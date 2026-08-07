Тулки аттракциондаги сув оқимига тушиб кетди
АҚШнинг Иллинойс штатидаги Сих Флагс Греат Америка боғида Роаринг Рапидс сув аттраксионига тушиб кетган тулки икки нафар ходим томонидан қутқарилди. Гурни шаҳрида юз берган ҳодиса пайтида тулки кучли оқим ва тик деворлар сабаб сувдан чиқа олмаган. Ходимлар оқим йўналишини ўзгартириб, ҳайвонни хавфсиз жойга олиб чиқишди. Аҳволи яхши экани аниқланган тулки маҳаллий ўрмон қўриқхонаси мутахассисларига топширилиб, табиий яшаш муҳитига қўйиб юборилди.
АҚШнинг Иллинойс штатида жойлашган машҳур Six Flags Great America кўнгилочар боғида ҳайратланарли воқеа содир бўлди. Сувли аттракционга тасодифан тушиб кетган тулкини парк ходимлари хавфсиз қутқариб қолди. Бу воқеа меҳмонлар томонидан тасвирга олиниб, ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Ҳодиса Гурни шаҳридаги Roaring Rapids сув аттракциони ҳудудида рўй берган. Маълум қилинишича, кичик тулки қандайдир йўл билан аттракционга кириб қолган ва сув оқими ҳаракатланадиган каналга сирпаниб тушган.
Воқеа вақтида аттракцион одатдагидек ишлаб турган бўлиб, сувда сайр қилаётган қайиқлар ҳайвоннинг ёнидан ўтиб кетган. Гувоҳлар айтишича, тулки кучли оқимга қарши сузишга уринган, бироқ тик деворлар сабаб сувдан мустақил чиқиб кета олмаган.
Тарқалган видеода ҳайвон бир неча бор қирғоққа чиқишга ҳаракат қилгани, аммо оқим уни яна сувга тортаётгани акс этган. Орадан кўп ўтмай тулки парк меҳмонлари ва ходимлари томонидан пайқалган.
Шундан сўнг икки нафар Six Flags ходими зудлик билан ҳаракатга ўтиб, ҳайвонни қутқариш операциясини бошлаган. Улар тулкини оқим йўналишини ўзгартириш орқали хавфсиз жойга яқинлаштириб, эҳтиёткорлик билан сувдан олиб чиққан.
Қутқарув жараёнида ходимлардан бири ҳайвонни кўтариб кетаётганда бир лаҳза мувозанатини йўқотиб, қоқилиб кетган. Бироқ у тезда ўзини ўнглаб, тулкини хавфсиз жойга олиб чиққан.
Ҳодисадан кейин тулкининг аҳволи яхши экани аниқланган. Кейинчалик у маҳаллий ўрмон қўриқхонаси мутахассисларига топширилиб, табиий яшаш муҳитига қўйиб юборилган.
Мазкур драматик қутқарув акс этган видео қисқа вақт ичида интернетда кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Кўпчилик парк ходимларининг тезкорлиги ва ҳайвонга нисбатан меҳрибон муносабатини алоҳида эътироф этмоқда.
…