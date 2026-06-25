Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилди

·0·Техно
Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилди

Россия Федерацияси Транспорт вазирлиги мамлакатда ҳайдовчисиз транспорт воситаларини жорий этиш бўйича тажриба ҳудудларини кенгайтириш ташаббуси билан чиқди. Янги лойиҳага кўра, Нижний Новгород ва Свердловск вилоятларида автоном бошқариладиган трамвайлар ҳаракатини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда. Бу технологик янгилик шаҳар жамоат транспорти тизимини модернизация қилиш ва инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтириш йўлидаги навбатдаги қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда ҳайдовчисиз трамвайлардан фойдаланиш бўйича экспериментал ҳуқуқий режим (ЭHR) фақат Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларида амал қилмоқда. Норматив ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари порталида эълон қилинган маълумотларга кўра, юқорида тилга олинган икки вилоят губернаторлари ушбу технологик синовларда иштирок этиш учун расмий мурожаат йўллаган.

Синов босқичлари ва хавфсизлик чоралари

Лойиҳа доирасида автоном трамвайларнинг икки хил тоифасидан фойдаланиш кўзда тутилган. Биринчи тоифадаги транспорт воситалари кабинасида ҳайдовчи-синовчи назорати остида ҳаракатланади. Иккинчи тоифа эса инсон иштирокисиз, бутунлай сунъий интеллект бошқарувида бўлган тўлиқ автоном режимларни ўз ичига олади. Бу усул технологиянинг турли мураккабликдаги шаҳар шароитларида қанчалик самарали ишлашини текшириш имконини беради.

Ҳужжатда ҳар бир ҳудуд учун аниқ кўрсаткичлар белгилаб берилган. Хусусан, тажрибанинг учинчи йилига келиб, Нижний Новгород ва Свердловск вилоятларида биринчи тоифадаги трамвайлар биринчи ярим йилликда 3 минг километр, иккинчи ярим йилликда эса 6 минг километр масофани босиб ўтиши шарт. Тўлиқ автоном (иккинчи тоифа) трамвайлар учун эса иккинчи ярим йилликда камида 1 минг километр масофани босиб ўтиш режаси қўйилган.

Минтақавий аҳамият ва истиқболлар

Ушбу лойиҳа нафақат транспорт соҳасидаги инновация, балки минтақаларнинг рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёнидаги муҳим босқичидир. Нижний Новгород ва Свердловск вилоятлари саноатлашган ҳудудлар бўлиб, уларда жамоат транспорти юкламаси юқори ҳисобланади. Автоном тизимларнинг жорий этилиши йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш ва транспорт ҳаракати жадвалига аниқ риоя қилинишини таъминлаши кутилмоқда.

Россия ҳукумати ушбу тажрибалар орқали келажакда бутун мамлакат бўйлаб ҳайдовчисиз жамоат транспорти учун ягона ҳуқуқий ва техник базани яратишни мақсад қилган. Агар синовлар муваффақиятли ўтса, бундай тизимлар бошқа йирик шаҳарларда ҳам оммавий равишда жорий этилиши мумкин. Бу эса ўз навбатида шаҳар инфратузилмасини тубдан ўзгартиришга хизмат қилади.

РоссияТрамвайТехнологияСунъий IntelлектИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқдаБугун, 18:59Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиAdobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиБугун, 18:57Samsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашSamsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашБугун, 18:28Tesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаTesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаБугун, 17:58Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиAmazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиБугун, 17:29Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиMicrosoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди