Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунланди
Восточний космодромида Soyuz-2 ва Ангара ракеталари учун мўлжалланган старт мажмуалари ҳамда универсал техник комплекснинг йиллик техник хизмати якунланди. Soyuz-2 ракета мажмуаси навбатдаги учиришларга тайёр ҳолатга келтирилиб, барча тизим ва агрегатлар синовдан ўтказилди, носозликлар аниқланмади. Универсал техник комплексдаги 150 дан ортиқ тизим ва агрегат ҳамда Ангара старт мажмуасидаги 40 дан ортиқ тизимга техник хизмат кўрсатилди.
Россиядаги Восточний космодромида асосий ерустки инфратузилмани йиллик техник хизматдан ўтказиш ишлари муваффақиятли якунланди. ixbt.com маълумотига кўра, мутахассислар Soyuz-2 ҳамда Ангара ракеталари учун мўлжалланган старт мажмуалари ва универсал техник комплекс ҳолатини тўлиқ текшириб чиққан. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Soyuz-2 ракета мажмуси навбатдаги учиришларга мутлақо тайёр ҳолатга келтирилди. Ўтказилган регламент ишлари давомида барча тизимлар ва агрегатлар синовдан ўтказилиб, уларда ҳеч қандай носозликлар аниқланмагани маълум қилинди.
Ерустки мажмуаларни модернизация қилиш ва текширувМазкур техник хизмат кўрсатиш жараёнида энг катта ҳажмдаги ишлар универсал техник комплексга тўғри келди. Бу ерда мутахассислар космик техникани стартга жўнатишдан олдин тайёрлашда фойдаланиладиган 150 дан ортиқ тизим ва агрегатларнинг ҳолатини текшириб, уларни тўлиқ штатдаги ҳолатга келтирди.
Шунингдек, Ангара старт мажмуасида ҳам кенг кўламли ишлар бажарилди. Хусусан, ракета-ташувчи ҳамда юқори қисм блоклари билан бевосита ишлайдиган комплексларни қўшиб ҳисоблаганда, ерустки ускуналар ва аппаратураларнинг 40 дан ортиқ тизимига техник хизмат кўрсатилди.
Келгуси режалар ва инфратузилманинг аҳамиятиЙиллик регламент ишлари якунлангач, мутахассислар дарҳол кичикроқ даврийликка эга бўлган бошқа тизимларга хизмат кўрсатишни бошлаб юборди. Восточний космодромидаги бу каби жараёнлар янги космик парвозларга тайёргарлик билан бир вақтда олиб борилаётгани эътиборга моликдир.
Маълум қилинишича, июль ойининг охирларида космодромга навбатдаги Soyuz-2 ракета-ташувчисининг блоклари ва унинг бош обтекатели темир йўл транспортида етказиб келинган эди. Бу эса Восточний бир вақтнинг ўзида ҳам амалдаги Soyuz-2 инфратузилмаси шайлигини сақлаб қолаётганини, ҳам оғир турдаги Ангара ракеталари учун мўлжалланган янги старт мажмуасини муваффақиятли эксплуатация қилаётганини кўрсатади.
…