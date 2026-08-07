Тулки аттракциондаги сув оқимига тушиб кетди

·104·Дунё
Тулки аттракциондаги сув оқимига тушиб кетди
Қисқача

АҚШнинг Иллинойс штатидаги Сих Флагс Греат Америка боғида Роаринг Рапидс сув аттраксионига тушиб кетган тулки икки нафар ходим томонидан қутқарилди. Гурни шаҳрида юз берган ҳодиса пайтида тулки кучли оқим ва тик деворлар сабаб сувдан чиқа олмаган. Ходимлар оқим йўналишини ўзгартириб, ҳайвонни хавфсиз жойга олиб чиқишди. Аҳволи яхши экани аниқланган тулки маҳаллий ўрмон қўриқхонаси мутахассисларига топширилиб, табиий яшаш муҳитига қўйиб юборилди.

АҚШнинг Иллинойс штатида жойлашган машҳур Six Flags Great America кўнгилочар боғида ҳайратланарли воқеа содир бўлди. Сувли аттракционга тасодифан тушиб кетган тулкини парк ходимлари хавфсиз қутқариб қолди. Бу воқеа меҳмонлар томонидан тасвирга олиниб, ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Ҳодиса Гурни шаҳридаги Roaring Rapids сув аттракциони ҳудудида рўй берган. Маълум қилинишича, кичик тулки қандайдир йўл билан аттракционга кириб қолган ва сув оқими ҳаракатланадиган каналга сирпаниб тушган.

Воқеа вақтида аттракцион одатдагидек ишлаб турган бўлиб, сувда сайр қилаётган қайиқлар ҳайвоннинг ёнидан ўтиб кетган. Гувоҳлар айтишича, тулки кучли оқимга қарши сузишга уринган, бироқ тик деворлар сабаб сувдан мустақил чиқиб кета олмаган.

Тарқалган видеода ҳайвон бир неча бор қирғоққа чиқишга ҳаракат қилгани, аммо оқим уни яна сувга тортаётгани акс этган. Орадан кўп ўтмай тулки парк меҳмонлари ва ходимлари томонидан пайқалган.

Tulki loyqa suvli kanalda suzib ketyapti.

Шундан сўнг икки нафар Six Flags ходими зудлик билан ҳаракатга ўтиб, ҳайвонни қутқариш операциясини бошлаган. Улар тулкини оқим йўналишини ўзгартириш орқали хавфсиз жойга яқинлаштириб, эҳтиёткорлик билан сувдан олиб чиққан.

Қутқарув жараёнида ходимлардан бири ҳайвонни кўтариб кетаётганда бир лаҳза мувозанатини йўқотиб, қоқилиб кетган. Бироқ у тезда ўзини ўнглаб, тулкини хавфсиз жойга олиб чиққан.

Ҳодисадан кейин тулкининг аҳволи яхши экани аниқланган. Кейинчалик у маҳаллий ўрмон қўриқхонаси мутахассисларига топширилиб, табиий яшаш муҳитига қўйиб юборилган.

Мазкур драматик қутқарув акс этган видео қисқа вақт ичида интернетда кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Кўпчилик парк ходимларининг тезкорлиги ва ҳайвонга нисбатан меҳрибон муносабатини алоҳида эътироф этмоқда.

Сикс Флэгс Грейт АмерикаИллинойсАҚШГерниРоаринг Рэпидс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди