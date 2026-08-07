Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунланди

·36·Техно
Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунланди
Қисқача

Восточний космодромида Soyuz-2 ва Ангара ракеталари учун мўлжалланган старт мажмуалари ҳамда универсал техник комплекснинг йиллик техник хизмати якунланди. Soyuz-2 ракета мажмуаси навбатдаги учиришларга тайёр ҳолатга келтирилиб, барча тизим ва агрегатлар синовдан ўтказилди, носозликлар аниқланмади. Универсал техник комплексдаги 150 дан ортиқ тизим ва агрегат ҳамда Ангара старт мажмуасидаги 40 дан ортиқ тизимга техник хизмат кўрсатилди.

Россиядаги Восточний космодромида асосий ерустки инфратузилмани йиллик техник хизматдан ўтказиш ишлари муваффақиятли якунланди. ixbt.com маълумотига кўра, мутахассислар Soyuz-2 ҳамда Ангара ракеталари учун мўлжалланган старт мажмуалари ва универсал техник комплекс ҳолатини тўлиқ текшириб чиққан. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Soyuz-2 ракета мажмуси навбатдаги учиришларга мутлақо тайёр ҳолатга келтирилди. Ўтказилган регламент ишлари давомида барча тизимлар ва агрегатлар синовдан ўтказилиб, уларда ҳеч қандай носозликлар аниқланмагани маълум қилинди.

Ерустки мажмуаларни модернизация қилиш ва текширув

Мазкур техник хизмат кўрсатиш жараёнида энг катта ҳажмдаги ишлар универсал техник комплексга тўғри келди. Бу ерда мутахассислар космик техникани стартга жўнатишдан олдин тайёрлашда фойдаланиладиган 150 дан ортиқ тизим ва агрегатларнинг ҳолатини текшириб, уларни тўлиқ штатдаги ҳолатга келтирди.

Шунингдек, Ангара старт мажмуасида ҳам кенг кўламли ишлар бажарилди. Хусусан, ракета-ташувчи ҳамда юқори қисм блоклари билан бевосита ишлайдиган комплексларни қўшиб ҳисоблаганда, ерустки ускуналар ва аппаратураларнинг 40 дан ортиқ тизимига техник хизмат кўрсатилди.

Келгуси режалар ва инфратузилманинг аҳамияти

Йиллик регламент ишлари якунлангач, мутахассислар дарҳол кичикроқ даврийликка эга бўлган бошқа тизимларга хизмат кўрсатишни бошлаб юборди. Восточний космодромидаги бу каби жараёнлар янги космик парвозларга тайёргарлик билан бир вақтда олиб борилаётгани эътиборга моликдир.

Маълум қилинишича, июль ойининг охирларида космодромга навбатдаги Soyuz-2 ракета-ташувчисининг блоклари ва унинг бош обтекатели темир йўл транспортида етказиб келинган эди. Бу эса Восточний бир вақтнинг ўзида ҳам амалдаги Soyuz-2 инфратузилмаси шайлигини сақлаб қолаётганини, ҳам оғир турдаги Ангара ракеталари учун мўлжалланган янги старт мажмуасини муваффақиятли эксплуатация қилаётганини кўрсатади.

ВосточнийSoyuz-2АнгараКосмодромТехник хизмат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариRedmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди