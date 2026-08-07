Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этди
Xiaomi Хитой бозорида 80 литр ҳажмли Mijia Смарт Электрик Ватер Ҳеатер Pro ақлли сув иситгичининг дастлабки савдоларини бошлади. Қурилма узлуксиз қиздириш ва аралаштириш технологияси орқали 1120 литргача иссиқ сув бера олади ҳамда 3300 В қувватли қиздиргич билан жиҳозланган. Сув иситгичида 98,3 фоиз самарадорликка эга тозалаш тизими ва 99,99 фоизгача антибактериал ҳимоя, шунингдек, Xiaomi HyperOS Коннект экотизими мавжуд.
Xiaomi Хитой бозорида кенг имкониятларга эга бўлган Mijia Смарт Электрик Ватер Ҳеатер Pro номли янги ақлли сув иситгичининг дастлабки савдоларини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, умумий ҳажми 80 литр бўлган мазкур қурилма узлуксиз қиздириш ва аралаштириш технологияси эвазига 1120 литргача иссиқ сув бериш имкониятига эгалиги билан эътиборни тортади. Бу кўрсаткич қурилманинг номинал ҳажмидан нақд 14 баробар кўп бўлиб, бир нечта оила аъзолари кетма-кет душ қабул қилиши учун етарли саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод сув иситгичи икки мустақил секциядан иборат икки қисмли бак ҳамда 3300 В қувватга эга кучли қиздиргич билан жиҳозланган. Фойдаланувчилар эҳтиёждан келиб чиқиб, сувни тезроқ қиздириш учун фақат битта секцияни ёқиши ёки узоқ муддатли ҳамда кўп миқдордаги сув учун иккала секцияни бирдек ишга тушириши мумкин. Қурилманинг ўлчамлари ихчам лойиҳалаштирилган бўлиб, корпуснинг қалинлиги 320 мм ни ташкил этади.
Илғор тозалаш ва ҳимоя тизимлариИшлаб чиқарувчи қурилманинг узоқ муддат хизмат қилишини таъминлаш мақсадида ишончли ҳимоя чораларини кўрган. Mijia Ревитализинг Пурифйинг Боттле тизими ўрнатмалар ҳосил бўлишининг олдини олувчи махсус моддаларни ажратиб чиқаради ва бу борадаги самарадорлик 98,3 фоизга етади. Шунингдек, кумуш ионлари асосидаги антибактериал технология сувни 99,99 фоизгача тозалаш имконини беради.
Компания баёнотига кўра, ушбу технологиялар туфайли бакни мунтазам тозалаб туриш талаб этилмайди ва магний анодини вақти-вақти билан алмаштириш зарурати йўқолади. Қурилмада яна бир ўзига хос «минерал» душ режими мавжуд бўлиб, у сувга стронсий ва рух қўшиш орқали қаттиқ сувни тери учун юмшоқроқ ва қулайроқ ҳолатга келтиради.
Нархи ва савдо шартлариАқлли сув иситгичи Xiaomi HyperOS Коннект экотизимини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қурилмани масофадан туриб ёқиш, созлаш ҳамда автоматлаштирилган сценарийларга қўшиш имконини беради. Қурилма қуйидаги асосий шартлар асосида бозорга чиқарилмоқда:
- Тавсия этилган бошланғич нархи: 2499 юан (тахминан 370 доллар)
- Дастлабки савдо давридаги акция нархи: 2299 юан (340 доллар)
- Давлат субсидияси билан энг паст нарх: 1954,15 юан (290 доллар)
- Тўлақонли савдоларнинг бошланиш санаси: 13-август
…