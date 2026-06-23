SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтди

·0·Техно
SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтди

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси коинотни ўзлаштириш йўлидаги энг улкан лойиҳаларидан бири — Гигабай йиғув мажмуасини қуришда янги босқичга чиқди. Мазкур иншоот нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки мисли кўрилмаган ўлчамлари билан ҳам жаҳон ҳамжамияти эътиборини тортмоқда. Ҳозирда Техас ва Флорида штатларида параллел равишда олиб борилаётган қурилиш ишлари Starship ракеталарини оммавий ишлаб чиқаришга замин яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASAСпасефlight нашри мухбири Колин Лидтке берган маълумотларга кўра, Техасдаги Starbase ҳудудида қад кўтараётган Гигабай биноси аллақачон еттинчи даражага кўтарилган. Бу эса янги иншоот баландлиги бўйича амалдаги Мегабай йиғув ангарларидан ўзиб кетганини англатади. Таъкидлаш жоизки, SpaceX компаниясининг Мегабай 1 ва Мегабай 2 ангарлари тахминан 100 метр баландликка эга бўлиб, уларда айни пайтда Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичлари йиғилмоқда.

Ишлаб чиқариш қуввати ва стратегик аҳамияти

Elon Muskнинг сўзларига кўра, Гигабай дунёдаги энг йирик саноат иншоотларидан бирига айланади. Унинг асосий вазифаси йилига мингта Starship ракетасини ишлаб чиқаришдан иборат. Бундай улкан кўрсаткич инсониятнинг Марсга парвоз қилиш ва Ойда доимий базалар қуриш режаларини амалга ошириш учун ўта муҳим ҳисобланади. Қурилиш майдонида оғир техника ва кранлар тиниmsиз меҳнат қилмоқда, бу эса лойиҳанинг юқори суръатларда кетаётганидан далолат беради.

Шу билан бирга, Флоридадаги Робертс Роад майдонида ҳам ишлар якунланиш арафасида. Бу ерда Гигабай конструкциясининг асосий қисми, жумладан, том ва қаватлараро ёпилмалар ўрнатилмоқда. Иккита йирик штатда бир вақтнинг ўзида бундай қувватларнинг ишга туширилиши SpaceX компаниясининг коинот саноатидаги мутлақ етакчилигини мустаҳкамлайди.

Синовлар ва келажак режалари

Ҳозирга қадар SpaceX мутахассислари Starship тизимининг (Super Heavy кучайтиргичи ва Starship кемаси) бешта муваффақиятли синов парвозини амалга оширишди. Ҳар бир парвоз тизимни такомиллаштириш ва кейинги босқичларга тайёргарлик кўриш имконини берди. 2025-йилда аниқ неча дона ракета йиғилиши ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, Гигабай ишга тушиши билан бу рақамлар кескин ўсиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Арзон ва кўп марта ишлатиладиган ракеталарнинг кўпайиши келажакда сунъий йўлдошлар нархининг пасайишига ва глобал интернет қамровининг кенгайишига хизмат қилади. SpaceX томонидан амалга оширилаётган ушбу инқилобий қадамлар яқин ўн йилликларда коинот туризми ва фанини мутлақо янги даражага олиб чиқиши шубҳасиз.

SpaceXStarshipElon MuskКоинотГигабай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиГолливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиБугун, 10:57Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиАи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиБугун, 09:52James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиJames Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиБугун, 07:25James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиJames Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиБугун, 06:26Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 06:25Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди