Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирди

·30·Техно
Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирди

Исроилнинг кибер-экспертиза соҳасидаги етакчи корхонаси ҳисобланган Селлебрите компанияси Россия давлат идоралари билан ҳамкорликни тўхтатганини эълон қилганига қарамай, унинг технологиялари ҳамон россиялик мухолифатчиларнинг смартфонларини бузиб киришда қўлланилмоқда. Бу ҳолат Ғарб технологик компаниялари ўз маҳсулотлари "ёввойи бозор"га чиқиб кетганидан сўнг, уларнинг устидан назоратни қанчалик тез йўқотиши мумкинлигини кўрсатувчи навбатдаги огоҳлантириш бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Торонто университетининг Citiзен Лаб рақамли ҳуқуқлар гуруҳи тадқиқотчилари Россия тергов органлари мухолифатчи ва инсон ҳуқуқлари фаоли Андрей Пивоваровнинг iPhone қурилмасига кириш учун айнан Селлебрите технологиясидан фойдаланганини аниқлашди. Ушбу воқеа 2021-йилнинг июн ойида, яни компания Россия бозорини расман тарк этганидан уч ой ўтиб содир бўлган. TechCrunch нашри хабарига кўра, бу каби ҳолатлар кузатув технологияларини жиловлаш нақадар қийин эканлигини исботламоқда.

Назоратни йўқотиш ва технологик бўшлиқлар

Селлебрите ўзининг расмий баёнотларида 2021-йил март ойидан бошлаб Россия ҳукумати билан барча алоқаларни узганини ва ҳатто масофадан туриб ўз қурилмаларининг ишлашини тўхтатиш имкониятига эга эканлигини таъкидлаган эди. Бироқ амалиётда УFEД (Универсал Форенцик Эхтрактион Девисе) деб номланувчи қурилмалар лицензия муддати тугаганидан кейин ҳам маълум даражада ишлашда давом этиши мумкинлиги маълум бўлди. Бу эса компаниянинг ўз вадаларини тўлиқ бажара олмаганидан далолат беради.

Исроиллик ҳуқуқшунос Эитай Маккнинг фикрича, шунчаки савдони тўхтатиш ёки дастурий таъминот лицензиясини бекор қилиш етарли эмас. Унинг сўзларига кўра, Селлебрите ўз мижозларидан сотилган хакерлик ускуналарини қайтариб олишни ёки уларни бутунлай йўқ қилишни талаб қилмайди. Натижада, аввалги мижозлар эскирган бўлса-да, ҳали ҳам самарали бўлган асбоблардан инсон ҳуқуқлари фаолларига қарши фойдаланишда давом этмоқда.

Citiзен Лаб катта тадқиқотчиси Джон Скотт-Раилтоннинг таъкидлашича, компания ўз қурилмаларини масофадан туриб бутунлай яроқсиз ҳолга келтириш (брикк) механизмини жорий қилиши лозим. Шунингдек, ҳар бир олинган маълумотга рақамли тамға (ватермарк) босиш орқали, қайси қурилма ёрдамида маълумот ўғирланганини аниқлаш имконини яратиш таклиф этилмоқда. Бу чоралар компанияларга ўз айбини инкор этиш (плаусибле дениабилитй) даврини тугатишга ёрдам беради.

Глобал миқёсдаги муаммолар

Селлебрите фақат Россия билан боғлиқ машмашалар марказида эмас. Компания ўтмишда ўз технологиялари суиистеъмол қилингани ҳақидаги хабарлар ортидан бир қатор давлатлар билан ҳамкорликни тўхтатган:

  • Хитой ва Гонконг;
  • Мянма;
  • Бангладеш;
  • Сербия.
Ушбу ҳолат Ўзбекистон каби технологик бозорлар учун ҳам долзарбдир. Замонавий кибер-хавфсизлик воситалари ва смартфонларни бузиб кириш технологиялари нафақат жиноятчиликка қарши курашиш, балки шахсий дахлсизликка тажовуз қилиш қуролига ҳам айланиши мумкин. Мутахассислар Ғарб компанияларининг бундай "икки томонлама мақсадли" технологиялари устидан халқаро назоратни кучайтириш зарурлигини узоқ вақтдан бери таъкидлаб келишмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Селлебрите ва шунга ўхшаш компаниялар ўз маҳсулотларини сотишдан олаётган фойдаси ҳамда уларнинг кейинги тақдири учун масъулият ўртасидаги мувозанатни топиши шарт. Акс ҳолда, ҳатто энг илғор iPhone ҳимоя тизимлари ҳам сиёсий босим ва технологик суиистеъмоллар қаршисида ожиз бўлиб қолаверади.

СеллебритеРоссияiPhoneХакерликCitiзен Лаб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинАтом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинБугун, 15:57Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиБугун, 15:25ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибБугун, 14:59Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиYandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 14:25Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиФужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиБугун, 13:52Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКАсемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди