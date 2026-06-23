Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?
Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланишининг навбатдаги босқичи сифатида қаралаётган “лооп” (цикл) тушунчаси соҳа мутахассислари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Яқинда Meta компанияси томонидан ўтказилган @Скале конференциясида Claude Коде лойиҳаси асосчиси Борис Чернй ушбу технологиянинг аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, агентли AI тизимларидан доимий ишловчи циклларга ўтиш, худди қўлда код ёзишдан автоматлаштирилган агентларга ўтиш каби инқилобий қадамдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Чернйнинг таъкидлашича, ҳозирда дастурлаш жараёни шунчаки агентлар томонидан код ёзилишидан, агентлар бир-бирига топшириқ берадиган ва натижани назорат қиладиган мураккаб занжирга айланмоқда. Бу жараёнда бир неча AI агентлари доимий равишда фонда ишлаб, код архитектурасини яхшилаш, хатоларни тузатиш ва такрорланувчи элементларни бирлаштириш билан шуғулланади. Бундай “цикллар” инсон аралашувисиз, худди тажрибали дастурчилар каби пулл-реқуестлар юбориб, тизимни тўхтовсиз такомиллаштириб боради.
Агентли циклларнинг ишлаш принципиАнъанавий дастурлашда рекурсив цикллар маълум бир шарт бажарилгунча такрорланади. Бироқ, AI оламидаги цикллар бироз бошқача ишлайди. Бу ерда қарор қабул қилиш жараёни детерминистик эмас, яни суб-агентнинг ўзи ишни қачон тўхтатишни ҳал қилади. Масалан, “Ралпҳ Лооп” деб номланувчи усулда модел ўзи бажарган барча ишларни сарҳисоб қилади ва қўйилган мақсадга эришилган-эришилмаганини мустақил текширади. Бу AI моделларининг узоқ вақт ишлаганда “адашиб қолиш” муаммосини ҳал қилишга ёрдам беради.
Ушбу ёндашув OpenAI тадқиқотчиси Ноам Браун томонидан илгари сурилган “тест-тиме компуте” (тест вақтидаги ҳисоблаш қуввати) концепциясига мос келади. Унга кўра, замонавий моделлар деярли ҳар қандай мураккаб муаммони ҳал қила олади, фақат бунинг учун уларга етарли даражада ҳисоблаш ресурсларини тақдим этиш лозим. Цикллар эса муаммо тўлиқ ечилгунча ҳисоблаш қувватини сарфлашда давом этаверади.
Иқтисодий жиҳат ва келажакдаги хатарларГарчи бу технология самарали кўринса-да, унинг ўзига яраша камчиликлари мавжуд. Энг асосий муаммо — харажатлар. Оддий савол-жавоб чатботларидан фарқли ўлароқ, доимий ишловчи цикллар токенларни жуда тез сарфлайди. Anthropic каби токен сотишдан даромад кўрадиган компаниялар учун бу фойдали бўлиши мумкин, аммо оддий фойдаланувчилар ва бизнес вакиллари учун бундай иш услуби анча қимматга тушиши тайин.
Шунга қарамай, мутахассислар бу йўналишни AI ривожидаги мантиқий давом деб ҳисоблашмоқда. Агентларга кўпроқ эркинлик бериш ва уларга доимий вазифаларни ишониб топшириш, инсон омилини камайтириб, мураккаб лойиҳаларни бошқаришни осонлаштиради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология яқин йилларда йирик IT-компанияларнинг асосий иш қуролига айланиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, AI олами “цикллар” даврига қадам қўймоқда. Бу нафақат дастурлашда, балки маълумотларни таҳлил қилиш ва бошқа рақамли соҳаларда ҳам самарадорликни янги босқичга олиб чиқиши мумкин. Бироқ, бу жараёнда ҳисоблаш қувватини бошқариш ва харажатларни оптималлаштириш масаласи долзарблигича қолади.
…