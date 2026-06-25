Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилди
Россия Федерацияси Транспорт вазирлиги мамлакатда ҳайдовчисиз транспорт воситаларини жорий этиш бўйича тажриба ҳудудларини кенгайтириш ташаббуси билан чиқди. Янги лойиҳага кўра, Нижний Новгород ва Свердловск вилоятларида автоном бошқариладиган трамвайлар ҳаракатини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда. Бу технологик янгилик шаҳар жамоат транспорти тизимини модернизация қилиш ва инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтириш йўлидаги навбатдаги қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда ҳайдовчисиз трамвайлардан фойдаланиш бўйича экспериментал ҳуқуқий режим (ЭHR) фақат Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларида амал қилмоқда. Норматив ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари порталида эълон қилинган маълумотларга кўра, юқорида тилга олинган икки вилоят губернаторлари ушбу технологик синовларда иштирок этиш учун расмий мурожаат йўллаган.
Синов босқичлари ва хавфсизлик чоралариЛойиҳа доирасида автоном трамвайларнинг икки хил тоифасидан фойдаланиш кўзда тутилган. Биринчи тоифадаги транспорт воситалари кабинасида ҳайдовчи-синовчи назорати остида ҳаракатланади. Иккинчи тоифа эса инсон иштирокисиз, бутунлай сунъий интеллект бошқарувида бўлган тўлиқ автоном режимларни ўз ичига олади. Бу усул технологиянинг турли мураккабликдаги шаҳар шароитларида қанчалик самарали ишлашини текшириш имконини беради.
Ҳужжатда ҳар бир ҳудуд учун аниқ кўрсаткичлар белгилаб берилган. Хусусан, тажрибанинг учинчи йилига келиб, Нижний Новгород ва Свердловск вилоятларида биринчи тоифадаги трамвайлар биринчи ярим йилликда 3 минг километр, иккинчи ярим йилликда эса 6 минг километр масофани босиб ўтиши шарт. Тўлиқ автоном (иккинчи тоифа) трамвайлар учун эса иккинчи ярим йилликда камида 1 минг километр масофани босиб ўтиш режаси қўйилган.
Минтақавий аҳамият ва истиқболларУшбу лойиҳа нафақат транспорт соҳасидаги инновация, балки минтақаларнинг рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёнидаги муҳим босқичидир. Нижний Новгород ва Свердловск вилоятлари саноатлашган ҳудудлар бўлиб, уларда жамоат транспорти юкламаси юқори ҳисобланади. Автоном тизимларнинг жорий этилиши йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш ва транспорт ҳаракати жадвалига аниқ риоя қилинишини таъминлаши кутилмоқда.
Россия ҳукумати ушбу тажрибалар орқали келажакда бутун мамлакат бўйлаб ҳайдовчисиз жамоат транспорти учун ягона ҳуқуқий ва техник базани яратишни мақсад қилган. Агар синовлар муваффақиятли ўтса, бундай тизимлар бошқа йирик шаҳарларда ҳам оммавий равишда жорий этилиши мумкин. Бу эса ўз навбатида шаҳар инфратузилмасини тубдан ўзгартиришга хизмат қилади.
…