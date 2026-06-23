SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтди
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси коинотни ўзлаштириш йўлидаги энг улкан лойиҳаларидан бири — Гигабай йиғув мажмуасини қуришда янги босқичга чиқди. Мазкур иншоот нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки мисли кўрилмаган ўлчамлари билан ҳам жаҳон ҳамжамияти эътиборини тортмоқда. Ҳозирда Техас ва Флорида штатларида параллел равишда олиб борилаётган қурилиш ишлари Starship ракеталарини оммавий ишлаб чиқаришга замин яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NASAСпасефlight нашри мухбири Колин Лидтке берган маълумотларга кўра, Техасдаги Starbase ҳудудида қад кўтараётган Гигабай биноси аллақачон еттинчи даражага кўтарилган. Бу эса янги иншоот баландлиги бўйича амалдаги Мегабай йиғув ангарларидан ўзиб кетганини англатади. Таъкидлаш жоизки, SpaceX компаниясининг Мегабай 1 ва Мегабай 2 ангарлари тахминан 100 метр баландликка эга бўлиб, уларда айни пайтда Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичлари йиғилмоқда.
Ишлаб чиқариш қуввати ва стратегик аҳамиятиElon Muskнинг сўзларига кўра, Гигабай дунёдаги энг йирик саноат иншоотларидан бирига айланади. Унинг асосий вазифаси йилига мингта Starship ракетасини ишлаб чиқаришдан иборат. Бундай улкан кўрсаткич инсониятнинг Марсга парвоз қилиш ва Ойда доимий базалар қуриш режаларини амалга ошириш учун ўта муҳим ҳисобланади. Қурилиш майдонида оғир техника ва кранлар тиниmsиз меҳнат қилмоқда, бу эса лойиҳанинг юқори суръатларда кетаётганидан далолат беради.
Шу билан бирга, Флоридадаги Робертс Роад майдонида ҳам ишлар якунланиш арафасида. Бу ерда Гигабай конструкциясининг асосий қисми, жумладан, том ва қаватлараро ёпилмалар ўрнатилмоқда. Иккита йирик штатда бир вақтнинг ўзида бундай қувватларнинг ишга туширилиши SpaceX компаниясининг коинот саноатидаги мутлақ етакчилигини мустаҳкамлайди.
Синовлар ва келажак режалариҲозирга қадар SpaceX мутахассислари Starship тизимининг (Super Heavy кучайтиргичи ва Starship кемаси) бешта муваффақиятли синов парвозини амалга оширишди. Ҳар бир парвоз тизимни такомиллаштириш ва кейинги босқичларга тайёргарлик кўриш имконини берди. 2025-йилда аниқ неча дона ракета йиғилиши ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, Гигабай ишга тушиши билан бу рақамлар кескин ўсиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Арзон ва кўп марта ишлатиладиган ракеталарнинг кўпайиши келажакда сунъий йўлдошлар нархининг пасайишига ва глобал интернет қамровининг кенгайишига хизмат қилади. SpaceX томонидан амалга оширилаётган ушбу инқилобий қадамлар яқин ўн йилликларда коинот туризми ва фанини мутлақо янги даражага олиб чиқиши шубҳасиз.
…