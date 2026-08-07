Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этди

·52·Техно
Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этди
Қисқача

Xiaomi Хитой бозорида 80 литр ҳажмли Mijia Смарт Электрик Ватер Ҳеатер Pro ақлли сув иситгичининг дастлабки савдоларини бошлади. Қурилма узлуксиз қиздириш ва аралаштириш технологияси орқали 1120 литргача иссиқ сув бера олади ҳамда 3300 В қувватли қиздиргич билан жиҳозланган. Сув иситгичида 98,3 фоиз самарадорликка эга тозалаш тизими ва 99,99 фоизгача антибактериал ҳимоя, шунингдек, Xiaomi HyperOS Коннект экотизими мавжуд.

Xiaomi Хитой бозорида кенг имкониятларга эга бўлган Mijia Смарт Электрик Ватер Ҳеатер Pro номли янги ақлли сув иситгичининг дастлабки савдоларини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, умумий ҳажми 80 литр бўлган мазкур қурилма узлуксиз қиздириш ва аралаштириш технологияси эвазига 1120 литргача иссиқ сув бериш имкониятига эгалиги билан эътиборни тортади. Бу кўрсаткич қурилманинг номинал ҳажмидан нақд 14 баробар кўп бўлиб, бир нечта оила аъзолари кетма-кет душ қабул қилиши учун етарли саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод сув иситгичи икки мустақил секциядан иборат икки қисмли бак ҳамда 3300 В қувватга эга кучли қиздиргич билан жиҳозланган. Фойдаланувчилар эҳтиёждан келиб чиқиб, сувни тезроқ қиздириш учун фақат битта секцияни ёқиши ёки узоқ муддатли ҳамда кўп миқдордаги сув учун иккала секцияни бирдек ишга тушириши мумкин. Қурилманинг ўлчамлари ихчам лойиҳалаштирилган бўлиб, корпуснинг қалинлиги 320 мм ни ташкил этади.

Илғор тозалаш ва ҳимоя тизимлари

Ишлаб чиқарувчи қурилманинг узоқ муддат хизмат қилишини таъминлаш мақсадида ишончли ҳимоя чораларини кўрган. Mijia Ревитализинг Пурифйинг Боттле тизими ўрнатмалар ҳосил бўлишининг олдини олувчи махсус моддаларни ажратиб чиқаради ва бу борадаги самарадорлик 98,3 фоизга етади. Шунингдек, кумуш ионлари асосидаги антибактериал технология сувни 99,99 фоизгача тозалаш имконини беради.

Компания баёнотига кўра, ушбу технологиялар туфайли бакни мунтазам тозалаб туриш талаб этилмайди ва магний анодини вақти-вақти билан алмаштириш зарурати йўқолади. Қурилмада яна бир ўзига хос «минерал» душ режими мавжуд бўлиб, у сувга стронсий ва рух қўшиш орқали қаттиқ сувни тери учун юмшоқроқ ва қулайроқ ҳолатга келтиради.

Нархи ва савдо шартлари

Ақлли сув иситгичи Xiaomi HyperOS Коннект экотизимини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қурилмани масофадан туриб ёқиш, созлаш ҳамда автоматлаштирилган сценарийларга қўшиш имконини беради. Қурилма қуйидаги асосий шартлар асосида бозорга чиқарилмоқда:

  • Тавсия этилган бошланғич нархи: 2499 юан (тахминан 370 доллар)
  • Дастлабки савдо давридаги акция нархи: 2299 юан (340 доллар)
  • Давлат субсидияси билан энг паст нарх: 1954,15 юан (290 доллар)
  • Тўлақонли савдоларнинг бошланиш санаси: 13-август
Xiaomi ушбу техникаси учун беш йиллик кафолат тақдим этади. Бундан ташқари, қурилма хавфсизлигини таъминлаш мақсадида саккиз йил давомида бакда оқиш аниқланса, компания уни бепул алмаштириб бериш мажбуриятини олади.

XiaomiСув иситгичСмарт технологияларMijiaМаиший техника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариRedmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди