агентларга ўтиш каби инқилобий қадамдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чернйнинг таъкидлашича, ҳозирда дастурлаш жараёни шунчаки агентлар томонидан код ёзилишидан, агентлар бир-бирига топшириқ берадиган ва натижани назорат қиладиган мураккаб занжирга айланмоқда. Бу жараёнда бир неча AI агентлари доимий равишда фонда ишлаб, код архитектурасини яхшилаш, хатоларни тузатиш ва такрорланувчи элементларни бирлаштириш билан шуғулланади. Бундай “цикллар” инсон аралашувисиз, худди тажрибали дастурчилар каби пулл-реқуестлар юбориб, тизимни тўхтовсиз такомиллаштириб боради.

Агентли циклларнинг ишлаш принципи

Анъанавий дастурлашда рекурсив цикллар маълум бир шарт бажарилгунча такрорланади. Бироқ, AI оламидаги цикллар бироз бошқача ишлайди. Бу ерда қарор қабул қилиш жараёни детерминистик эмас, яни суб-агентнинг ўзи ишни қачон тўхтатишни ҳал қилади. Масалан, “Ралпҳ Лооп” деб номланувчи усулда модел ўзи бажарган барча ишларни сарҳисоб қилади ва қўйилган мақсадга эришилган-эришилмаганини мустақил текширади. Бу AI моделларининг узоқ вақт ишлаганда “адашиб қолиш” муаммосини ҳал қилишга ёрдам беради.

Ушбу ёндашув OpenAI тадқиқотчиси Ноам Браун томонидан илгари сурилган “тест-тиме компуте” (тест вақтидаги ҳисоблаш қуввати) концепциясига мос келади. Унга кўра, замонавий моделлар деярли ҳар қандай мураккаб муаммони ҳал қила олади, фақат бунинг учун уларга етарли даражада ҳисоблаш ресурсларини тақдим этиш лозим. Цикллар эса муаммо тўлиқ ечилгунча ҳисоблаш қувватини сарфлашда давом этаверади.

Иқтисодий жиҳат ва келажакдаги хатарлар

Гарчи бу технология самарали кўринса-да, унинг ўзига яраша камчиликлари мавжуд. Энг асосий муаммо — харажатлар. Оддий савол-жавоб чатботларидан фарқли ўлароқ, доимий ишловчи цикллар токенларни жуда тез сарфлайди. Anthropic каби токен сотишдан даромад кўрадиган компаниялар учун бу фойдали бўлиши мумкин, аммо оддий фойдаланувчилар ва бизнес вакиллари учун бундай иш услуби анча қимматга тушиши тайин.

Шунга қарамай, мутахассислар бу йўналишни AI ривожидаги мантиқий давом деб ҳисоблашмоқда. Агентларга кўпроқ эркинлик бериш ва уларга доимий вазифаларни ишониб топшириш, инсон омилини камайтириб, мураккаб лойиҳаларни бошқаришни осонлаштиради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология яқин йилларда йирик IT-компанияларнинг асосий иш қуролига айланиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, AI олами “цикллар” даврига қадам қўймоқда. Бу нафақат дастурлашда, балки маълумотларни таҳлил қилиш ва бошқа рақамли соҳаларда ҳам самарадорликни янги босқичга олиб чиқиши мумкин. Бироқ, бу жараёнда ҳисоблаш қувватини бошқариш ва харажатларни оптималлаштириш масаласи долзарблигича қолади.

Сунъий IntelлектДастурлашClaude КодеMetaТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиБугун, 02:58Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинФиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинБугун, 02:28Microsoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиMicrosoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиБугун, 01:57Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиGoogle DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиБугун, 01:52Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди